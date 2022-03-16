«Сделают ради попила — не выживет»: BadComedian оценил будущее «Россграма»

Будущее социальной сети «Россграм» зависит от качества исполнения, рассказал NEWS.ru блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian). По его мнению, если эту соцсеть сделают хорошо, то ей будут пользоваться, а если ради «попила», то она не выживет.

Я не любитель Instagram в целом, я останусь на своих площадках во «ВКонтакте», в Telegram и YouTube. Всё зависит от качества исполнения, сделают хорошо — будут пользоваться. «ВКонтакте» и «Яндекс» же живёт и здравствует, к слову, вывозил даже прямую конкуренцию с Западом, сделают ради попила — не выживет, — считает BadComedian.

Ранее появилась информация, что с 28 марта в России будет запущен российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS. Разработкой соцсети занимались предприниматели Кирилл Филимонов и Александр Зобов. По данным СМИ, последний учился на одном курсе с создателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым.

С 14 марта Роскомнадзор запретил доступ к социальной сети Instagram. Поводом послужила новая редакционная политика в отношении граждан РФ, введённая компанией Meta. С одной стороны, руководство платформы подчеркнуло, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян. С другой, пользователям соцсетей на Украине было разрешено призывать к насилию в отношении участников спецоперации РФ на Украине.

Представители Meta назвали «временной мерой», принятой в «чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах». По мнению Роскомнадзора, блокировка Instagram обеспечит психологическое здоровье россиян, которые подвергаются травле и оскорблениям в cоцсети.