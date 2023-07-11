«Нельзя кормить наших врагов»: Володин выдвинул требование к чиновникам Володин призвал представителей власти пересесть на отечественные автомобили

Фото: Государственная Дума

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Органы государственной власти обязаны приобретать автомобили отечественного производства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в противном случае средства из бюджета фактически идут оппонентам России.

Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, для бюджетных учреждений, надо все-таки ориентироваться на свои, отечественный автопром, — сказал парламентарий.

Он напомнил, что сейчас страна сталкивается с серьезными вызовами. В таких условиях «ни в коем случае нельзя кормить наших врагов», ведь средства могут быть использованы для оказания поддержки Украине.

Ранее с аналогичной инициативой уже выступал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он призывал оставить в прошлом время, когда российские чиновники ездили на элитных автомобилях иностранного производства.

Депутат считает, что такие меры должны коснуться его коллег по Госдуме, а также членов Совфеда. По его мнению, это, прежде всего, необходимо российскому автопрому, который за счет стимулирования сможет выйти на новый уровень. Хамзаев уточнил, что о качестве машин задумаются, когда какой-нибудь чиновник не сможет завести автомобиль и опоздает на важное совещание.