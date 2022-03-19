Роскомнадзор зафиксировал 54 цензурных ограничения платформы YouTube в отношении российских каналов, говорится в Telegram-канале ведомства. В РКН подчеркнули, что американский видеохостинг стал одним из инструментов, используемых против русских в информационной войне.

В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, «Известия», «Пятый канал», «Русское радио», «Царьград» и общероссийских: «Первый канал, «Россия-1», «Культура», «Звезда», «Россия-24», Sputnik, РИА «Новости», — сказано в сообщении ведомства.

В знак борьбы с ограничениями российских информационных ресурсов, РКН призвал «прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей платформы» YouTube.

Ранее, 18 марта, Роскомнадзор потребовал от американской компании Google остановить распространение угроз в отношении жителей России во время показа рекламных роликов на YouTube. В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, уточняется, что размещение подобных материалов свидетельствует об антироссийской позиции компании. Ранее YouTube стал транслировать рекламу с призывами выводить из строя железные дороги России и Белоруссии.

14 марта Роскомнадзор запретил доступ к социальной сети Instagram. Поводом послужила новая редакционная политика в отношении граждан РФ, введённая компанией Meta. С одной стороны, её руководство подчеркнуло, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян. С другой, пользователям соцсетей на Украине было разрешено призывать к насилию в отношении участников спецоперации РФ на Украине.

4 марта Роскомнадзор заблокировал Twitter в России. Основной причиной этого решения стало распространение площадкой недостоверной «общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине». Доступ к ресурсу ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.