Копия Volvo, новичок, электромобиль: какого «китайца» взять за 4 млн рублей

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Если посмотреть на статистику продаж российского авторынка последних двух лет, то станет ясно, что только Lada еще сопротивляется китайскому нашествию. Осенью 2023 года на российском рынке представлено уже около 40 китайских брендов, а в продаже можно найти примерно 150 различных моделей. В основном это относительно простые кроссоверы с передним приводом и двигателями объемом 1,5–2 литра. Есть и авто с электрическими моторами, премиальные седаны и настоящие внедорожники. Как разобраться в новых моделях стоимостью до 4 млн рублей и на какие стоит обратить внимание — в материале NEWS.ru.

Кроссовер Jaecoo J7

Одной из самых интересных новинок 2023 года можно назвать модель Jaecoo J7, которая появилась на рынке лишь в сентябре. Бренд Jaecoo входит в большую семью Chery, но автомобили этой марки позиционируются как более премиальные по сравнению с Chery или Omoda.

Jaecoo J7 относится к китайским кроссоверам нового поколения, которые отличаются наличием современных мультимедийных систем, мощных двигателей и высокого уровня безопасности. А еще он оснащен полноприводной трансмиссией, которая может очень пригодиться на российских зимних дорогах.

Китайцы уверяют, что тут стоит коробка передач нового поколения, которая получила название ARDIS, что расшифровывается как «All Road Drive Intelligent System». Она способна подключать привод на все четыре колеса в 1,5 раза быстрее, чем это делают полноприводные трансмиссии у конкурентов, плюс есть имитация блокировок дифференциалов.

Jaecoo J7 интересен не только из-за трансмиссии или современного двигателя объемом 1,6 л и мощностью 186 л. с. Внимание привлекает и дизайн этой машины. Мужественный «угловатый» стиль, двухэтажная оптика, агрессивная решетка радиатора и, конечно, выдвигающиеся ручки дверей. Будем надеяться, что они не будут примерзать на морозе...

Интересен Jaecoo J7 и в салоне: качественные материалы отделки, вентиляция кресел, быстрая мультимедийная система, проекционный дисплей, панель для беспроводной зарядки (можно зарядить смартфон с 20% до 80% всего за 40 минут) и многое другое. А еще J7 имеет самый крупный в классе центральный дисплей на 14,8 дюйма.

Фото: Пресс-служба Jaecoo Jaecoo J7

Цена Jaecoo J7 стартует с отметки 3 339 900 руб. Но модель с полным приводом продается уже за 3 609 900 руб.

Что интересного : дизайн с выдвижными ручками дверей, полный привод, большой экран в салоне, проекционный дисплей.

: дизайн с выдвижными ручками дверей, полный привод, большой экран в салоне, проекционный дисплей. Что не нравится: цена, небольшие размеры.

Кроссоверы Chery 7 Pro Max и Chery 8 Pro Max

Марка Chery является сейчас самым популярным китайским автомобильным брендом в России. Марка уже давно присутствует в России, имеет большую сеть дилеров, да и модельный ряд у нее широкий: если зайти на официальный сайт Chery, то мы обнаружим сразу 9 моделей. Хотя многие из них похожи друг на друга и не слишком сильно отличаются.

По мнению NEWS.ru, самыми интересными моделями марки в категории до 4 млн руб. в данный момент являются два кроссовера: Chery 7 Pro Max и Chery 8 Pro Max.

Первая модель длиной 4,5 метра оснащается двигателями объемом 1,5 л или 1,6 л с наддувом, которые выдают 147 л. с. или 150 л. с. соответственно. При этом 1,5-литровый агрегат ставят на версию с передним приводом, а вот 1,6-литровый — на полноприводные машины. Именно на версию с 4×4 и стоит обратить внимание.

Цена полноприводных Chery 7 Pro Max составляет 3 260 000 руб. В комплектацию входит камера заднего вида и система кругового обзора, обогрев всех кресел и лобового стекла, 2-зонный климат-контроль, большой сенсорный дисплей на 12,3 дюйма и прочее.

Модель Chery 8 Pro Max крупнее «семерки» — длина машины уже 4722 мм. А, главное, что 8 Pro Max выпускается с тремя рядами кресел, что позволяет за один раз перевести сразу семь человек. Плюс есть полноприводная трансмиссия, а двигатель тут уже объемом 2 л (благодаря наддуву он выдает 197 л. с.). Комплектация еще богаче, чем у 7 Pro Max. Хотя и цена тоже повыше — 8 Pro Max стоит от 3 851 000 руб.

Кстати, есть и гибридная версия Chery 8 Pro Max, которая позволяет заряжать аккумуляторы от обычной электрической розетки. Китайцы уверяют, что такая модель способна проехать до 75 км вообще без использования бензинового двигателя! Правда, цена такой машины соответствующая — более 4,5 млн руб.

Фото: Пресс-служба Chery Chery 8 Pro Max

Что интересного : полный привод, 7-местный салон в случае с Chery 8 Pro Max.

: полный привод, 7-местный салон в случае с Chery 8 Pro Max. Что не нравится: высокая цена самых интересных версий.

Кроссовер Haval Dargo X

Подавляющее большинство китайских кроссоверов имеют привод только на одну ось. Небольшое число моделей обладают полноприводной трансмиссией. Но у Haval Dargo X есть еще и блокировка заднего дифференциала, что заметно увеличивает его проходимость (речь сейчас именно про машины с буквой Х в названии, ведь есть еще просто Dargo, которые не имеют блокировки).

Из других интересных особенностей Dargo X отметим двухлитровый двигатель, который выдает 192 л. с., просторный салон (длина машины 4620 мм), мультимедийную систему с большим 12,3-дюймовым экраном и 8 динамиками, камеры кругового обзора, рейлинги на крыше и прочее.

Цена внедорожного «Дарго Икс» составляет 3 269 000 руб.

Фото: Пресс-служба Haval Haval Dargo X

Что интересного : не просто полный привод, а еще и блокировка дифференциала. Плюс просторный салон.

: не просто полный привод, а еще и блокировка дифференциала. Плюс просторный салон. Что не нравится: хотелось бы еще блокировку переднего и межосевого дифференциалов.

Электрохэтчбек Ora 3

Бренд Ora — новинка для российского рынка. Он принадлежит концерну Great Wall Motors (он же, кстати, владеет и маркой Haval) и выпускает электрические модели. В России пока продается только маленький хэтчбек под названием Ora 03. Маленький, но интересный.

Этот автомобиль оснащается электрическим мотором мощностью 171 л. с., благодаря которому машинка длиной 4235 мм обладает неплохой динамикой. А главное, что аккумулятора на 63,1 кВт•ч должно хватить на пробег до 500 км.

В Россию Ora 03, который в Китае продается под именем Ora Good Cat (то есть «хорошая кошечка»), будет поставляться в богатой версии с сиденьями с вентиляцией и функцией массажа, панорамной крышей с люком, системой автоматического торможения перед препятствиями, системой автоматической парковки без помощи водителя и пр.

Цена электрического Ora 03 — 3 899 000 руб. Кстати, в России есть и более доступные электромобили, которые можно приобрести с использованием программы государственного субсидирования. Например, благодаря ей при покупке в кредит электромобилей марки Evolute можно получить скидку в 925 тыс. руб. Но в связи с тем, что Ora выпускается в Китае, то госпрограмма на модели этой марки не распространяется.

Фото: Пресс служба Great Wall Motors Ora 3

Что интересного : современный электромобиль с большим запасом хода. И дизайн интересный.

: современный электромобиль с большим запасом хода. И дизайн интересный. Что не нравится: госсубсидии на Ora 03 не дают, да и размеры маловаты.

Купе-кроссовер Geely Tugella

До недавнего времени модель Tugella была флагманом марки Geely на российском рынке. Сейчас самым-самым стал огромный и дорогой кроссовер Monjaro, но Tugella от этого не стала менее интересной моделью.

Главная «фишка» Tugella в том, что ее можно назвать самым некитайским автомобилем среди всех остальных китайцев. Ведь с технической точки зрения Tugella очень похожа на Volvo XC40. И удивляться этому не надо — в 2010 году Geely купила у американского концерна Ford марку Volvo за $1,8 млрд и с тех пор инвестирует в шведскую компанию огромные средства. И берет что-то взамен. Например, «вольвовскую» платформу, двигатели, современные системы безопасности и так далее.

Tugella представляет собой так называемое «внедорожное купе» с сильно заваленной задней частью крыши. Это не очень поможет перевозить ящики с рассадой, но зато облик машины получился ярким и стремительным. И приятно, что техническая составляющая тут не уступает внешности: Tugella имеет полный привод, а двигатель выдает 200 или даже 238 л. с. Правда, последняя версия не вписывается в рамки 4 млн руб. Но 200-сильную Tugella за эти деньги взять можно — она стоит с учетом постоянной скидки 3 844 990 руб.

Фото: Пресс служба Geely Geely Tugella

Что интересного : шведский Volvo в китайской шкуре.

: шведский Volvo в китайской шкуре. Что не нравится: посетовать можно только на высокую цену.

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