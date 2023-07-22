Машины в России с 1 августа подорожают: какие именно, в чем причина На пути ряда импортных автомобилей встала новая преграда — утилизационный сбор

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Импортируемые из-за рубежа автомобили в ближайшее время подорожают — сильнее всего цены вырастут на большие седаны, премиальные модели, внедорожники и спорткары. Это связано не только с падением курса рубля, но и с введением новых коэффициентов так называемого утилизационного сбора с 1 августа. На сколько вырастут цены на машины и какие иномарки еще можно будет пригнать из-за границы — в материале NEWS.ru.

Сколько нужно заплатить при растаможке автомобиля

При ввозе в Россию автомобиля из-за границы необходимо заплатить государству довольно крупную сумму денег — без этого легализовать автомобиль и поставить его на учет не получится. Процесс уплаты всевозможных сборов, как правило, называют растаможкой.

При этой процедуре физические и юридические лица должны сделать несколько видов платежей:

таможенная пошлина (зависит от стоимости машины для авто младше трех лет или от объема двигателя для легковых авто старше трех лет);

утилизационный сбор;

акциз (зависит от мощности машины, от 0 до 1464 руб. за 1 л. с.);

НДС (пятая часть суммы акциза, пошлины и стоимости автомобиля);

сбор за таможенное оформление (от 775 до 30 000 руб. в зависимости от стоимости машины);

оплата установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС»;

услуги таможенного брокера (при необходимости).

Что такое утилизационный сбор

Утилизационный сбор ввели в России в 2012 году. Изначального его платили только импортеры автомобилей, а вот производители машин в России, Казахстане и Белоруссии от него освобождались — последние брали на себя ответственность по переработке старых машин. Размер сбора был 20 тыс. руб. для легкового автомобиля и 150 тыс. для грузового. Но с 2013 года утилизационный сбор стали платить и производители машин внутри страны. Затем они возвращали деньги через субсидии от государства в размере уплаченного сбора.

После введения утилизационный сбор несколько раз повышался. Например, за новый автомобиль с мотором от 2 до 3 литров ставка сбора в июле 2023 года составляет 281 600 руб., а за 4-летний автомобиль с мотором объемом более 3,5 л нужно заплатить уже 700 200 руб.

Но такие суммы платят лишь юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят автомобили для перепродажи. А вот физические лица имеют льготы: за машину младше 3 лет нужно заплатить 3400 руб., а за машину старше — 5200 руб. И объем двигателя в этом случае неважен.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что изменится с 1 августа 2023 года

Согласно постановлению правительства, с 1 августа 2023 года утилизационный сбор для юридических лиц вырастет в 1,7–3,7 раза в зависимости от объема двигателя и возраста машины. При этом формально сам сбор остается без изменений — как и в 2012 году, он составляет 20 тыс. руб. Просто правительство изменило повышающие коэффициенты для этого сбора.

Размер утилизационного сбора с 1 августа 2023 года

С объемом двигателя до 1000 куб. см: 81 200 руб. для машин до 3 лет и 207 200 руб. для авто старше 3 лет (ранее 42 000 руб. и 123 000 руб. соответственно).

С объемом двигателя 1000–2000 куб. см: 300 600 руб. для машин до 3 лет и 528 800 руб. для авто старше 3 лет (ранее 178 400 руб. и 313 800 руб. соответственно).

С объемом двигателя 2000–3000 куб. см: 844 800 руб. для машин до 3 лет и 1 279 000 руб. для авто старше 3 лет (ранее 281 600 руб. и 480 200 руб. соответственно).

С объемом двигателя 3000–3500 куб. см: 970 000 руб. для машин до 3 лет и 1 485 000 руб. для авто старше 3 лет (ранее 259 600 руб. и 570 000 руб. соответственно).

С объемом двигателя более 3500 куб. см: 1 235 200 руб. для машин до 3 лет и 1 623 800 руб. для авто старше 3 лет (ранее 445 000 руб. и 700 200 руб. соответственно).

При этом есть один важный нюанс — в настоящее время физические лица могут 1 раз в год ввести из-за границы автомобиль для личного пользования и уплатить утилизационный сбор в размере 3400–5200 рублей. Эта льгота сохраняется и после 1 августа 2023 года, но лишь частично. Символический сбор будет распространяться лишь на машины с мотором объемом менее 3 литров и на электрокары.

А вот если частник захочет купить себе автомобиль с двигателем объемом более 3 литров (например, какой-нибудь внедорожник или премиальный седан), то он будет платить так же, как и юридическое лицо: от 970 000 до 1 623 800 руб. в зависимости от объема мотора и возраста машины.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как изменятся цены

Многие эксперты полагают, что в ближайшие месяцы цены на автомобили будут расти. Причем не только из-за утилизационного сбора. Огромное влияние на стоимость машин окажет и понижение курса рубля, ведь если в начале 2023 года евро стоил 73–75 рублей, то сейчас за него просят уже более 100.

Рост цен на машины может крайне негативно сказаться на спросе. И автомобильные дилеры уже предупреждают об этом. «Ассоциация РОАД, безусловно, поддерживает меры правительства РФ, направленные на защиту рынка России от ввоза на территорию нашей страны автомобилей с пробегом в значительных объемах! Между тем Ассоциация считает данную меру принятой преждевременно», — заявил президент РОАД Алексей Подщеколдин.

«На сегодняшний день рынок как легковых, так и грузовых автомобилей восстановился лишь наполовину. При среднемесячном объеме продаж в 160 000 новых автомобилей (до 2022 года) в июне 2023 года среднемесячный объем продаж составил 82 500 автомобилей», — сказано в открытом письме, которое РОАД направила премьер-министру России Михаилу Мишустину. При этом в РОАД добавляют, что принятое постановление «повлечет ряд негативных последствий, которые незамедлительно нанесут существенный, значительный урон российскому автомобильному рынку».

Представители автомобильных дилеров предсказывают, что автомобили подорожают в диапазоне 120–600 тыс. руб. А цены на премиальные машины с мощными двигателями объемом более 3,5 л могут вырасти еще больше. «Так как сборы привязаны к объему двигателя, по сути, это новый скрытый налог на роскошь», — уверен руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

При этом некоторые автомобильные дилеры поддерживают повышение утилизационного сбора. В первую очередь рады этому продавцы отечественных автомобилей Lada. Международная ассоциация дилеров Lada (МАД) тоже направила Михаилу Мишустину письмо. И в нем дилеры Lada заявили, что индексация сбора поможет навести порядок на рынке и устранит «серых» посредников.

Автокомпании предупреждают о подорожании

Некоторые автомобильные компании уже предупреждают о том, что с 1 августа цены на машины могут быть увеличены. В первую очередь такого решения стоит ждать от фирм, которые пока продают машины в небольшом количестве и завозят их из-за рубежа. «Правительство объявило об индексации утилизационного сбора с 1 августа 2023 года. Стоит быть готовыми к тому, что с августа стоимость импортных автомобилей повысится. Это коснется в том числе электроавтомобилей и машин с гибридным приводом», — заявили представители китайской компании Skywell.

Что касается компаний, которые наладили выпуск машин в стране, то они пока не планируют повышать цены из-за утилизационного сбора (при этом никто не исключает, что цены все равно вырастут из-за падения курса рубля). «Повышение утилизационного сбора не повлияет на ценовую политику АвтоВАЗа в связи с высокой локализацией всех автомобилей Lada. Это также даст нам возможность создавать новые привлекательные модели для российского и экспортных рынков», — сообщили ТАСС в пресс-службе АвтоВАЗа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет, если ввезти машину и продать ее

Льгота при уплате утилизационного сбора на машины с мотором до 3 литров, которая позволит сэкономить в некоторых случаях более 1,6 млн руб., будет действовать только в том случае, если автомобиль покупается для «личного пользования». Кроме того, машина должна находиться в собственности физического лица как минимум 12 месяцев. А если она будет продана раньше, то придется полностью уплатить утилизационный сбор. Также важно учитывать, что воспользоваться льготой можно только 1 раз год.

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