Самые важные автомобили Красной армии: на каких машинах СССР победил фашизм

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Участники военно-исторической реконструкции и автомобиль ГАЗ-АА

Великая Отечественная стала первой в мировой истории войной, в которую было вовлечено огромное количество техники. Победа стала возможной не только благодаря танкам и самолетам, но и автомобилям: они позволяли быстро перевозить технику и солдат, на них размещали новейшее оружие. Какие машины были самыми важными в Красной армии — в материале NEWS.ru.

Спасительный ленд-лиз

В начале войны в Красной армии было около 272 тысяч автомобилей различных моделей. Однако летом 1941 года огромная часть техники была потеряна. И даже мобилизация машин из народного хозяйства не помогла — их катастрофически не хватало. Причем как легковых моделей, так и грузовиков (в июне 1941 года Советская армия имела в своем распоряжении лишь 15 тысяч легковых машин).

Выручили американцы, которые по ленд-лизу поставили в СССР в общей сложности более 400 тысяч автомобилей 26 различных брендов. Именно на американских машинах перевозилась значительная часть наших войск, именно их использовали для постройки знаменитых «катюш».

Однако самым знаменитым автомобилем Красной армии все-таки стал наш грузовик — речь идет о «полуторке».

«Полуторка»

К началу Великой Отечественной войны автомобиль под названием ГАЗ-АА был уже морально устаревшим. Ведь модель Ford AA, которая послужила основой для нашей «полуторки», была создана еще в 1927 году.

Первые ГАЗ-АА были собраны в 1930 году, однако полноценный конвейер заработал только в 1932-м. Кстати, иногда можно прочитать, что «полуторка» — это не ГАЗ-АА, а ГАЗ-ММ. И то и другое правда — в 1938 году собираемый в Горьком (сейчас — Нижний Новгород) грузовик пережил модернизацию и получил к имени приставку ММ.

Фото: ТАСС Первый готовый грузовой автомобиль ГАЗ-АА в сборочном цехе Нижегородского автомобильного завода имени В. М. Молотова, 1932 год

Главная особенность ГАЗ-ММ заключалась в наличии более мощного двигателя — вместо откровенно слабого агрегата мощностью 40 л. с. появился 50-сильный мотор. А плюс к этому было усилено крепление задних рессор, появился новый рулевой механизм.

Иногда говорят, что «полуторка» была надежным и неприхотливым автомобилем. Однако это не так. Не забывайте, что эта машина была придумала в 20-е годы прошлого века, когда автомобильная промышленность только вставала на ноги. Поэтому ГАЗ-АА имел массу спорных решений. Например, топливо в двигатель поступало самотеком из расположенного под лобовым стеклом топливного бака. Да и комфорт этой модели оставлял желать лучшего — например, в ней не было печки, так что зимой управлять машиной было совсем неуютно.

Однако в период войны о комфорте водителя думали в последнюю очередь — перед автомобильными заводами стояла задача выпустить как можно больше машин. Поэтому «фронтовые» версии «полуторки» не имеют бамперов, клаксона, правой фары и даже передних тормозов. Да и кабины делали из дерева и брезента.

И все же «полуторка» стала главным автомобилем Красной армии — всего за период с 1930 по 1951 год было собрано более 900 тысяч таких машин. Именно на ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ везли хлеб в Ленинград по Дороге жизни, «полуторка» принимала участие во всех без исключения битвах Великой Отечественной войны, на ней ездили смершевцы в романе Владимира Богомолова «Момент истины», именно этой модели стоят памятники по всей России и Белоруссии.

А еще «полуторка» послужила основой для многих других моделей: автобуса, трехосного грузовика ГАЗ-ААА, гусеничной модификации, самосвала и даже бронеавтомобиля. Выпускали и газогенераторные «полуторки», которые ездили на угле и дровах.

ЗИС-5 и ЗИС-6

Внешне эти две модели похожи — главное внешнее отличие более грузоподъемного ЗИС-6 заключается в наличии сзади двух осей. У этих машин тоже было народное прозвище — «Захар» или даже более уважительное «Захар Иванович».

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Грузовой автомобиль ЗИС-5 с прожекторной станцией во время репетиции парада с участием исторической военной техники

ЗИС-5 грузоподъемностью 3 тонны стал дальнейшим шагом в развитии 2,5-тонных моделей АМО-2 и АМО-3 (они выпускались с 1930 по 1933 год и представляли копию американской модели Autocar Dispatch SA 1929 года). ЗИС‑5 выпускали с 1933 по 1947 год, причем делали модель сразу на трех заводах: в Москве, Ульяновске и Миассе, куда эвакуировали завод в 1941 году. Всего было сделано более 587 тысяч ЗИС-5. А вот модель ЗИС-6 оказалась не такой популярной — ее выпуск прекратили в первый же военный год.

Именно на базе ЗИСов делали первые «катюши», или реактивные установки залпового огня БМ-13.

Studebaker US6

Если вы сейчас встретите памятник «катюше», то стоять реактивная установка будет наверняка на ЗИСе. Однако на самом деле подавляющее большинство «катюш» было сделано на основе американских грузовиков — они оказались более надежными, имели мощный двигатель, развивали более высокую скорость, обладали большей грузоподъемностью и были более проходимыми, чем наши ЗИСы.

Чаще всего БМ-13 (и другие системы реактивного залпового огня) устанавливали на трехосный Studebaker US6 — эта модель не очень понравилась американским военным, но Красная армия оценила все ее плюсы. В итоге львиная доля всех выпущенных Studebaker US6 была отправлена именно в СССР. «Студеры» стали самыми массовыми автомобилями, поставленными к нам по ленд-лизу: их прибыло в Советский Союз более 109 тысяч.

Работали, кстати, Studebaker у нас и после войны. Помните фильм «Место встречи изменить нельзя»? «Копытин, милый, не отставай!» — кричал водителю Глеб Жеглов во время погони за бандитами. «Как же, Глеб Егорыч, „не отставай“? У „Студера“ мотор втрое!»

Кстати, именно «катюши» на базе Studebaker участвовали в Параде Победы в 1945 году.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Воссозданная реактивная артиллерийская установка БМ-13 («катюша») на базе грузовика Studebaker US6

Willys

Говоря об автомобилях войны, нельзя забыть и о «Виллисе», который именовали в документах как General Purpose. Эти слова превратились позднее в Jeep. И сейчас все машины для езды по бездорожью мы часто называем именно джипами.

Willys был не первым полноприводным легковым автомобилем в мире. Однако благодаря тому, что он был разработан фактически с чистого листа, у него была масса преимуществ по сравнению с другими моделями.

В первую очередь он выигрывал в проходимости, простоте обслуживания, не забудем и про удобство для водителя и пассажиров (для того времени Willys считался вполне комфортным авто). А еще Willys мог транспортировать легкое артиллерийское орудие, таскать прицепы, внедорожник служил санитарной или связной машиной. И самое главное — Соединенные Штаты начали делать «Виллисы» в огромных количествах. Причем выпускали их не только под именем Willys, но и как Ford GP.

В итоге именно Willys легли в основу популярных ныне семейств внедорожников. Например, первые поколения Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol были сделано именно на основе Willys.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Джип Willys на военно-техническом фестивале «Моторы Победы»

Ford G8T, Chevrolet G7107/G7117 и Dodge WС-51

В отличие от Studebaker и Willys эти автомобили у нас знают не очень хорошо. Однако по ленд-лизу эти машины поступали к нам в огромных количествах. Например, тяжелых внедорожников марки Dodge к нам отправили более 25 тысяч — они получили прозвище «Додж три четверти» из-за своей грузоподъемности в 3/4 тонны (750 кг).

А Ford G8T не просто привозили к нам (всего было отправлено в СССР около 80 тысяч таких грузовиков), их сборку даже наладили в Горьком. Правда, у нас он больше известен как «Форд-6» (по количеству цилиндров). Было у нас и много грузовиков Chevrolet.

Эмки и ГАЗы

Но нельзя забыть и про советские машины, например про эмку (ГАЗ М-1), которая была самой распространенной легковушкой перед войной и самым популярным командирским автомобилем.

А еще у нас были легковые ГАЗ-64 и ГАЗ-67. Правда, их сделали совсем немного, но именно их можно назвать прародителями всех советских и российских внедорожников. Разумеется, газовские машины получили в народе свои прозвища: чаще всего их называли «козликами», но порой использовали и такие слова, как «пигмей», «блоха» и аббревиатуру ХБВ («Хочу быть „Виллисом“»).

Фото: Стрингер/NEWS.ru ГАЗ-67

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