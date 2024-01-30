«Вылезают иероглифы»: почему на СТО не любят ремонтировать «китайцев»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В последнее время все чаще появляются сообщения о том, что у владельцев китайских автомобилей возникают проблемы с обслуживанием. В некоторых случаях дилеры просто отказываются ремонтировать китайские машины. С какими проблемами могут столкнуться покупатели китайских моделей и какие модели лучше покупать, чтобы их можно было отремонтировать в России, — в материале NEWS.ru.

Китайские авто завоевали Россию

По итогам 2023 года стало ясно — российский авторынок превратился в вотчину китайских марок. По словам президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, по итогам прошлого года китайские марки имели 48% российского автомобильного рынка. Для сравнения, российские автомобильные компании (в первую очередь Lada) контролировали 38%, а остальные 14% — это модели из других стран, которые были ввезены по так называемому параллельному импорту.

А в 2024 году китайские компании могут серьезно увеличить свою долю. Если в 2023 году бренды из Поднебесной реализовали 548 643 автомобиля, то в 2024 году они хотят продать уже больше 1,1 млн машин. Правда, эксперты сомневаются, что при нынешней высокой ключевой ставке, которая делает кредиты очень дорогими, эти планы будут реализованы.

«Прогноз должен быть снижен. Если каждый производитель привезет больше автомобилей, чем может быть продано, то для рынка это будет война скидок. И вроде бы здорово. Но это будет банкротство как отдельных компаний, которые вы просто больше никогда не увидите, так и банкротство дилеров», — пояснил Алексей Подщеколдин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Не параллельный, а «серый»

Далеко не все китайские автомобили, которые продаются в России, ввезены через официальную сеть. Некоторые из них попадали в страну по «серым» схемам в обход представительств. «Это именно „серые“ схемы, а не так называемый параллельный импорт, китайские машины по параллельному импорту сейчас не завести», — рассказал NEWS.ru вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Здесь стоит напомнить, что весной 2022 года российские власти разрешили ввозить в страну автомобили без официального одобрения со стороны производителей (что и было названо параллельным импортом). Однако с 1 октября 2023 года в этот порядок внесли изменения — было запрещено завозить машины тех брендов, которые официально представлены в России.

«Сейчас китайские машины, которые попадают в Россию не через официальные представительства, чаще всего ввозятся частными лицами по схеме «сам купил в том же Китае или Казахстане — сам привез — сам продал», — пояснил автомобильный эксперт Петр Баканов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русского они не знают

«Серые» китайские автомобили могут быть заметно дешевле моделей, которые продают официальные дилеры. «Еще недавно разница в цене могла быть очень серьезной — миллион или даже два. Однако в последнее время она сокращается. Сказывается работа официальных дилеров, которым не нравится наличие „серых“ автомобилей, которые так или иначе наносят удар по репутации бренда. Кроме того, в конце 2023-го и начале 2024 года официальные дилеры все чаще дают серьезные скидки на автомобили, ведь им надо продавать машины. А покупателей все меньше», — считает Петр Баканов.

При этом машины, поступающие в Россию «серым» путем, имеют ряд существенных недостатков. Во-первых, мультимедийные системы таких автомобилей порой не имеют прошивки на русском языке. Но главный минус таких авто может проявиться на сервисе — те программы, которые есть на российских СТО даже у официальных дилеров, просто не могут «прочитать» сделанные для китайского рынка машины.

«Это проблема. Сэкономили 300 тысяч на закупке и получили потом большие проблемы. Например, компьютеры не могут считать коды ошибок при диагностике. Представьте себе — у дорогой почти новой машины что-то случилось, и она не заводится. Приезжает машина к официальному дилеру. Дилер проводит в этом случае платную диагностику, ведь автомобиль не на гарантии. Подключает оборудование, а на выходе вылезают непонятные иероглифы, которые невозможно прочитать», — объяснил Александр Казаченко.

По словам эксперта, часто водители таких моделей вынуждены обращаться в сторонние компании, которые занимаются русификацией автомобилей и устанавливают новую прошивку. Однако это стоит от 60 до 150 тыс. руб., что сильно сокращает всю экономию, которая была получена при приобретении машины не у официального дилера.

Есть сложности и с покупкой запчастей. «Завозя в Россию китайские автомобили по „серым“ схемам или покупая их тут, нужно понимать — вы принимаете на себя определенные риски. И дело не только в отсутствии гарантии. В конце концов, если автомобиль надежный, то три года он должен отходить без серьезных поломок. Но если что-то сломается — вот тут-то и могут быть неприятности. Казалось бы — одна и та же модель. Но иногда, например, у автомобилей, созданных для китайского рынка, могут стоять другие датчики на двигателе или стартеры, может не подойти турбина. Вам ее закажут и привезут. Но она не подойдет», — добавляет Петр Баканов.

Страховка для гарантии

Еще один недостаток «серых» китайских автомобилей — отсутствие гарантии. Сейчас китайские компании дают гарантию на свои модели от 3 до 7 лет в зависимости от бренда (или 100–200 тыс. км в зависимости от того, что наступит раньше). На протяжении этого срока дилер бесплатно отремонтирует автомобиль в случае каких-то поломок (есть ограничения, в основном они касаются элементов подвески). Однако владельцы «серых» автомобилей, как правило, могут на гарантию не рассчитывать — любые работы по сервису и ремонту для них будут платными.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исключение может быть только в одном случае — если крупный дилерский центр, который продает машину, самостоятельно предоставляет гарантию. Подобная практика сейчас есть в отношении машин, которые завозят по параллельному импорту или доставляют по «серым» схемам.

«Крупные дилеры продают такие автомобили, причем даже китайские. И они могут давать гарантию. Но тут вот что интересно — дилеры при этом договариваются со страховыми компаниями. Они платят страховым фирмам, и в случае поломок в гарантийные период те оплачивают ремонт. Да, дилеры получают чуть меньше прибыли с продажи каждой „параллельной“ машины, но благодаря этому они снижают свои риски. Ведь ремонт в случае поломки двигателя или коробки может обойтись в огромную сумму», — рассказал NEWS.ru генеральный директор автосервиса «Кинг-Авто» Евгений Гульчин.

Также «серые» автомобили не могут участвовать в отзывных сервисных кампаниях, когда производитель сам обнаруживает недостаток и ремонтирует его. «Яркий пример — сейчас на автомобили Haval идет отзывная кампания по электропроводке. Выяснилось, что возможно короткое замыкание проводки под водительским сидением. Проблема серьезная. Все машины, которые проданы официальным дилером, будут вызваны на сервис, а все работы будут сделаны быстро и бесплатно. А вот „серым“ машинам никто бесплатно ничего делать не будет. Для них эти работы будут стоить 30–40 тыс. руб.», — пояснил Александр Казаченко.

Могут и отказывают

Причем дилеры имеют полное право отказать в обслуживании и ремонте машин, которые изначально были сделаны для китайского рынка. «Если на сервисе понимают, что они не работают с такими автомобилями, если они не знают, как их чинить, то они не только могут, но и просто обязаны не брать такую машину. Ведь если сервис не может гарантировать качественный ремонт, если велик риск, что автомобиль будет поврежден еще сильнее, то не нужно его ремонтировать. И правильно делают сервисы, когда не берут такие машины», — уверен Петр Баканов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При этом ряд экспертов уверены, что в будущем проблемы с обслуживанием машин, ввезенных по параллельному импорту или «серым» путем, будут не такими острыми, как сейчас. «Ситуация постепенно стабилизируется. Например, еще недавно люди мучились после того, как теряли ключи от автомобилей. У дилеров отняли программы, которые позволяли прошивать ключи. Но сейчас есть возможность их сделать. И стоит это уже вменяемых денег, а не 500 тыс. или миллион, как иногда просили еще летом прошлого года. Сейчас есть компании, которые имеют „болванки“ ключей и умеют прошивать их», — рассказал Евгений Гульчин.

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