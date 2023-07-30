Белорусский кроссовер BelGee X50: сколько стоит, полюбят ли его в России Новый кроссовер может захватить большую часть российского авторынка?

Фото: Пресс-служба BelGee

Кроссовер Belgee X-50

В Республике Беларусь появился новый автомобильный бренд, который занимается выпуском легковых машин — ранее мы знали только белорусские грузовики, тракторы и автобусы. Первая белорусская модель — BelGee X50 — обещает стать одной из самых популярных на российском рынке. Что представляет собой BelGee X50, сколько он будет стоить и какой мотор под капотом этого автомобиля — в материале NEWS.ru.

Что такое BelGee X50

Автомобиль BelGee X50, который скоро появится на российских дорогах, представляет собой китайский кроссовер Geely Coolray. Его ранее собирали в Республике Беларусь на заводе «БелДжи», а затем поставляли в Россию. Дело в том, что «БелДжи» приобрела в Geely лицензию на выпуск этой модели под своей торговой маркой. Пока главным отличием белорусского автомобиля от китайского будут другие шильдики: машина получит новую эмблему и надпись BELGEE большими буквами на крышке багажника.

BelGee X50 по длине (4330 мм) можно сравнивать с такими моделями как Hyundai Creta (4300 мм), Mitsubishi ASX (4365 мм), Skoda Karoq (4384 мм), Nissan Qashqai (4394 мм) и другими компактными кроссоверами. В салоне места хватит для пяти пассажиров, но вот багажник у модели маловат — всего 330 л (для сравнения: у Hyundai Creta второго поколения — 416 мм).

Отметим, что по итогам продаж в первой половине 2023 года Geely Coolray входит в топ-5 самых популярных моделей в России. По данным Ассоциации европейского бизнеса, всего за январь — июнь 2023 года было продано 14 132 «Кулреев». Чаще покупали только российские «Лады» (Granta и Niva), Chery Tiggo 7 PRO и Haval Jolion.

Фото: Пресс-служба BelGee Кроссовер Belgee X-50

Какой двигатель и коробка передач у BelGee X50

X50 будет оснащаться таким же мотором, как и Geely Coolray — силовые агрегаты будут поставляться на завод «БелДжи» из Китая, сборки в Беларуси пока не планируется. Это трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который, кстати, устанавливался не только на автомобили марки Geely, но и на... Volvo (шведская компания сейчас принадлежит китайскому концерну). Мощность мотора — 150 л. с. при 5000 об/мин, а максимальный крутящий момент равен 255 Нм, которые можно получить в широком диапазоне от 1500 до 4000 об/мин.

Коробка передач — только семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Никакой «механики» не предусмотрено.

Стоит отметить, что пара «турбо с тремя цилиндрами» и роботизированная трансмиссия часто вызывает вопросы о надежности. Однако пока серьезных нареканий к ресурсу двигателя и коробки передач со стороны владельцев Geely Coolray нет.

Есть ли полный привод у BelGee X50

Несмотря на то что BelGee X50 выступает в сегменте кроссоверов, которые должны отличаться более высокой проходимостью по сравнению с легковыми моделями, привод тут передний. А на бездорожье может помочь только немного увеличенный дорожный просвет — 180 мм (у многих конкурентов белорусского кроссовере клиренс повыше: 190 мм у Hyundai Creta и Mitsubishi ASX, 200 мм у Nissan Qashqai).

Фото: Пресс-служба BelGee Кроссовер Belgee X-50

Что входит в комплектацию BelGee X50

Скорее всего, уровень оснащения BelGee X50 будет таким же, как и у Geely Coolray. Сейчас китайский кроссовер имеет четыре комплектации: Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport.

При этом даже простые машины имеют неплохой набор оборудования: легкосплавные 17-дюймовые диски, рейлинги на крыше, система стабилизации, кондиционер, мультимедийная система c экраном 10,25 дюймов, задние датчики парковки и камера заднего вида, круиз-контроль с ограничителем скорости и прочее.

Но гораздо интереснее выглядят машины в богатых комплектациях Flagship и Flagship Sport. Они имеют уже светодиодные фары ближнего и дальнего света, панорамную крышу с люком, боковые подушки и занавески (в базе, увы, только две фронтальные подушки), климат-контроль, подогрев задних сидений и рулевого колеса, сиденье водителя с электрорегулировкой в шести направлениях, встроенный видеорегистратор, систему автоматической парковки, камеры кругового обзора и прочее.

Сколько будет стоить BelGee X50

Точных цен на BelGee X50 пока нет. Однако опрошенные NEWS.ru дилеры уверены, что цена будет примерно такой же, как и на Geely Coolray. То есть нужно ориентироваться на сумму 2 299 990 руб. за модель в базовой версии и 2 659 990 руб. — за машину в богатом оснащении Flagship. В настоящее время, правда, действует скидка — 125–275 тыс. руб. плюс можно получить дополнительную выгоду при покупке в кредит и сдаче старого автомобиля в трейд-ин.

Но, учитывая падение курса рубля, не факт, что к осени, когда и начнутся продажи BelGee X50, скидки сохранятся в том же объеме. С другой стороны, новой марке нужно будет как-то привлекать покупателей к своему бренду, ведь если Geely многим покупателям уже хорошо известна, то BelGee пока еще никто не знает.

Фото: Пресс-служба BelGee Кроссовер Belgee X-50

Кто будет основным конкурентом BelGee X50

Главным соперником BelGee X50 на российском рынке является Haval Jolion, который чуть крупнее белорусской модели — 4472 мм против 4330 мм. Jolion оснащается 143-сильным мотором объемом 1,5 л, который может трудиться как с механической, так и автоматической коробкой (ее роль играет семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением). Самые простые Haval Jolion с автоматом стоят 2 069 000 руб. При этом Jolion может продаваться еще и с полноприводной трансмиссией (от 2 419 000 руб.). Кроме того, в гамме Haval есть еще модель M6, которая по своей цене тоже может бросить вызов BelGee X50. Длина этой модели уже 4664 мм, а цена в версии с «автоматом» — 2 099 000 руб.

Также с BelGee X50 будут бороться сразу несколько моделей от Chery: кроссовер 4 Pro в версии с 147-сильным двигателем и автоматом стоит без учета скидок 2 449 900 руб., а более крупная Chery 7 Pro — 2 759 900 руб. (но при покупке в кредит и сдаче старого авто в трейд-ин обещают цену 2 434 900 руб.).

Отметим и кроссовер Changan CS35PLUS, который с автоматом можно купить за 2 099 900 руб. (а еще есть Changan CS35PLUS New за 2 249 900 руб.). Плюс на рынке есть «Москвич 3», который чуть крупнее BelGee X50, но тоже имеет китайские корни. Цена «Москвича» с вариатором — 2 057 000 руб.

Кстати, не исключено, что с BelGee X50 будет соперничать и Geely Coolray, но уже нового поколения. Он окажется чуть больше старого и получит новый двигатель — под капотом будет не трехцилиндровый, а уже четырехцилиндровый агрегат объемом 1,5 л, который выдает 172 л. с.

Фото: Пресс-служба HAVAL

Будут ли белорусы модернизировать BelGee X50

Пока BelGee X50 будет отличаться от Geely Coolray только эмблемой. Однако глава «БелДжи» Геннадий Свидерский рассказал, что завод имеет полное право вносить различные изменения в конструкцию и использовать при сборке белорусские и российские комплектующие. «Сейчас у нас проведены испытания „Белшиной“, успешно проведены испытания аккумуляторов. Здесь есть стекла, применяем российские, но мы считаемся Союзным государством. Все, за что не платим таможню внутри Союзного государства, считаем отечественным. И список этот будем расширять. То есть будет не только сварка, окраска, наша сборка, инсталляция, но будут ещё и компоненты», — пояснил Геннадий Свидерский.



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