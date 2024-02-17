Эта машина могла соперничать с иномарками: 5 шансов, которые упустил ГАЗ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ГАЗ-3111 «Волга»

В 2024 году в России должны возродить автомобильный бренд «Волга»: вице-премьер России Денис Мантуров заявлял в декабре 2023 года, что машины с таким названием будут собирать на конвейере Горьковского автозавода. Как будет выглядеть новая «Волга», пока никто не знает (известно только, что ее начнут делать вместе с иностранным партнером). В ожидании премьеры этой модели NEWS.ru вспоминает самые интересные концепты ГАЗа.

Новая «Волга»: версия 3105

В 80-х, 90-х и даже начале двухтысячных годов Горьковский автозавод не раз пытался наладить выпуск новой «Волги» — инженеры ГАЗа прекрасно понимали, что нужно чем-то заменить морально устаревшие ГАЗ-3102 и ГАЗ-3110, которые представляли собой по сути «двадцать четвертую» модель образца 1968 года.

Одним из самых перспективных проектов был ГАЗ-3105. Его разработка началась еще в 80-х годах прошлого века, и он не имел практически ничего общего со старыми «Волгами». Планы были грандиозными. Предполагалось выпускать новый седан сразу в трех версиях: ГАЗ-3103 с передним приводом, ГАЗ-3104 с полным приводом, а на вершине должна была оказаться модель ГАЗ-3105 с удлиненным кузовом и роскошным салоном. Причем руководство ГАЗа сделало ставку именно на люксовую версию 3105.

Фото: Shutterstock/FOTODOM ГАЗ-3105

В конце 80-х и начале 90-х годов по дизайну, оснащению и техническим характеристикам ГАЗ-3105 мог соперничать с иномарками. И даже превосходить их, ведь новая «Волга» имела полный привод с блокировкой межосевого дифференциала, роскошный салон и новый двигатель V8 объемом 3,4 литра, который выдавал 156 или 170 л.с. в зависимости от версии.

Новую «Волгу» показывали на международных автосалонах (в Лейпциге и Брюсселе в 1992 году), где она вызвала огромный интерес. В 1994 году президент России Борис Ельцин подписывает распоряжение, согласно которому ГАЗ должен был начать мелкосерийное производство модели и выпускать на первом этапе ежегодно по 250 машин. А затем перейти и к массовому производству. Но увы... Всего было сделано, по одним данным, 55, а по другим, 86 машин этого проекта.

ГАЗ‑3111: он появился не в то время

Вторая попытка начать выпуск новой «Волги» состоялась в 1998 году — тогда на автосалоне в Москве была представлена модель с индексом ГАЗ‑3111. В ее основе лежала платформа от старой «Волги», однако ГАЗ‑3111 получил новую переднюю подвеску (задняя осталась рессорной). Но главное, что выделяло проект 3111, это дизайн. Большие передние фары, необычная боковая линия, интересное оформление решетки радиатора. На самом заводе этот стиль назвали «неоклассикой» и уверяли, что новая «Волга» должна вызывать ассоциации с моделью ГАЗ-21.

Оснащение ГАЗ-3111 было богатым для российских моделей: АБС, кожаная отделка кресел, климатическая система и так далее. Правда, двигатель был 4-цилиндровым ЗМЗ-405 на 155 л. с. (хотя планировалось ставить под капот «Волги» дизель или бензиновый V8). Не было и автомата — только механика.

Фото: Shutterstock/FOTODOM ГАЗ-3111 «Волга»

Но машина появилась не в то время... Летом 1998 года грянул экономический кризис. Если еще 15 августа 1998 года за доллар давали 6,3 рубля, то 9 сентября — 20,8 руб. И новая «Волга» стала стоить примерно $16 тыс. — примерно столько же просили за иномарки. Плюс ГАЗ так и не смог наладить массовый выпуск модели, были проблемы с комплектующими и их надежностью... И к 2002 году было собрано всего 415 седанов, а потом сделали еще 9 машин из оставшихся деталей.

Последние «Волги»: ГАЗ-3115 и Siber

В 2003 году был представлен автомобиль ГАЗ-3115. И это была последняя попытка начать выпуск «своей» «Волги». Эта модель была заметно меньше всех остальных «Волг» (длина — 4,5 м), и она выступала в классе D по европейской классификации. Предполагалось, что модель получит двигатель объемом 2,5 л (140 л. с.) или турбированный агрегат, а ее цена составит менее $10 тыс. Но дальше прототипов дело не пошло.

А затем была странная Volga Siber — в середине «нулевых» руководство ГАЗа решило больше не развивать собственные легковые модели, а просто закупило лицензию и оборудование для выпуска Chrysler Sebring, который и переименовали в «Сайбер». Но и этот проект провалился — предполагалось ежегодно выпускать по 45 тысяч Volga Siber. Но в итоге в период с 2008 по 2010 год сделали менее 9 тысяч авто.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Volga Siber

Пикап и внедорожник «Атаман»

Помимо «Волги» Горьковский автозавод делал несколько попыток выйти в сегмент внедорожников и пикапов. Первая из них датируется 1995 годом — тогда был показан автомобиль с индексом ГАЗ-2307. Это был этакий гибрид старой «Волги» и грузовика.

В том же 1995 году появился ГАЗ-2308 «Атаман» — в нем были учтены все ошибки предыдущей версии пикапа. Например, если 2307 был заднеприводным, то «Атаман» получил полный привод с блокируемым межосевым дифференциалом. А под капот «Атамана» хотели ставить не только бензиновый двигатель объемом 2,3 л, но и более востребованный рынком 2,1-литровый агрегат ГАЗ-560 (лицензионная версия австрийского Steyr), который выдавал 110 л.с.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru ГАЗ-2308 «Атаман»

Рынок ждал появления серийного пикапа. Но вместо него в августе 1999 года на международном автосалоне в Москве показали полноразмерный внедорожник «Атаман Ермак». Автомобиль длиной более 5 метров имел салон на 9 человек! Но машина снова не пошла в серию.

ГАЗ-3106 «Атаман-II»: необычный дизайн и хорошие перспективы

Зато чуть позже был показан ГАЗ-3106 «Атаман-II» с необычным дизайном. Этот семиместный автомобиль с постоянным полным приводом с блокируемым межосевым и задним межколесным дифференциалами планировали запустить в производство в 2003 или 2004 году. Автомобиль хотели оснащать широкой линейкой силовых агрегатов, включая 2,7-литровый турбодизель на 136 л. с. и даже новый бензиновый V6 объемом 3,2 л и мощностью 207 л. с. Мало того, хотели оснащать «Атаман II» даже моторами V6 и V8 производства Toyota.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru ГАЗ-3106

Еще одна попытка выйти в сегмент внедорожников датируется 2000 годом — тогда был показан двухдверный (!) ГАЗ-2169 «Комбат». А затем еще была версия ГАЗ-3106 второго поколения (уже без приставки «Атаман»). Мало того, была еще и вторая версия «Комбата»...

Все закончилось в 2005 году. Тогда было решено свернуть все проекты по созданию своих внедорожников. Предполагалось, что вместо них ГАЗ начнет выпускать по лицензии индийские модели Mahindra Marshal (Scorpio). Но в итоге не стали делать даже эти автомобили (всего в Нижнем Новгороде было собрано около сотни Mahindra).

И вот в 2024 году Горьковский автозавод может вновь начать выпуск легковых машин. Ждем с нетерпением!

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