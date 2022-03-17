Эксперт назвал «фейком» отечественный аналог Instagram

Российский аналог Instagram Россграм, о создании которого объявили после блокировки американской соцсети, это «абсолютный 100-процентный фейк» — заявил NEWS.ru директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров и журналист Владимир Зыков. Эксперт отметил, что один из создателей Россграма — маркетолог, другой — пиарщик, и обоих «в глаза никто не видел».



По словам Зыкова, ситуация напоминает мошеннические схемы, когда люди собирали большие деньги под громкие проекты, а потом исчезали с миллионами долларов.

Подтверждения, что продукт этот есть у них отсутствует: пока они взяли скриншот Instagram, добавили туда свой логотип Россграм и всё. Домен зарегистрирован за несколько дней до объявления о создании проекта, — пояснил Зыков.

Также журналист со скепсисом относится к информации о то, что один из создателей якобы однокурсник Павла Дурова.

Во-первых, Дуров учился на филфаке, во-вторых, по моей информации, такого однокурсника у него не было, — говорит Зыков.

О создании отечественного аналога Instagram объявили накануне. Автором проекта указаны предприниматели Александр Зобов и Кирилл Филимонов. На сайте проекта сказано, что 28 марта доступ к нему будет открыт для топ-блогеров и инвесторов, а позже — для всех остальных.

Роскомнадзор запретил доступ к социальной сети Instagram 14 марта. Поводом послужила новая редакционная политика в отношении агрессивных комментариев по отношению к россиянам, введённая компанией Meta, которой принадлежит соцсеть.