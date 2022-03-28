Приложение «Россграм» не заработало в России

Приложение «Россграм» — российский аналог соцсети Instagram (деятельность в России запрещена) — не заработало в России. Корреспонденту РИА Новости не удалось зарегистрироваться на платформе даже для получения пробного доступа, передаёт агентство.

Сообщалось, что сеть «Россграм» планируется запустить 28 марта в 12:40 сначала для партнёров (СМИ, спонсоры, инвесторы), затем для блогеров и в апреле — для остальных пользователей. На данный момент она не запущена, — говорится в сообщении.

Ранее интернет-предприниматель Герман Клименко заявил, что в России нет серверов для создания аналогов Instagram. Так он оценил возможность создать отечественную социальную сеть «Россграм» вместо заблокированного в России американского ресурса.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков ранее сообщил, что «Россграм» — это «абсолютный, стопроцентный фейк». Эксперт отметил, что один из создателей платформы — маркетолог, а другой — пиарщик, и их обоих «в глаза никто не видел».

Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) ранее заявил, что будущее «Россграма» зависит от качества исполнения. По его мнению, если эту соцсеть сделают хорошо, то ей будут пользоваться, а если ради «попила», то она не выживет.