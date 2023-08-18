АвтоВАЗ поднял цены на отечественные Lada

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концерн «АвтоВАЗ» обновил ценники на некоторые модели Lada на своем официальном сайте, сообщают «Известия». Как отмечается, отечественные машины подорожали на 1,2–5,3%. В денежном выражении это от 20 до 65 тысяч рублей.

Менее всего прибавили рестайлинговая версия Lada Vesta в комплектациях Life, Enjoy и Techno, а также Vesta Cross во всех исполнениях. Они стали дороже на 20 тысяч рублей, подсчитали в издании. Так, седан Lada Vesta NG в комплектации Life с 18 августа стоит от 1,43 млн рублей, а кросс-седан Vesta Cross NG — от 1,56 млн.

Изменились цены и на внедорожники. Трехдверный Lada Niva Classic в версиях Urban и Black подорожали на 30 тысяч и 40 тысяч рублей и теперь за них просят 965 тысяч и 984 тысяч рублей соответственно.

Больше всего подорожала Lada Niva Travel — на 60-65 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Теперь ее цена на сайте начинается от 1,09 млн рублей.

В начале недели сообщалось, что российский производитель возобновил выпуск автомобилей Lada Largus. Всего с конвейера сойдет 650 таких машин в течение месяца. Представители предприятия также анонсировали выпуск опытной партии электромобилей Lada e-Largus.

При этом директор по связям с общественностью компании «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский ранее заявил, что концерн не намерен поднимать цены на базовые и бюджетные автомобили. О коррекции шла речь лишь на более оснащенные модификации машин.