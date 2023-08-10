АвтоВАЗ отреагировал на сообщения о повышении цен на все модели машин АвтоВАЗ опроверг слухи о подорожании всех моделей машин с 20 августа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Концерн «АвтоВАЗ» не намерен поднимать цены на наиболее базовые и бюджетные модели автомобилей, сообщил в беседе с NEWS.ru директор по связям с общественностью компании Сергей Ильинский. При этом он подчеркнул, что корректировка цен на более оснащенные модификации машин возможна. Она может коснуться автомобилей с дополнительными опциями, получаемыми от зарубежных поставщиков.

АвтоВАЗ не планирует поднимать цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей. К примеру, стоимость базовых модификаций «Лады Гранты» так и останется ниже 700 тысяч рублей, — заявил Ильинский.

Представитель компании также отметил, что возможные корректировки цен не будут связаны с индексацией утильсбора. По его словам, это связано с мерами государственного стимулирования, полностью нивелирующими влияние индексации на стоимость отечественной продукции.

АвтоВАЗ также наращивает производство, ускоряя темп выпуска наиболее бюджетного автомобиля «Гранта» до 54 машин в час, «Весты» — до 40 машин в час, «Нивы» — до 45 машин в час, — добавил он.

Сергей Ильинский ранее рассказал, какие модели автомобилей может предложить «АвтоВАЗ» российским чиновникам. По его словам, все имеющиеся модели могут использоваться для госзакупок. В середине 2024 года также будет запущено производство машин представительского класса «Лада Аура».