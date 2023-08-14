АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Largus на заводе в Тольятти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концерн «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Lada Largus, сообщает пресс-служба компании. Всего планируется выпустить 650 таких машин в течение месяца. Представители предприятия подчеркнули, что с конвейера также сойдет опытная партия электромобилей Lada e-Largus.

14 августа 2023 года с конвейера АвтоВАЗа начнут сходить первые товарные автомобили семейства Lada Largus. Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока, — говорится в сообщении пресс-службы концерна.

На заводе в Тольятти также планируется выпустить несколько кузовов, которые в дальнейшем будут использоваться для наладки технологического оборудования в Ижевске. Проект переноса производства всего семейства Lada Largus в Удмуртию планируют завершить во втором квартале 2024 года. Представители компании объяснили, что такое решение принято в связи с планируемым увеличением производства автомобилей Vesta в Тольятти, а также с выпуском представительского седана Lada Aura.

Директор по связям с общественностью компании «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский ранее заявил, что концерн не намерен поднимать цены на базовые и бюджетные автомобили. При этом он допустил, что цены на более оснащенные модификации машин могут быть скорректированы.