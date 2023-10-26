Какую машину купить за миллион: новую «Гранту» или подержанного «китайца»

Фото: Пресс-служба Chery/Haval/Geely/Lada/Евгений Потехин/NEWS.ru

Lada Granta является не только самой популярной моделью на российском авторынке, но и самой дешевой. Чаще всего именно из-за относительно низкой цены эту модель и выбирают. Однако многие покупатели хотят иметь автомобиль более крупный, комфортный и престижный. Но что лучше — новая «Гранта» из автосалона или подержанный кроссовер? Например, китайский, ведь он дешевле японских или немецких конкурентов. О плюсах и минусах Lada Granta и китайских кроссоверов — в материале NEWS.ru.

Сколько стоят разные версии Lada Granta

АвтоВАЗ уверяет, что новенькую Lada Granta можно купить за 699 900 руб. Правда, купить такую в автосалонах практически невозможно — машин в базовой версии делают совсем немного, они нужны лишь для того, чтобы указать привлекательную цену в рекламе. Если же вы придете в автосалон, то узнаете, что «Гранта» обойдется дороже. Особенно если вы хотите иметь хоть какие-то «навороты». Или планируете купить не стандартный седан, а внедорожный универсал Granta Cross, который можно назвать самой практичной версией «Гранты».

Главное отличие Lada Granta Cross от обычных версий заключается в увеличенном дорожном просвете — 198 мм. Это побольше, чем у некоторых моделей, претендующих на звание кроссовера! Плюс есть рейлинги на крыше и чуть другой аэродинамический обвес. Но полного привода или блокировок тут, разумеется, нет.

Цена Lada Granta Cross стартует от 866 900 руб. за версию с 90-сильным мотором объемом 1,6 л и механической коробкой передач. А самая дорогая модель в комплектации Quest’23 стоит 1 015 900 руб. Оснащение даже такой модели не слишком богатое по современным меркам. Но кондиционер, подогрев лобового стекла и музыкальная система имеются. Кроме того, такие автомобили оснащаются мотором мощностью 106 л. с.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости LADA Granta Cross Фото: Алексей Куденко/РИА Новости LADA Granta Cross Фото: Антон Денисов/РИА Новости LADA Granta Cross Фото: Антон Денисов/РИА Новости LADA Granta Cross Фото: Антон Денисов/РИА Новости LADA Granta Cross Фото: Антон Денисов/РИА Новости LADA Granta Cross Фото: Сергей Петров/NEWS.ru LADA Granta Cross Фото: Сергей Петров/NEWS.ru LADA Granta Cross Фото: Сергей Петров/NEWS.ru LADA Granta Cross Фото: Сергей Петров/NEWS.ru LADA Granta Cross

Какие китайские кроссоверы на вторичном рынке можно купить по цене Lada Granta Cross? Рассказываем про четыре варианта, которые неплохо себя зарекомендовали на вторичном рынке. При этом сразу скажем — ни один из этих автомобилей нельзя назвать образцом надежности. Но сложно ожидать от старых китайских моделей такого же ресурса, как от лучших (и гораздо более дорогих) японских или корейских аналогов.

Great Wall Hover H3 и H5: полный привод и рама

Это не просто кроссовер — это настоящий рамный внедорожник. Правда, он может иметь разные имена. Машина продавалась как Great Wall Hover H3 и H5 (технически они не сильно отличались друг от друга), просто как Hover или как DW Hower (с буквой w посередине). А еще эту модель собирали как Haval H5. Но чехарда с названиями моделей — это частая история для китайских автомобилей.

Сейчас по цене Lada Granta, то есть примерно за 1 млн руб., можно найти «живые» экземпляры. Лучше всего смотреть на машины 2013–2015 годов выпуска или моложе. Такие автомобили обычно имеют заявленный пробег около 150 тыс. км (при этом скрутить показания одометра на Great Wall несложно, поэтому перед покупкой обязательно надо проверять всю историю машины).

Основная разница между Great Wall Hover H3 и H5 заключается в дизайне передней части и двигателях. Более простой H3 имеет 2-литровый бензиновый двигатель (115, 122 или 136 л. с.). Внутри H5, который позиционируется как более престижную и дорогую модель, бензиновый мотор объемом 2,4 л (126 или 136 л. с.) или турбодизель объемом 2 л. Причем, китайцы хвастались, что дизель — это лицензионный мотор Mitsubishi. Впрочем, бензиновые моторы тоже имеют японские корни.

Недостатки у модели есть. Например, перед покупкой надо внимательно проверять кузов: если предыдущий владелец не подкрашивал сколы, то коррозия могла испортить автомобиль (первым делом надо осмотреть крышку багажника, колесные арки и пороги). Обращайте внимание также на электрику — она не самая надежная.

А вот двигатели на удивление получились крепкими. Да и в случае капитального ремонта бензиновым моторам достаточно расточить цилиндры. Хотя мелкие проблемы силовые агрегаты все-равно доставляют.

Большим плюсом Great Wall Hover H3 и H5 является наличие системы полного привода с жестко подключаемым передним мостом. Если вы купите себе такой внедорожник вместо Lada Granta Cross, то зимой и при поездке на рыбалку вы будете чувствовать себя гораздо увереннее.

Плюсы: гораздо проходимей, чем Lada Granta.

Минусы: кузов может быть ржавым, а салон уже сильно изношенным.

Фото: gwm-global.com Great Wall Hover H5 Фото: gwm-global.com Great Wall Hover H5 Фото: gwm-global.com Great Wall Hover H5 Фото: gwm-global.com Great Wall Hover H5 Фото: gwm-global.com Great Wall Hover H5 Фото: gwm-global.com Great Wall Hover H5 Фото: gwm-global.com Great Wall Hover H3 Фото: gwm-global.com Great Wall Hover H3 Фото: gwm-global.com Great Wall Hover H3 Фото: gwm-global.com Great Wall Hover H3 Фото: gwm-global.com Great Wall Hover H3 Фото: gwm-global.com Great Wall Hover H3

Chery Tiggo 3: недорогой кроссовер с красивым экраном

В Китае Chery Tiggo 3 появился в 2014 году, но до России он добрался заметно позднее. За сумму около 1 млн руб. встречаются модели 2017–2019 годов выпуска (кстати, в 2017 году стартовая цена на эту модель начиналась с 817 тыс. руб.).

Tiggo 3 — это компактный кроссовер, который оснащался на нашем рынке только 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 126 л. с. В паре с мотором работали 5-ступенчатая «механика» или вариатор.

В отличие от Great Wall Hover этот автомобиль выпускался только с приводом на переднюю ось, поэтому рассчитывать, что за рулем Tiggo 3 вы будете чемпионом по бездорожью, не стоит. Да и дорожный просвет тут даже меньше, чем в Lada Granta Cross: если у нашего универсала 198 мм, то у китайской модели — 190 мм.

Зато в максимальной комплектации у Tiggo 3 есть большой экран мультимедийной системы, которую можно подружить с вашим смартфоном. Хотя отметим, что базовые версии лишены этой красоты (часто покупатели в этом случае устанавливают на место штатных магнитол китайские блоки с экранами и возможностью выводить изображение с камеры заднего вида).

Плюсом Chery Tiggo 3 мастера называют надежные двигатели и кузов, который может противостоять коррозии. И даже вариатор не доставляет больших проблем. Хотя если покупать такую модель, то лучше всего искать машины с пробегом до 100 тыс. км. Учитывая, что Tiggo 3 долгое время бы одним из самых дешевых кроссоверов на российском рынке, такие варианты есть.

Плюсы: выглядит как «взрослая» иномарка.

Минусы: по проходимости Lada Granta Cross будет получше

Фото: cheryinternational.com Chery Tiggo 3 Фото: cheryinternational.com Chery Tiggo 3 Фото: cheryinternational.com Chery Tiggo 3 Фото: cheryinternational.com Chery Tiggo 3 Фото: cheryinternational.com Chery Tiggo 3 Фото: cheryinternational.com Chery Tiggo 3 Фото: cheryinternational.com Chery Tiggo 3 Фото: cheryinternational.com Chery Tiggo 3 Фото: cheryinternational.com Chery Tiggo 3 Фото: cheryinternational.com Chery Tiggo 3

Lifan X60: главное, чтобы за машиной ухаживали

В компании Lifan уверяли, что они сами создали модель X60, хотя ее конструктивное и компоновочное сходство с японской Toyota RAV4 никто не скрывал. Этот автомобиль оснащался 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,8 л, который ведет свою историю от тойотовского мотора объемом 1,8 л (128 л. с.). Коробка передач — 5-ступечатая «механика» или бесступенчатый вариатор.

Привод — только передний. Мало того: дорожный просвет тут всего 179 мм, что заметно меньше, чем у Lada Granta Cross (198 мм). Поэтому если вы часто ездите по плохим дорогам, то этот автомобиль будет не лучшим вариантом (полноприводные Great Wall в этом случае будут интереснее).

По цене Lada Granta Cross можно купить автомобиль 2017 года выпуска с пробегом 80–140 тыс. км. Осматривая машину, нужно обращать внимание на салон (пластик тут не лучший по качеству), кузов, работу электрики и так далее. К сожалению, качество сборки Lifan X60 иногда страдало — считается, что главная причина этого была в том, что машину собирали не в Китае, а на заводе Derways в городе Черкесск.

Однако с основными узлами и агрегатами у Lifan все неплохо. Поэтому если вы найдете машину, которая была у заботливого владельца (и он успел исправить все изначальные «косяки» сборки), то Lifan X60 может служить долго.

Плюсы: просторный салон и надежность основных агрегатов.

Минусы: небольшой дорожный просвет, отсутствие полного привода.

Фото: lifan.com Lifan X60 Фото: lifan.com Lifan X60 Фото: lifan.com Lifan X60 Фото: lifan.com Lifan X60 Фото: lifan.com Lifan X60 Фото: lifan.com Lifan X60 Фото: lifan.com Lifan X60 Фото: lifan.com Lifan X60 Фото: lifan.com Lifan X60 Фото: lifan.com Lifan X60

Changan CS35: кроссовер с классическим «автоматом»

За 1 млн руб. можно приобрести кроссовер Changan CS35 2016–2018 годов выпуска. Причем у некоторых моделей пробег будет всего 50–70 тыс. км. (кстати, Changan является третьим по величине автомобильным производителем Поднебесной).

Как и другие компактные китайские кроссоверы, CS35 не имеет системы полного привода, да и дорожный просвет тут не очень большой (180 мм). Нет и мощных двигателей — 1,6-литровый бензиновый агрегат выдает всего 113 л. с. Зато помимо механической коробки передач модель оснащалась и традиционным гидротрансформаторным автоматом, которого, кстати, на Lada Granta сейчас вообще не устанавливают.

В плане надежности к Changan CS35 могут быть вопросы. Но в целом модель проявила себя как довольно крепкая и надежная. Особенно у внимательного хозяина, который следил за машиной. Даже «автомат» способен пройти до 300 тыс. км, да и у двигателя ресурс не меньше.

Плюсы: надежность основных агрегатов, современный дизайн.

Минусы: нет полного привода, слабенький мотор.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Changan CS35 Фото: Shutterstock/FOTODOM Changan CS35 Фото: Shutterstock/FOTODOM Changan CS35 Фото: Shutterstock/FOTODOM Changan CS35 Фото: Shutterstock/FOTODOM Changan CS35 Фото: Shutterstock/FOTODOM Changan CS35 Фото: Shutterstock/FOTODOM Changan CS35 Фото: Shutterstock/FOTODOM Changan CS35 Фото: Shutterstock/FOTODOM Changan CS35 Фото: Shutterstock/FOTODOM Changan CS35

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