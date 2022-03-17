В успешном создании аналогов Instagram усомнились из-за отсутствия серверов

В России нет серверов для создания аналогов Instagram, сообщил создатель LiveInternet интернет-предприниматель Герман Клименко изданию Pravda.Ru. Так он оценил возможность создать отечественную социальную сеть «Россграм» взамен заблокированного в России американского ресурса.

Instagram — это ведь фото и видео. Если предполагать, что этот проект заберёт всю аудиторию Instagram, то это десятки тысяч серверов. Их точно нет в России. А браться за мелкие доли, не очень понятно. Кризис — это время возможностей, но надо учитывать, что в этом кризисе будут расти ресурсы. Поэтому я не уверен, что это всё закончится какими-то великими успехами, — сказал Клименко.

Он добавил, что анонсированный запуск «Россграма» в апреле — это поздно, аудитория ищет, куда переходить, уже сейчас. Пользователи выбирают среди «ВКонтакте» и Telegram и не имеют особых альтернатив, считает Клименко.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что «Россграм» — это «абсолютный, стопроцентный фейк». Эксперт отметил, что один из создателей «Россграма» — маркетолог, а другой — пиарщик, и их обоих «в глаза никто не видел».