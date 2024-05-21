ГАЗ показал новые «Волги»: когда старт продаж, цена, чем недоволен Мишустин

Фото: Александр Юрьев/РИА Новости

Новый автомобиль Volga C40 в павильоне марки Volga на выставке IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России»

На выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде были показаны сразу три автомобиля возрожденной марки Volga. О том, что это за автомобили, когда появятся в продаже и почему премьер-министр России уже успел покритиковать новые «Волги» — в материале NEWS.ru.

Откуда появилась «Волга»

Первая «Волга» — легендарный ГАЗ-М-21 — была построена еще в 1956 году. В СССР «Волга» была самым престижным легковым автомобилем, который могли купить простые граждане. Правда, после развала СССР спрос на «Волги» постепенно снижался, а Горьковский автозавод так и не смог наладить выпуск нового поколения этой модели.

В середине нулевых руководство ГАЗа решило больше не создавать собственные машины, а закупить оборудование и лицензию на выпуск американского седана Chrysler Sebring. Предполагалось ежегодно выпускать по 45 тысяч автомобилей под названием Volga Siber. Однако проект провалился — в период с 2008 по 2010 год с конвейера сошло менее 9000 машин. И после этого казалось, что имя «Волга» кануло в лету.

Но тренд на возрождение советских автомобильных брендов начался весной 2022 года, когда сразу же после ухода французской компании Renault из России правительство Москвы объявило, что отныне в столице будут делать автомобили марки «Москвич». В первой половине 2022 года в это мало кто верил, однако руководству возрожденного «Москвича» удалось быстро найти партнера в Китае и уже осенью 2022 года начался выпуск кроссоверов «Москвич 3».

В том же 2022 году заговорили и о возрождении других брендов, в том числе и «Волги». В 2023 году глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обещал, что к лету 2024 года будут показаны новые «Волги». И сдержал свое слово.

Фото: Егоров Василий/ТАСС Бельгия. Брюссель. 30 апреля 1958 года. Посетители Всемирной выставки у автомобиля ГАЗ-21 «Волга» в главном зале советского павильона

Сразу три «Волги»

Если ранее Volga была лишь названием модели, то в 2024 году она получила более высокий статус. Теперь Volga — это полноценный бренд. И под ним на первом этапе предполагается выпускать три модели:

Volga С40 — седан класса D по европейской классификации, который по размерам можно сравнить не только с Mazda 6, Audi A4, BMW 3-й серии, но и с более крупными Toyota Camry или Kia K5.

Volga К30 — кроссовер класса С, самого популярного сегмента кроссоверов на российском рынке. Можно сравнить по габаритам с Nissan Qashqai, Kia Sportage и пр.

Volga К40 — кроссовер класса D. Это уже аналог таких кроссоверов, как Kia Sorento, Skoda Kodiaq, Geely Tugella или Hyundai Santa Fe.

Пока создатели «Волги» не сообщают, кто стал партнером по выпуску автомобилей (читай — кто предоставил автомобили, которые переименовали в Volga). Судя по всему, речь идет о компании Changan. Ведь седан C40 ну очень похож на Changan Raeton Plus длиной 4800 мм, кроссовер K30 — это Changan Auchan X5 Plus длиной 4540 мм с приводом только на передние колеса и салоном с огромными экранами мультимедийной системы, а K40 — это Changan Uni-Z (длина 4730 мм). При этом отметим, что дизайн Volga все-таки отличается от оригиналов: у российских машин уже сейчас есть своя решетка радиатора с вертикальными линиями в стиле ГАЗ-21.

Важно, что все «Чанганы» — это относительно новые модели для китайского рынка (например, Changan Raeton Plus был показан впервые в 2022 году). И в Россию официально они не поставляются.

Когда начнут делать «Волги»

Выпуск автомобилей возрожденного бренда начнется в конце 2024 года. Сначала появится седан, затем — кроссоверы. Первое время машины будут собирать в Нижнем Новгороде из китайских комплектующих по методу крупноузловой сборки. Однако уже в 2025 году предполагается перейти на мелкоузловую сборку, а затем наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

Кстати, из-за того, что «Волги» пока сделаны полностью из китайских комплектующих, создатели машины уже выслушали критические замечания от премьер-министра Михаила Мишустина, который осмотрел машины. «У вас где сделан руль? Китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал премьер.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Автомобиль Volga C40 на выставке IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России»

Какой двигатель

Технических подробностей о «Волгах» пока немного. Заявлено, что модели марки Volga будут оснащаться 1,5-литровым бензиновым двигателем с наддувом мощностью 188 л. с. и максимальным крутящим моментом в 300 Нм. Работать этот силовой агрегат будет вместе с семиступенчатым автоматом.

Комплектация «Волг»

Список оснащения будет объявлен позднее. Пока известно, что на машины в базовом оснащении будут установлены интеллектуальные системы помощи водителю, мультимедийная система получит отечественные сервисы (вероятно, от «Яндекса»).

Сколько могут стоить новые «Волги»

Цен на автомобили Volga, разумеется, пока нет. Однако по «серым» каналам аналогичные модели от Changan в Россию иногда завозят.

Например, Changan Raeton Plus с кожаным салоном и в богатой комплектации, который будет называться Volga C40, сейчас можно купить в Иркутске за 2 640 000 руб. Наверняка серийная Volga окажется немного дороже, однако сильно завышать цены не позволят конкуренты. Например, китайский седан Chery Arrizo 8, который стоит в России от 2,8 млн до 3,1 млн руб.

Ожидаемая цена кроссовера Volga K30 — около 2,5–2,8 млн руб. И конкурентов у этой модели будет более чем достаточно. В том числе и со стороны самой компании Changan — у нас продается модель C55Plus, которая стоит от 2 629 900 руб.

Прогноз цены кроссовера Volga K40 — 3,5 млн руб. Ведь более крупный по размерам кроссовер Changan UNI-K стоит у нас от 3 689 900 руб.

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