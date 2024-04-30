Машина с автоматом до 2 млн рублей: что сегодня можно выбрать в салонах РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобили с автоматическими коробками передач всегда любили в России. И сейчас на рынке есть несколько моделей с автоматами, которые можно купить за 2 млн рублей и даже дешевле. Сколько стоит самая дешевая модель с автоматической трансмиссией и какие коробки ставят на такие машины — в материале NEWS.ru.

Lada Granta: самая дешевая модель с автоматом в России

Еще в конце 2023 года новые автомобили с автоматами стоили около 2 млн рублей и больше. Однако в апреле 2024 года АвтоВАЗ начал выпуск Lada Granta с автоматической трансмиссией. Причем речь идет не о вариаторе или коробке с двумя сцеплениями, а о классическом четырехступенчатом автомате с гидротрансформатором, который создала японская компания Jatco JF414E.

Коробки Jatco JF414E ранее уже устанавливали на Lada, однако в 2022 году из-за санкций выпуск таких машин был прекращен. Но позже выяснилось, что на складах Волжского автозавода хранится довольно большое число закупленных ранее коробок и их составляющих. Поэтому весной 2024 года АвтоВАЗ начал выпуск Granta с автоматами Jatco — ожидается, что всего будет сделано около 5000 таких машин.

Седаны Granta выпускаются в комплектации Comfort Plus, которая включает две фронтальные подушки безопасности, АБС, кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировку и обогрев наружных зеркал, аудиосистему, 15-дюймовые легкосплавные диски. Цена таких машин — 1 176 900 руб. А еще есть лифтбеки в версии #Club — они имеют еще обогрев ветрового стекла и парктроник. Такие машины стоят 1 247 900 руб.

Отметим, что в паре с автоматом идет 16-клапанный двигатель мощностью 98 л. с. Аналогичный силовой агрегат ранее уже применялся на Lada Granta (машины с механической коробкой имеют моторы мощностью 90 или 106 л.с.). Максимальная скорость «автоматической» Lada Granta составляет 176 км/час, разгон до 100 км/час — 13,3 сек., расход топлива в смешанном цикле — 7,4 л на 100 км.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Lada Granta

Lada Vesta с вариатором: когда Granta раскупят

Однако Lada Granta с АКП рано или поздно закончатся. И после этого момента самым доступным автомобилем с автоматом будет Lada Vesta. Причем Vesta имеет уже не гидротрансформаторную коробку Jatco, а вариатор китайской компании WanLiYan (его можно встретить на Geely, Chery, Haima и пр.).

Да и двигатель тут иной. «Автоматическая» Lada Vesta получила 1,8-литровый бензиновый двигатель, который называется ВАЗ-21179 Evo. На АвтоВАЗе уверяют, что по сравнению со старым мотором (под индексом ВАЗ-21179, без приставки Evo) у него выше ресурс, а обслуживание — дешевле. Это достигается, например, за счет того, что модернизированный 1,8-литровый мотор имеет так называемые «безвтыковые» поршни и при обрыве ремня ГРМ клапаны не гнутся. Мощность 1,8-литрового мотора — 122 л. с., а максимальный крутящий момент равен 170 Нм.

Цена Lada Vesta в кузове седан с автоматом составляет 1 588 900 рублей за модель в комплектации Comfort'24 с кондиционером, двумя подушками, электроприводом стекол и зеркал и пр. Ну а богато оснащенные Vesta с большим экраном мультимедийной системы, камерой заднего вида, круиз-контролем, 16-дюймовыми легкосплавными дисками и прочим стоят 1 885 900 руб. Самая дорогая Vesta с автоматом — это 2 127 900 руб. Столько просят за хорошо оснащенный внедорожный универсал SW Cross с дорожным просветом в 203 мм.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Lada Vesta

Иномарки с автоматом: седаны за 2 миллиона рублей

Дешевле 2 млн рублей можно прибрести и иномарку с автоматом. Самой доступной моделью иностранного производства является китайский Changan Alsvin — 1 750 000 рублей без учета скидок, которые дилеры дают при покупке машины в кредит или используя трейд-ин.

Alsvin — это седан длиной 4390 мм (на 50 мм меньше, чем у Vesta), он оснащается бензиновым мотором объемом 1,5 л, который выдает 98 л. с., максимальный крутящий момент 137 Нм. Это скромнее, чем у Vesta, но зато оснащение даже самых простых Alsvin богатое: кондиционер, камера заднего вида, система стабилизации, мультимедиа с сенсорным экраном. В качестве трансмиссии тут используется пятиступенчатая коробка с двойным «мокрым» сцеплением.

Еще одним относительно доступным седаном с автоматом можно назвать китайский Geely Emgrand. Он, правда, стоит уже 2 219 990 рублей, но дилеры согласны скинуть покупателям 160 000 рублей. А если будет оформлен кредит или в зачет сдана старая машина — до 350 000 рублей. При этом Emgrand заметно больше Vesta и Alsvin — его длина 4638 мм. Вместе с 1,5-литровым двигателем мощностью 122 л. с. тут работает шестиступенчатая автоматическая коробка с гидротрансформатором.

Еще есть седан BAIC U5 Plus. О тоже больше Vesta (4660 мм), но под капотом тут мотор мощностью всего 105 л. с. Цена — от 2 115 000 рублей за модель с автоматом. Чуть дороже 2 млн рублей и седан Kaiyi E5 с двигателем мощностью 147 л. с. и автоматом. Без учета спецпредложений он стоит 2 195 000 руб.

Фото: Baic

Рассматривая большие седаны, которые стоят немного дороже 2 миллионов, не забудем и про «Москвич 6». Сейчас эту модель 2023 года в базовой версии можно приобрести за 2 136 000 рублей, а сделанные в 2024 году автомобили продаются за 2,2 млн рублей.

Внимание стоит обратить и на модели, которые сейчас подаются под брендом Solaris (ранее это были Hyundai, собираемые на заводе в Санкт-Петербурге). Автомобиль под названием Solaris HS (ранее мы его знали как Hyundai Solaris) в версии с автоматической коробкой передач стоит от 2 016 000 рублей, хетчбэк с увеличенным дорожным просветом Solaris KRX (бывший Kia Rio X-Line) оценивается в 2 137 000 рублей за версию с автоматом, а кроссовер Solaris HC (Hyundai Creta) — от 2 499 000 рублей. Правда, это рекомендованные розничные цены, а дилеры новой марки часто продают машины дороже на 50–100 тысяч рублей, плюс они нередко ставят дополнительное оборудование (тоже недешевое).

Кроссоверы с автоматами: от 1 655 000 рублей

Если хочется купить машину с автоматом, то стоит обратить внимание на компактные кроссоверы. Например, сейчас за 1 725 000 рублей можно приобрести сделанный в России «Москвич 3», который оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 136 л. с. Причем речь идет о машинах 2024 года (остатки моделей 2023 года можно еще найти у дилеров по цене 1 655 000 рублей). И пусть все знают, что «Москвич 3» — это китайский кроссовер, к тому же только с передним приводом. Однако модель имеет неплохое оснащение (кондиционер, камера заднего вида, мультимедийная система и так далее).

Фото: Livan Livan X3 Pro

Дешевле 2 млн рублей стоит и Livan X3 Pro с бесступенчатым вариатором. Эта модель, правда, имеет под капотом лишь 103 л. с. В комплектацию Livan входят кондиционер, люк, встроенный видеорегистратор, камера заднего вида и пр. Цена — от 1 672 000 рублей.

В категории «бюджетных» кроссоверов с автоматом весной 2024 года можно записать и Chery Tiggo 4 Pro — с учетом акции от производителя цена этой модели в версии с автоматом начинается с 1 920 000 рублей. Еще можно вспомнить про BAIC Х35, который собирают в Калининграде — модель 2024 года стоит, согласно прайс-листу, 2 225 000 рублей, хотя дилеры дают скидки. А вот Haval Jolion постепенно уходит из группы «бюджетных» моделей с автоматом — новая версия Jolion с автоматом стоит уже от 2,3 млн рублей.

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