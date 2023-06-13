«Будут недешевыми»: автоэксперт об идее Мантурова возродить «Оку» и «Волгу» Автоэксперт Зенкевич призвал возродить заводы для производства «Оки» и «Волги»

Фото: Владимир Акимов/РИА Новости

Камский автомобильный завод. Автомобиль «Ока» сходит с конвейера

Возрождение производства легендарных советских брендов «Ока и «Волга» является хорошей идеей, но одновременно с этим необходимо возродить инфраструктуру заводов, заявил NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. По его словам, в России уже давно нужно произвести хотя бы что-то «на 30–50% свое», так как есть много разработок. Зенкевич считает, что «Ока» и «Волга» будут недешевыми по цене.

Возрождение брендов — всегда хорошо, но параллельно с этим еще нужно возрождать непосредственно инфраструктуру заводов, а то просто перелицовывание китайских производителей с надеждой на то, что мы будем переделывать китайские машины под себя и доводить какие-то истории до ума. Нужно уже выпустить что-то свое, по крайней мере на 30–50% чтобы было наше, потому что разработок много и еще не все продано и потеряно. Тем более «Ока» — это ВАЗ, — сказал Зенкевич.

Автоэксперт полагает, что «Ока» и «Волга» будут дорого стоить, и это, по его словам, самое обидное.

Мне кажется, конечно, «Ока» и «Волга» не будут стоить дешево, будут недешевыми, вот это самое обидное. Может и благая идея, все мы знаем, что благими намерениями вымощена дорога в ад, — добавил Зенкевич.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в России могут возобновить производство автомобилей «Ока». Он также отметил, что в стране уже стали возрождать бренды «Лада» и «Москвич», также планируется вернуть марку «Волга».