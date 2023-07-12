В Госдуме разъяснили смысл пересадки депутатов на российские автомобили Депутат Толмачев назвал идею пересадить Госдуму на российский автопром мерой безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея поддержки российского автомобилестроения через пользование парламентариями продукцией отечественного автопрома является правильной мерой, заявил в беседе с «360» член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев. По его словам, дело в том числе в вопросе безопасности.

Как пояснил депутат, сегодня необходимо преодолеть зависимость от недружественных государств, правящие круги которых вынуждают автопроизводителей ставить сиюминутные политические интересы выше клиентоориентированности и интересов бизнеса. Парламентарий напомнил, что такие автогиганты, как BMW и Mercedes, отключили для клиентов из России ряд функций в автомобилях.

Что дальше? Владельцы сядут в машины, а они не заведутся и останутся памятниками самим себе? В этом смысле, конечно, нужно доверять тем, кто не отключит твой автомобиль, когда захочет, — подчеркнул Толмачев.

Он добавил, что идея пересесть на отечественные автомобили или машины с высокой степенью локализации является своевременным решением не только для Госдумы, но и для других государственных предприятий и ведомств.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил 11 июля, что депутаты должны пересесть на российские автомобили. По его мнению, таким образом следует поддержать автопром страны.