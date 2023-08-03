Путин потребовал от чиновников пересесть на отечественные авто

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время осмотра новой модели Lada на XXVI

Президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. По его мнению, это позволит улучшить их качество.

Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки], сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях, — заявил Путин.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил 11 июля, что депутаты должны пересесть на российские автомобили. По его мнению, таким образом следует поддержать автопром страны.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев заявил, что идея поддержки российского автомобилестроения через использование парламентариями продукции отечественного автопрома является правильной мерой. По его словам, дело в том числе в вопросе безопасности.

Парламентарий напомнил, что такие автогиганты, как BMW и Mercedes, отключили для клиентов из России ряд функций в автомобилях. Он добавил, что идея пересесть на отечественные автомобили или машины с высокой степенью локализации является своевременным решением не только для Госдумы, но и для других государственных предприятий и ведомств.