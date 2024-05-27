Новая «Волга»: что о ней известно, почему критикуют, когда объявят цены

Фото: Volga K40, Volga K30 и Volga C40

Пресс-служба бренда Volga

Вице-премьер России Денис Мантуров рассказал некоторые подробности о новых отечественных автомобилях «Волга». Что известно об этих машинах, когда будут объявлены цены, как их производят, почему критикуют?

Что известно о новой «Волге»

21 мая в рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде впервые представили новую линейку автомобилей под брендом Volga. Стенд с машинами посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего производитель планирует выпустить три класса авто: седан класса D Volga С40, кроссовер класса С Volga К30 и кроссовер класса D Volga К40. Начать выпуск машин планируется в текущем году, а уже со следующего года — в режиме полного цикла. Производство будет развернуто на площадке нижегородского автомобильного кластера.

Первой моделью автобренда Volga, запущенной в серийное производство, станет седан Volga С40, объем инвестиций в проект создания автомобилей превысит 60 млрд рублей.

Заявлено, что модели марки Volga будут оснащаться 1,5-литровым бензиновым двигателем с наддувом мощностью 188 л. с. и максимальным крутящим моментом в 300 Нм. Работать этот силовой агрегат будет вместе с семиступенчатым автоматом.

Также известно, что на машины в базовом оснащении будут установлены интеллектуальные системы помощи водителю, мультимедийная система получит отечественные сервисы.

Фото: Volga K40, Volga K30 и Volga C40 Пресс-служба бренда Volga

Когда станет известна цена на новую «Волгу»

Вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что Volga в базовой комплектации будет выпускаться на мощностях Горьковского автомобильного завода (ГАЗ), а к осени должен проясниться вопрос по поводу цен.

«В базовой это будет на мощностях ГАЗ. Исходим из того, что те наработки, которые сегодня реализуются, к осени будет уже понятно и по номенклатуре, и ценам», — сказал Мантуров, отвечая на соответствующие вопросы.

Также первый зампред правительства рассказал о том, понадобится ли дополнительный завод для выпуска новой «Волги».

«Завод-то большой, мощностей предостаточно для выполнения объема, в котором есть потребность», — констатировал он.

Проект будет реализован АО «Производство легковых автомобилей» — это независимое юрлицо, арендовавшее мощности ГАЗ, добавил Мантуров.

Почему критикуют новую «Волгу»

Премьер-министр России Михаил Мишустин на презентации новых автомобилей Volga отметил, что машины выглядят современно. В то же время глава правительства заявил о необходимости локализации производства сначала хотя бы тех деталей машины, которые не являются технологически сложными.

«У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал Мишустин.

Автомобильный эксперт Иван Зенкевич в беседе с NEWS.ru заявил, что новая линейка автомобилей «Волга» ничем не лучше «Жигулей». Он подчеркнул, что машины также практически не отличаются от китайских.

При этом эксперт отметил, что в этом нет ничего плохого. По словам Зенкевича, производство новых автомобилей дает возможность заводу работать. Он также выразил надежду, что новая модель «Волги» будет стоить дешевле китайских аналогов.

Фото: Пресс-служба Правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в Нижний Новгород

«Новая „Волга“ ничем не лучше тех же „Жигулей“. Ничем даже не отличается от других китайских автомобилей, кроме шильдика. Но это неплохо. Потому что завод будет работать, мы будем здесь собирать машины, будем платить налоги. Надеюсь, она будет дешевле стоить, чем китайский аналог. Больше ничего по поводу китайских автомобилей сказать нельзя», — высказался эксперт.

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