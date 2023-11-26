«Бывают странные глюки»: отзывы реального владельца о новом «Москвиче 3»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Официально кроссоверы «Москвич 3» начали собирать в России 23 ноября прошлого года, однако продажи машины начались только в марте 2023-го. И с каждым днем «Москвичей» на дорогах появляется все больше. Как эта модель ведет себя на дороге, какие у нее недостатки, часто ли ломается и почему масло в двигателе лучше менять почаще — об этом NEWS.ru рассказал владелец машины с пробегом уже в 17 000 км.

Водитель: Михаил Возраст: 26 лет Профессия: таксист Автомобиль: «Москвич 3» Пробег: 17 000 км

Почему выбрал «Москвич 3» и сколько он стоил

Главный критерий для меня был — это деньги. Я работаю в такси и искал себе машину, которая бы соответствовало классу «Комфорт». Сравнивал «Москвич 3» с другими моделями, например, с Geely Coolray. Но Geely тогда был подороже (на 24.11.2023 Geely Coolray стоит без учета скидок от 2 329 990 руб. — NEWS.ru). Еще смотрел седан Kaiyi E5, который делают в Калининграде. Это седан, но что-то меня в нем смутило. Наверное, хотелось иметь все-таки кроссовер. Да и «Москвич» мне понравился внешне. Ну и решил его купить. Брал машину в кредит, в трейд-ин ничего не сдавал.

Покупал автомобиль в августе этого года в Москве. Все было легко и просто. Никаких очередей не было. Дилер с радостью шел на уступки и сделал скидку — по словам продавца, большого спроса на «Москвичи» пока не наблюдается. Видимо, люди боятся советской марки, хотя ничего советского в ней уже нет. В итоге я заплатил за автомобиль 1 950 000 руб.

Фото: Максим Шалдов

Что делал с машиной

Изначально я покупал кроссовер серого цвета. Однако для такси нужны желтые автомобили, а завод таких не делает. Все «Москвичи» сейчас вообще красят лишь в несколько оттенков (их пять: голубой, красный, серый, черный и белый. — NEWS.ru). Поэтому пришлось машину оклеивать желтой пленкой (22 000 руб.), иначе лицензию было не получить. И после этого я еще ездил в ГИБДД и переделывал документы — теперь у меня в свидетельстве написано, что машина желтая.

Еще из дополнительного оборудования у меня защита двигателя, сделал антикоррозионную обработку днища и поставил сетку перед радиатором. Плюс оклеил пороги, чтобы пассажиры не царапали.

И еще я отдельно заказывал чехлы на кресла — все-таки пассажиры могут случайно испачкать салон, проще стирать чехлы, чем делать химчистку. Но оригинальных чехлов не было, завод их не делает, а дилер ничего не предлагал. Поэтому мне чехлы шили на заказ в Смоленске, откуда я родом. Они обошлись в 22 000 руб.

«Москвич 3». Цена (на 24 ноября 2023 года) С механической коробкой, комплектация «Стандарт» — 2 120 000 руб. (с учетом прямой скидки). Цена с учетом скидки за трейд-ин и при покупке в кредит — 1 830 000 руб.

С вариатором, комплектация «Стандарт» — 2 185 000 руб. (1 895 000 руб. с учетом всех скидок).

С вариатором, комплектация «Комфорт» — 2 378 000 руб. (2 088 000 руб. с учетом всех скидок).

Почему часто меняю масло

Я решил за машиной следить внимательно, ведь мне на ней нужно деньги зарабатывать. Поэтому я сделал так называемое нулевое ТО — сменил масло на 3 тыс. км пробега. Менял у официального дилера, но масло привозил свое. Так гораздо дешевле.

Да и вообще я решил масло менять в «Москвиче» чаще, чем рекомендует производитель. Сам завод говорит, что новая смазка нужна каждые 10 тыс. км или один раз в год. Однако я решил снизить пробег до 7 тыс. км. Ибо читал, что этот 1,5-литровый двигатель с наддувом слишком теплонагруженный и масло там быстро «изнашивается».

Это такая перестраховка. Просто у меня сложилось впечатление, что дилеры толком не знают, как машина ведет себя, какие у нее слабые места и что нужно делать, а чего не нужно. По крайней мере, когда я общался с продавцами и с ребятами из сервиса, где покупал машину, то они ничего толком рассказать не смогли.

Фото: Максим Шалдов

Масло недолили

Интересно, что уже на ТО-1 (его я делал на 10 тыс. км) мне провели сервисную акцию — выяснилось, что в вариаторе некоторых машин на заводе было недолито масло. Как так могло произойти — непонятно. Но масло долили.

На техобслуживание на 10 тыс. км я тоже приезжал со своим маслом. А вот фильтры вообще заменил сам. На сервисе мне масло поменяли, никто не пугал, что с «чужими» запчастями снимут с гарантии. Но в итоге фактически за замену масла с меня на сервисе взяли 4 тыс. руб. Дороговато. Плюс еще около 7200 руб. ушло на само масло и фильтры.

На втором ТО — его я прошел на 17 тыс. км пробега — уже было без сюрпризов и сервисных акций — тоже заменил масло и фильтры. Цена вопроса примерно такая же — около 11 тыс. руб. с учетом того, что масло и фильтры я покупал сам.

Какие проблемы были

Пока машина не вызывает нареканий. Работает как положено, заводится, не ломается. Был, правда, странный «глюк» мультимедийной системы — почему-то система полностью перезагружалась сама по себе. Я уже думал обратиться к дилеру. Но после двух случаев все стало нормально. Но я читал, что и другие владельцы «Москвичей» тоже жаловались на мультимедиа. В общем, этот момент вызывает больше всего вопросов. Пока машина на гарантии, то зальют новую прошивку или заменят экран. Но что будет после окончания гарантии? Надеюсь, что «глюки» не вернутся.

Что нравится, что не нравится

Слабовата шумоизоляция — это явный минус. На европейских машинах «шумка» лучше. Еще нет подогрева кресел. Я, правда, пока в основном на машине летом ездил. Но сейчас стало прохладно, и начинаю чувствовать дискомфорт по утрам.

Еще мне периодически кажется, что подвеска издает какие-то лишние шумы. Но с ней все в порядке. Видимо, просто такая особенность конструкции.

Фото: Максим Шалдов

Посадка удобная. Но тоже есть вопросы. Руль тут регулируется только в одном направлении. И если чуть подальше откинешь спинку, то не достаешь до руля.

Ну а главный плюс «Москвича 3» для меня в том, что это «машина как машина». Свои функции выполняет. И это главное, ведь работа в такси — одна из самых сложных для автомобиля.

Средний расход топлива у меня 9,4 л. Использую 92-й бензин. Раньше лил 95-й, но никакой разницы при переходе на 92-й не почувствовал.

Что думают пассажиры

Вроде бы завод «Москвич» делает автомобили уже год. Но пассажиры многие по-прежнему удивляются, когда видят в приложении, что к ним едет «Москвич». Некоторые думают, что сейчас я приеду на старом автомобиле. И удивляются, когда видят новую модель. С ее красивыми экранами и светящимися кнопочками.

«Москвич 3», технические характеристики Длина х ширина х высота, мм — 4410×1800×1660

Колесная база, мм — 2620

Привод — передний

Объем двигателя, см 3 — 1499

— 1499 Максимальная мощность, л. с. — 136

Максимальная скорость, км/ч — 170

Дорожный просвет, мм — 170

Читайте также:

Какую машину купить за миллион: новую «Гранту» или подержанного «китайца»

Белорусский кроссовер BelGee X50: сколько стоит, полюбят ли его в России

Самые популярные кроссоверы с пробегом: сколько стоят, покупать ли сейчас

Копия Volvo, новичок, электромобиль: какого «китайца» взять за 4 млн рублей