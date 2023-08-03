На АвтоВАЗе рассказали, какие модели могут предложить чиновникам АвтоВАЗ предложил пересадить российских чиновников на Lada Aura

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время осмотра новой модели Lada Aura

АвтоВАЗ готов пересадить чиновников на отечественные автомобили, рассказал NEWS.ru директор по связям с общественностью концерна Сергей Ильинский. По его словам, любые автомобили предприятия могут использоваться в рамках госзакупок. Из машин представительского класса концерн готов предложить модель Lada Aura.

Все наши автомобили могут быть использованы в рамках госзакупок для аппарата чиновников. Что касается представительского класса, то уже в середине 2024 АвтоВАЗ начнет производство новой модели Lada Aura на российской платформе, — отметил Ильинский.

Отмечается, что автомобиль Lada Aura длиннее Lada Vesta на 25 сантиметров. Кроме того, данная модель оснащена 1,8-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Отделка автомобиля изготавливается из натуральных материалов российского производства.

Сервис для автомобиля будет доступен в любом из более 300 дилерских центров по всей стране, — добавил представитель АвтоВАЗ.

Президент России Владимир Путин ранее предложил чиновникам пересесть на отечественные автомобили. Таким образом он отреагировал на просьбу различных ведомств продолжить закупки иномарок. По мнению главы государства, такая мера позволит улучшить качество российских машин.