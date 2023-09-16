Аналог Mercedes-Benz? Какой будет возрожденная ГАЗ «Волга», когда покажут

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Новая «Волга», которую обещают представить в 2024 году, может быть основана на китайском премиум-седане Hongqi H5. Об этом сообщает Daily Motor. Какие еще подробности известны?

Что известно о производстве новой «Волги»

В прошлом году о планах возродить в России «Волгу» заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Производством транспортных средств займется Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). Запуск может состояться летом 2024 года. Создавать авто планируется по аналогии с «Москвичом» — с привлечением техпартнера.

«Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев. Но берем еще дополнительный какой-то резервный период времени: в ближайшее время планируется определиться с партнером. Берите год, скажем», — сообщил Мантуров.

По предположению главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, обновленная «Волга» внешне может быть похожа на среднеразмерный автомобиль класса Toyota Camry, с габаритной длиной около 4,9 метров.

Какой может быть новая «Волга»

По информации Daily Motor, основой для автомобиля станет китайский премиум-седан Hongqi H5. Специалисты портала считают, что машина подойдет на эту роль, поскольку она была заявлена как сменщик Mercedes-Benz E-Class в России.

По уровню оснащения китайский седан выглядит почти как немецкая модель. Если слухи подтвердятся и основой возрожденной «Волги» окажется H5, то под капотом машины должны расположиться бензиновые турбомоторы на 169 и 224 лошадиные силы, а в качестве трансмиссии выступит 8-диапазонный «автомат». В Китае также есть гибридная силовая установка.

Фото: Liu Kun/Xinhua/Global Look Press Hongqi H5

Сколько может стоить новая «Волга»

В Китае за Hongqi H5 просят от $23 600, или 2,2 млн рублей. Автоэксперт Иван Зенкевич заявил NEWS.ru, что стоимость новой «Волги» будет на уровне премиального класса, что не ответит запросу общества.

«Мне кажется, конечно, „Ока“ и „Волга“ не будут стоить дешево, вот это самое обидное. Может, и благая идея, но все мы знаем, что благими намерениями вымощена дорога в ад», — подчеркнул специалист.

Что говорят эксперты о возрождении «Волги»

Автоэксперт Иван Зенкевич считает, что возобновление производства советских брендов требует возрождения инфраструктуры заводов.

«Возрождение брендов — всегда хорошо, но параллельно с этим еще нужно возрождать непосредственно инфраструктуру заводов, а то просто перелицовывание китайских производителей с надеждой на то, что мы будем переделывать китайские машины под себя и доводить какие-то истории до ума. Нужно уже выпустить что-то свое, по крайней мере на 30–50% чтобы было наше, потому что разработок много и еще не все продано и потеряно», — заявил он.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает подобную идею бессмысленной. В беседе с «Радиусом» он напомнил о неудачном опыте выпуска обновленных моделей.

«Если, например, говорить о „молодежно-инвалидном автомобиле“ „Ока“, то это просто без слез на память не приходит. В любом случае два раза в одну реку не войдешь. С „Москвичом“ получилось, реинкарнировать „Волгу“ пару раз уже пытались, но она не появлялась, „Лада“ у нас существует, а про „Оку“ надо благополучно забыть», — сказал Хайцеэр.

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