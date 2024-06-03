Citroen, Xcite, «Москвич 8»: какие еще русские кроссоверы покажут в 2024-м

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Архивы пресс-служб

2024-й обещает стать годом «русских кроссоверов». Сразу несколько автомобильных компаний уже начали или планируют выпуск в России современных внедорожников. Мало того, многие из этих моделей будут делать под российскими брендами. Какие новые SUV будут собирать в РФ — в материале NEWS.ru.

Что делали раньше

До 2022 года свои сборочные предприятия в России имели все основные игроки рынка. И в основном у нас делали именно кроссоверы и внедорожники, ведь автомобили такого формата пользовались наибольшим спросом в стране. Nissan производил в России сразу несколько кроссоверов, Toyota делала модель RAV4, в Калуге выпускали свои SUV такие компании, как Citroen, Peugeot и Mitsubishi, российская прописка была и у кроссоверов Mazda, BMW, Kia, Hyundai, Skoda, Volkswagen, Renault и других компаний.

Однако в 2022 году эти автомобильные гиганты заявили об уходе из России. Но наш рынок смог довольно быстро адаптироваться. Так, на заводе Renault в Москве уже в 2022 году началась сборка кроссоверов возрожденной марки «Москвич», продолжил свою работу новый завод китайской компании Haval, который выпускает уже несколько моделей кроссоверов. Плюс собирает автомобили российская компания Evolute, которая специализируется на производстве электрокаров. 2024 год обещает целую россыпь кроссоверов, которые будут выпускать в РФ. И продажи некоторых из них уже начались.

Citroen C5 Aircross: китайский «француз» из Калуги

В конце мая в России стартовали продажи собираемого в Калуге кроссовера Citroen C5 Aircross. Интересно, что французы, которые официально ушли из России, формально не имеют к этому никакого отношения. А комплектующие для сборки поставляются из Китая, где также налажен выпуск этого автомобиля. При этом выпуск машин осуществляется не для компании Citroen, а по заказу недавно созданного ООО «Автомобильные технологии». Схема выглядит немного странной, однако в нынешних условиях она оказалась рабочей.

Фото: Citroen C5 Aircross

Французско-китайско-российский Citroen C5 Aircross оснащается бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом 1,6 л (175 л. с., 250 Нм), который работает вместе с восьмиступенчатым автоматом Aisin. С этим агрегатом разгон до 100 км/ч у кроссовера займет 10,4 с, а максимальная скорость составит 200 км/ч. Привод у машины только передний.

Одной из «фишек» C5 Aircross являются фирменные ситроеновские амортизаторы Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими демпферами отбоя — считается, что они должны обеспечить повышенную плавность хода. Оснащение будет богатым: шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, отделка кресел кожей и алькантарой (сиденья будут иметь еще и массаж), мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, камеры кругового обзора.

Рекомендованная цена — 4 299 000 руб. без учета спецпредложений.

Xcite X-Cross 7: на смену «Ниссанам»

Начались продажи и кроссовера новой марки Xcite — модель X-Cross 7 собирают на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Xcite X-Cross 7 представляет собой копию китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro. Последний ранее продавался в России, однако сейчас у «Чери» в гамме есть другая модель с похожим названием — Tiggo 7 Pro Max (это обновленная версия Tiggo 7 Pro).

Длина Xcite X-Cross 7 — 4500 мм (такие же габариты и у Citroen C5 Aircross). Под капотом автомобиля из Санкт-Петербурга стоит бензиновый двигатель с наддувом объемом 1,5 л, который выдает 147 л. с. и 210 Нм, плюс есть бесступенчатый вариатор.

Xcite X-Cross 7 выпускается в двух комплектациях: базовая Enjoy включает четыре подушки безопасности, обивку сидений кожзамом, обогревы руля, передних и задних сидений, лобового стекла, двухзонный климат-контроль, электропривод пятой двери, светодиодные фары и 18-дюймовые колеса. Цена — 2 499 000 руб.

Также есть Xcite X-Cross 7 в версии Techno, который стоит 2 636 000 руб. Здесь уже шесть подушек, электропривод передних сидений, камеры кругового обзора и панорамная крыша с люком.

Для сравнения, недавно Chery Tiggo 7 Pro (именно его и превратили в Xcite) продавали за 2 570 000 руб. Но Tiggo 7 Pro Max с более мощным 1,6-литровым двигателем стоит от 2 620 000 руб. (модель с панорамной крышей и камерами — 2 950 000 руб. без учета скидок при покупке в кредит или трейд-ин).

Фото: Xcite X-Cross 7

Solaris HC: знакомая «Крета» под новым брендом

Начались весной 2024 года продажи и кроссовера другой новой российской марки — Solaris. Раньше это имя использовалось для обозначения модели Hyundai. Но сейчас Solaris — это отдельный бренд. И формально Hyundai не имеет отношения к выпуску этих автомобилей.

Хотя кроссовер Solaris HC — это не что иное, как хорошо известная Hyundai Creta (и делают ее на том же заводе в Санкт-Петербурге, хотя собственником предприятия сейчас является компания AGR).

Минимальная рекомендованная цена Solaris HC — 2 499 000 руб. за модель с автоматом, передним приводом и двигателем объемом 1,6 л (123 л. с.). Полный привод и автомат — от 2 688 000 руб.

Фото: Solaris Solaris HC

«Москвич 8»: очень большой российский кроссовер

Автомобиль под названием «Москвич 8», который появится в продаже осенью 2024 года, станет одним из самых крупных кроссоверов в России. Длина этой машины составит 4824 мм, благодаря чему в салоне будет сразу три ряда кресел. Разумеется, «Москвич 8» будет не самостоятельной разработкой возрожденной российской марки — эта модель мало чем отличается от китайского JAC Sehol X8 Plus, который был впервые представлен в 2022 году.

В движение «Москвич 8» будет приводиться бензиновым двигателем объемом 1,5 л с наддувом (174 л. с. и 280 Нм). Привод, правда, у модели лишь передний, да и дорожный просвет всего 170 мм.

Зато новый большой «Москвич» порадует оснащением. В салоне будут два огромных экрана, за переключение передач станет отвечать модная «шайба» на центральном тоннеле, автомобиль получит систему беспроводной зарядки для телефона и камеры кругового обзора.

Цена «Москвича 8» пока не известна. Но можно отметить, что такой большой кроссовер, как Chery Tiggo 8 Pro Max, стоит сейчас от 3,2 млн руб. без учета скидок. А за семиместный Geely Okavango просят от 3 449 990 руб.

Фото: Пресс-служба «Москвич» «Москвич 8»

Volga: сразу два кроссовера

В 2024 году в России появятся и два кроссовера новой марки Volga. Автомобиль под названием Volga К30 длиной 4540 мм с приводом только на передние колеса будет представлять собой немного модернизированный китайский Changan Auchan X5 Plus.

А Volga K40 — это уже модель длиной 4730 мм, которая будет сделана на основе Changan Uni-Z.

Под капотом кроссоверов окажется 1,5-литровый бензиновый двигатель с наддувом мощностью 188 л. с. и максимальным крутящим моментом в 300 Нм. В паре с ним станет работать семиступенчатый автомат.

Стоимость Volga пока не сообщается. Но ожидаемая цена кроссовера Volga K30 — около 2,5–2,8 млн руб. А вот за Volga K40 будут просить уже около 3,5 млн руб.

Какие российские кроссоверы могут еще появиться в 2024–2025 годах

В 2024 году будет объявлено о создании еще одного российского автомобильного бренда. Название новой марки пока не сообщается. Но уже известно, что новые российские автомобили будут собирать на заводе в Подмосковье, где раньше делали автомобили Mercedes-Benz.

«Мы планируем производить автомобили под собственной маркой. На сегодняшний день мы точно планируем запуск одного бренда, а дальнейшие действия будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнеров, которых мы продолжим привлекать в развитие нашего проекта. В перспективе мы готовы вывести на рынок до восьми моделей», — рассказал РБК Андрей Ольховский, гендиректор и совладелец компании «Автодом», которая выкупила бывший завод «Мерседес».

А еще в 2026 году АвтоВАЗ покажет свой собственный кроссовер, который будет построен на платформе Lada Vesta. И, возможно, прототип этой модели покажут уже совсем скоро на Петербургском международном экономическом форуме.

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