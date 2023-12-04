Новая «Нива» или «японец» с пробегом: какой внедорожник купить за 1,5 млн

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Российский рынок новых автомобилей за последние два года окончательно стал внедорожным. Так, по итогам 10 месяцев этого года в списке 25 самых популярных моделей сразу 21 — это так называемые SUV или Sport Utility Vehicle. А самой покупаемой моделью стала вазовская «Нива». Но что лучше — новенькая «Нива» или подержанный японский внедорожник? О плюсах и минусах российской классики и японских аналогов — в материале NEWS.ru.

Сколько стоит новая «Нива»

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам продаж в январе — октябре этого года в России было продано 44 932 «Нивы» — таким образом, «Нива» является не только самым популярным авто сегмента SUV, но и второй по популярности моделью в России после Lada Granta (115 283 шт.). Правда, есть один нюанс: в статистике продаж АЕБ объединены сразу две модели — старая «Нива», которая выпускается аж с 1977 года, и так называемая «Шнива». Которая раньше была известна как Chevrolet Niva, а теперь подается как Lada Niva Travel (а еще модель выпускали под именем ВАЗ-2123 «Нива»).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Niva в автосалоне дилерского центра Lada

Lada Niva Travel оснащается только одним двигателем — 1,7-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 80 л. с. Именно мотор является одним из главных недостатков Niva Travel, ведь 80 «лошадок» попросту не хватает для динамичной езды, особенно если в машине есть пассажиры, а багажника загружен.

Кроме того, «Нива» продается только с механической коробкой передач — «автомата» нет и не предвидится. Поэтому если вы не хотите постоянно вручную переключать скорости, то придется поискать другой автомобиль.

Зато «Нива» имеет дорожный просвет в 220 мм и постоянный полный привод. Плюс есть пониженная передача в раздаточной коробке и блокировка межосевого дифференциала. Благодаря этому «Нива» является одним из лучших внедорожников в мире.

Осенью 2023 года Lada Niva Travel стоит от 1 198 900 руб. Однако за такие деньги вам продадут откровенно «голую» машину. А вот модель с кондиционером, камерой заднего вида, обогревом ветрового стекла, 7-дюймовым экраном мультимедийной системы (правда, в салоне всего два динамика) стоит уже 1 430 900 руб.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Niva Travel в автосалоне дилерского центра Lada

Какие же японские внедорожники можно купить на вторичном рынке по цене хорошо укомплектованной «Нивы» — то есть за сумму 1,4–1,5 млн руб.? Обязательное требование в данном случае — наличие полного привода, достойные возможности на бездорожье и надежность.

Nissan Terrano

Формально Terrano считается японским автомобилем, хотя фактически это тот же самый Renault Duster, который долгие годы собирали в Москве на заводе Renault (сейчас там делают «Москвичи»). Однако пусть такие родственные связи вас не смущают — именно подержанный Terrano является одной из лучших альтернатив новой Lada Niva Travel.

Кто-то может сказать, что Terrano — это не более чем кроссовер. Однако такие слова относятся только к базовым версиям с передним приводом. А вот полноприводные машины, да еще и с хорошими внедорожными шинами, прекрасно чувствуют себя на бездорожье.

Terrano в версии 4×4 встречается как с базовым мотором объемом 1,6 л, так и с 2-литровым агрегатом. Они выдают 114 и 143 л. с. соответственно, что заметно больше, чем у «Нивы». Мало того, доступен еще и выбор коробки передач — помимо 5-ступенчатой механики можно купить и машины с «автоматом».

Откровенно слабых мест в Nissan Terrano нет. Двигатели надежны, полноприводная трансмиссия работает долго, а подвеска если и требует ремонта, то не слишком часто. Да и цена запчастей невысокая.

По цене Lada Niva Travel — то есть за 1,4–1,5 млн руб. — сейчас можно найти Nissan Terrano 2017–2020 годов выпуска. Но в данном случае надо смотреть не на год выпуска, а на пробег и техническое состояние — лучше брать машину, которая прошла менее 100 тыс. км и имеет все отметки о пройденном техобслуживании.

Плюсы: можно найти машины с небольшим пробегом

Минусы: никакой это не «японец»

Фото: Пресс-служба Nissan Nissan Terrano

Suzuki Grand Vitara

Этот автомобиль — уже полноценный «японец». И пусть внешность этой модели нравится не всем, салон у нее простенький и сделан из дешевого пластика, а багажник маленький (398 л у версии с пятью дверьми). Но зато Grand Vitara надежная и неприхотливая. И с проходимостью у нее все хорошо, ведь у машины есть рама, постоянный полный привод и понижающая передача.

Чаще всего в продаже вы встретите автомобили с бензиновым 2-литровым двигателем (140 л. с.), который шел в паре с механической коробкой или автоматом. Хотя бывают и более мощные версии с мотором 2,4 л (169 л. с.).

Надеяться, что по цене Lada Niva Travel вы найдете пятилетний автомобиль в хорошем состоянии, не стоит. Все-таки изначально Grand Vitara стоила заметно больше того же Nissan Terrano. За 1,4–1,5 млн руб. вы найдете машины 2010–2014 годов выпуска с пробегом около 200 тыс. км (к объявлениям, где указано, что 12-летний автомобиль проехал всего 60–80 тыс. км, нужно относиться с большой долей скепсиса).

Плюсы: надежный «японец», достойная проходимость

Минусы: скромный салон и дешевые материалы отделки

Фото: Пресс-служба Suzuki Suzuki Grand Vitara

Suzuki Jimny

Пусть вас не смущает несерьезный внешний вид этого малыша. Jimny — это один из самых крутых внедорожников. Он имеет раму, зависимые подвески, жестко подключаемый полный привод, понижающий ряд в трансмиссии. Плюс к этому добавим небольшие габариты, минимальный вес и короткие свесы.

Хотя недостатков у модели тоже хватает. Но все они связаны с габаритами: салон тесный, на втором ряду могут сидеть лишь дети, багажник очень маленький.

По цене новой Lada Niva Travel можно купить рестайлинговые машины третьего поколения, которые делали с 2012 по 2019 год. Чаще всего они оснащались бензиновым мотором объемом 1,3 л и мощностью 86 л. с. (есть еще версии с двигателем объемом 0,7 л, мощностью 64 л. с. и 1,5-литровым дизелем). 1,3-литровый мотор надежен и может спокойно отходить 200–300 тыс. км. Но потом будет нужен капитальный ремонт.

В паре с двигателем шла как механическая, так и автоматическая коробка передач. И даже «автомат» тут относится к категории «вечных».

Плюсы: один из лучших внедорожников в мире

Минусы: очень маленький салон

Фото: Пресс-служба Suzuki Suzuki Jimny

Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport построен на платформе пикапа L200, поэтому не стоит ожидать от этого внедорожника каких-то спортивных наклонностей (в данном случае название нас обманывает). Да и к эргономике есть вопросы — например, у такой большой и недешевой машины руль регулируется только в одном направлении. Однако в целом Pajero Sport имеет комфортный и просторный салон, у него большой багажник и отличные внедорожные возможности.

За 1,4–1,5 млн руб. сейчас продаются Mitsubishi Pajero Sport второго поколения 2010–2013 годов выпуска — чаще всего они оснащены 2,5-литровым дизельным мотором мощностью 178 л. с. и 5-ступенчатой автоматической коробкой. Есть еще машины с 3-литровым V6, который выдает 220 л. с. Но их мало и стоят они дороже.

Пробеги у машин будут, как правило, ближе к 200 тыс. км, что совершенно нормально для 10-летних авто. Поэтому очень внимательно проверяйте Pajero Sport в сервисе.

Плюсы: большой «японец» с мощным двигателем

Минусы: по цене «Нивы» машины уже с большим пробегом

Фото: Пресс-служба Mitsubishi Mitsubishi Pajero Sport

Subaru Forester

По цене Lada Niva Travel можно купить Subaru Forester третьего или четвертого поколения (2007–2013 и 2012–2019 годы соответственно). Чаще всего они будут иметь 2-литровый оппозитный бензиновый двигатель и автоматическую коробку. И это, пожалуй, самый оптимальный вариант. Хотя можно поискать и версии с 2,5-литровым двигателем, который есть как в атмосферном варианте, так и в турбированном. В последнем случае машина будет очень быстрой (все-таки 263 л. с.), но надо быть готовым к тому, что ее обслуживание будет стоить дороже.

Вообще у Subaru Forester должен быть хороший владелец. Тогда машина будет служить долго и не доставит проблем. Например, на Forester важно периодически чистить радиатор, вовремя менять масло (и не экономить на нем!), а если что-то сломалось — то сразу же ликвидировать проблему. Но если предыдущий владелец все это делал, то даже 10-летний Forester с пробегом под 200 тыс. км будет служить долго.

Плюсы: надежная машина, которая еще и классно управляется

Минусы: требует внимательного и заботливого хозяина

Фото: Пресс-служба Subaru Subaru Forester

Легендарная тройка

Есть легендарная японская тройка — Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol и Mitsubishi Pajero. Однако сейчас за 1,5 млн руб. найти эти модели в хорошем состоянии сложно. Именно поэтому мы и не включили их в наш список. Однако если кто-то предложит вам приобрести любую из этих моделей в хорошем состоянии, то можете смело покупать. Вся эта тройка надежна и хороша на бездорожье. Хотя помните: ремонт таких моделей в случае поломки может обойтись в очень приличную сумму.

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