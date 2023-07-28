Самые популярные кроссоверы с пробегом: сколько стоят, покупать ли сейчас Эти машины покупают даже в условиях роста цен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский рынок подержанных автомобилей за первые шесть месяцев 2023 года вырос на 26,8%. Вслед за этим начали расти цены. По данным агентства «Автостат», средняя цена подержанного автомобиля в июле 2023 года достигла отметки 1 417 600 руб., что на 7,8% больше, чем в январе. В годовом выражении цены выросли на 15,8%. Одним из важнейших сегментов вторичного рынка являются внедорожники и кроссоверы: многие покупатели хотят иметь машину с увеличенным дорожным просветом, высокой посадкой и полным приводом. Какие внедорожники и кроссоверы покупают даже в условиях роста цен и стоит ли их брать прямо сейчас — в материале NEWS.ru.

Lada 4×4 (ВАЗ-2121, Lada Niva, Lada Niva Legend)

Продано в январе — июне 2023 года: 42,1 тыс. машин

Почему стоит купить прямо сейчас: хорошая проходимость за свои деньги

Самый популярный внедорожник на российском вторичном рынке. И это неудивительно, ведь данная модель является наиболее доступной в своем классе (новый автомобиль можно купить сейчас за 829 900 руб.). Кроме того, это самый массовый внедорожник на рынке, ведь «Нива» выпускается аж с 1977 года: за эти годы она успела несколько раз сменить имя, но при этом с технической точки зрения изменилась не слишком сильно.

Главным достоинством «Нивы» (помимо цены) является ее потрясающая проходимость и ремонтопригодность — запчастей много, а работать с ней умеет любой мастер. Однако, покупая подержанную «Ниву», нужно помнить и про ее недостатки: маломощный двигатель (даже в 2023 году он выдает всего 83 л. с., а старые авто имеют моторы мощностью 75 л. с.), жесткую подвеску, слишком простой по современным меркам салон, проблемы с шумоизоляцией и так далее. Да и надежность «Нивы» не идеальная.

На вторичном рынке можно найти «Нивы» различных годов. Цена — от 35–50 тыс. руб. за проблемные машины, но за 75–100 тыс. руб. уже продаются 20-летние автомобили на ходу и с «чистыми» документами. Ну а трех-четырехлетние машины с пробегом до 100 тыс. км стоят 650–750 тыс. руб. Но иногда подержанные «Нивы» могут быть дороже 1,5 млн руб. — эта модель часто является объектом для тюнинга, и продавцы хотят получить назад вложенные деньги.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Lada Niva Legend

Chevrolet Niva (ВАЗ-2123, Lada Niva, Lada Niva Travel)

Продано в январе — июне 2023 года: 31,5 тыс. машин

Почему стоит купить прямо сейчас: проедет где угодно, а комфорт лучше, чем у старой «Нивы»

Изначально автомобиль задумывался как второе поколение «Нивы», и предполагалось, что после начала его производства старая модель покинет конвейер. Внедорожник был разработан еще в 90-х годах прошлого века, а в 2000 году началась сборка ВАЗ-2123. Однако в 2021 году было создано совместное предприятие с General Motors, а новая «Нива» начала выпускаться под именем Chevrolet Niva. В 2020 году GM продала свою долю в предприятии, и модель переименовали в Lada Niva, а сейчас ее называют Niva Travel.

По сравнению со старой «Нивой» Chevrolet Niva оказалась более комфортабельным автомобилем с современным салоном (а еще у нее пять дверей). Но при этом модель сохранила отменную проходимость. Самые доступные Chevrolet Niva 2003–2005 годов выпуска стоят около 120 тыс. руб., а за трехлетние экземпляры просят 750–950 тыс. руб.

Toyota RAV4

Продано в январе — июне 2023 года: 24 тыс. машин

Почему стоит купить прямо сейчас: продать RAV4 через пару лет не составит труда

Самый популярный иностранный кроссовер — это Toyota RAV4. В продаже можно встретить огромное количество различных версий этого автомобиля, ведь первые «рафики» появились еще в 1994 году.

Главные преимущества RAV4: надежность, неплохой уровень комфорта и высокая остаточная стоимость. Цены на «рафики» в хорошем состоянии падают неохотно. Да и желающих купить такую модель много. Стоимость сильно отличается в зависимости от года выпуска и пробега. Машины 1990-х годов выпуска можно купить за 200–300 тыс. руб. А за модели 2020 года выпуска с небольшим пробегом порой просят больше 4 млн руб.

Фото: Пресс-служба Toyota Toyota RAV4

Nissan X-Trail

Продано в январе — июне 2023 года: 19,2 тыс. машин

Почему стоит купить прямо сейчас: отличное сочетание цена — качество

Первые X-Trail появились в 2000 году, но в России чаще всего встречаются модели второго и третьего поколения (2007–2015 и 2013–2022 годы соответственно). В европейской части России обычно продаются автомобили, которые были изначально сделаны в России на заводе Nissan в Санкт-Петербурге (обычно они оснащаются 2- или 2,5-литровыми бензиновыми моторами), а вот на Дальнем Востоке немало праворульных машин из Японии.

Надежность Nissan X-Trail находится на высоком уровне, да и проходимость у модели достойная. Правда, если вы будете часто выезжать на природу, то не покупайте самые простые X-Trail — они имеют привод только на переднюю ось.

Фото: Пресс-служба Nissan Nissan X-Trail

Nissan Qashqai

Продано в январе — июне 2023 года: 18,2 тыс. машин

Почему стоит купить прямо сейчас: хороший и надежный кроссовер, а версия Qashqai +2 способна перевозить много пассажиров

Nissan Qashqai часто называют младшим братом X-Trail, ведь технически обе модели схожи (Qashqai чуть меньше по размерам). Важно отметить — одно время продавались 7-местные версии модели, которые назывались Qashqai +2. Таких машин на вторичном рынке немного, и обычно спрос на них выше, чем на 5-местные кроссоверы.

Выпуск Qashqai стартовал в 2006 году. Машин первого поколения на нашем рынке много, но если финансовые возможности позволяют, то лучше взять модель второго поколения (2013–2022 годы). Такие автомобили более комфортабельны и имеют множество современных систем безопасности.

Базовые версии второго поколения Qashqai имеют мотор объемом 1,2 л (115 л. с.), но лучше покупать все же модель с 2-литровым агрегатом. Именно такие авто, кстати, могут иметь полноприводную трансмиссию (базовые версии — только переднеприводные).

Фото: Пресс-служба Nissan Nissan Qashqai

Volkswagen Tiguan

Продано в январе — июне 2023 года: 17,3 тыс. машин

Почему стоит купить прямо сейчас: стильный европейский кроссовер с хорошей управляемостью и комфортом

Самый популярный немецкий кроссовер на российском вторичном рынке: в продаже много как моделей первого поколения (2007–2018 годы), так и «вторых» Tiguan, которые начали выпускать с 2016 года.

Как это часто бывает у европейских компаний, оснащение каждого экземпляра сильно отличается в зависимости от версии. Самые простые автомобили имеют скромный 1,4-литровый моторчик (122 л. с.), передний привод и минимальное количество «наворотов». Но при этом можно найти Tiguan с двигателями мощностью 220–245 л. с., полным приводом, кожаным салоном и в очень богатой комплектации. Кроме того, существуют даже 7-местные версии Tiguan Allspace.

Соответственно, сильно отличаются и цены. Старые машины с большим пробегом стоят 650–750 тыс. руб. Ну а «трехлетки» с небольшим пробегом стоят уже больше 2 млн руб.

Фото: Пресс-служба Volkswagen Volkswagen Tiguan

Renault Duster

Продано в январе — июне 2023 года: 16 тыс. машин

Почему стоит купить прямо сейчас: недорогой и надежный кроссовер, да и с проходимостью тут все отлично

Renault Duster долгое время был одним из самых популярных кроссоверов на рынке новых моделей, поэтому нормально, что это эта модель пользуется спросом и на «вторичке». Плюсы «Дастера» хорошо известны: всеядная подвеска, высокая проходимость (если брать полноприводные машины), невысокая цена. 10-летние автомобили сейчас продаются за 650–800 тыс. руб. в зависимости от версии, а 3-5-летние модели с пробегом до 100 тыс. км можно взять за 1,2–1,6 млн руб.

Фото: Пресс-служба Renault Renault Duster

BMW X5

Продано в январе — июне 2023 года: 15,6 тыс. машин

Почему стоит купить прямо сейчас: роскошный, быстрый и модный кроссовер

Самый популярный кроссовер премиального сегмента. BMW X5 любят за дизайн, мощные двигатели и богатую комплектацию. Первое поколение модели (1999–2006 годы) уже постепенно исчезает со вторичного рынка, а вот моделей второй (2006–2013 годы) и третьей генерации (2013–2018) у нас много. Как и моделей в кузове G05, которые появились в 2018 году. Так что выбор есть, все зависит от бюджета. И здравого смысла, ведь покупать за 200–300 тыс. руб. BMW X5 будет рискованным мероприятием. Такие машины часто требуют дорогостоящего ремонта, да и проблемы с документами у них не редкость. Ну а пятилетние BMW X5 с небольшим пробегом сейчас продаются за 5–7 млн руб.

Фото: Пресс-служба BMW BMW X5

Mitsubishi Outlander

Продано в январе — июне 2023 года: 15,2 тыс. машин

Почему стоит купить прямо сейчас: большой кроссовер, который всегда будет пользоваться спросом

Первых Mitsubishi Outlander (2002–2009 годы) на вторичном рынке уже мало, а вот машин второго и третьего поколения — огромное количество. В продаже можно найти как машины с передним, так и с полным приводом, с механической коробкой передач или вариатором. Есть выбор и среди моторов: обычно под капотом Outlander стоят агрегаты объемом 2 л, 2,4 л или 3 л (последние авто — самые дорогие).

Outlander второго и третьего поколений отличается просторным салоном, неплохим набором опций, да и надежность при хорошем обслуживании неплохая. Оригинальные запчасти для «Митсу» стоят дорого, однако сейчас в продаже можно найти массу качественного неоригинала.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi Mitsubishi Outlander

Hyundai Santa Fe

Продано в январе — июне 2023 года: 13,1 тыс. машин

Почему стоит купить прямо сейчас: надежный «кореец», хорошее соотношение цена — качество

Первый Hyundai Santa Fe (2000–2006 годы) был довольно простым автомобилем. Однако с каждым новым поколением кроссовер становился все круче и круче. И сейчас это один из самых интересных автомобилей в своем сегменте. Поэтому если вы рассматриваете, например, модель третьего (2012–2018 годы) или четвертого поколения, то Santa Fe вас не разочарует. Здесь будут уже и моторы с достаточной мощностью (171–249 л. с.), и богатая отделка салона. Кстати, в продаже можно встретить не только 5-местные «Санты», но и удлиненные Santa Fe Grand, которые имеют три ряда кресел. Цена на пятилетние Santa Fe с небольшим пробегом начинаются с 1,9 млн руб.

Читайте также:

Как продать подержанное авто подороже: 9 способов поднять цену машины

Машины в России с 1 августа подорожают: какие именно, в чем причина

Стоит ли покупать китайские авто, как подорожают машины с 1 августа

Land Cruiser Prado: что известно о новом внедорожнике Toyota