Что известно про автомобиль Lada Aura, на который могут пересесть чиновники

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

АвтоВАЗ может пересадить чиновников на отечественные автомобили к середине 2024 года, заявил NEWS.ru директор по связям с общественностью концерна Сергей Ильинский. По его словам, из машин представительского класса концерн готов предложить Lada Aura. Какие главные особенности этой модели?

Что известно о Lada Aura и сколько она будет стоить

Большой представительский седан Lada Aura был официально представлен АвтоВАЗом в текущем году в рамках Петербургского международного экономического форума. Модель создана на базе Lada Vesta и отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров заднего ряда. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 л. с. и автоматической коробкой передач.

Lada Aura получила передний привод и способна разгоняться до 100 км/ч за 10,2 секунды. Максимальная скорость составляет 188 км/ч. Салон выполнен из натуральной коже российского производства.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на ПМЭФ сообщил, что стоимость новой модели будет выше 2 млн рублей. Автомобиль премиального класса может быть использован для государственных закупок.

«Мы представили только что автомобиль, новинка этого форума — автомобиль Lada Vesta Aura — удлиненная версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников. Даже имеет ответ Aurus небольшой, Aura — Aurus — созвучно», — заявил он.

Название новинки в числе других АвтоВАЗ запатентовал еще осенью 2020 года.

Что о Lada Aura говорят эксперты

Руководитель спецпроекта компании Николай Коршунков заявил NEWS.ru, что автомобиль был создан для «удобного передвижения деловых людей». По его словам, Lada Aura имеет увеличенную на 25 см колесную базу и много места сзади, а улучшенная шумоизоляция, выдвижной подлокотник, отделка из натуральной кожи и премиальная аудиосистема обеспечивают дополнительный комфорт. Большинство деталей автомобиля российские, добавил специалист.

Автоэксперт Игорь Можаретто считает, что Lada Aura не будет продаваться большим тиражом, но подойдет для государственных и корпоративных закупок, сообщает bfm.ru.

«Это попытка сделать шаг в класс выше, потому что сейчас весь модельный ряд марки Lada — это классы В и В+, а хочется и в С, и в D. Хочется предоставить автомобиль для чиновника, для более взыскательного потребителя, для корпоративных парков. То, что появляется такая машина, неплохо, это расширение линейки завода, правильный ход. Хотя я не думаю, что эти машины будут продаваться гигантским тиражом», — предположил он.

Эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Юрий Урюков считает, что АвтоВАЗ при разработке модели делал ставку на госзаказ. В разговоре с «Коммерсантом» он усомнился, что новая модель будет пользоваться спросом у рядовых водителей.

«Это может быть историей для чиновников, которым не хватает уже иностранного транспорта, а обновлять корпоративный автопарк нужно. Так что остается обратиться либо к АвтоВАЗу, либо к китайцам. Как раз российский концерн первым пытается выйти в этот сегмент», — высказался специалист.

Кто уже испытал новинку АвтоВАЗа

Lada Aura высоко оценил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Модель была представлена на выставке «Евразия — наш дом» на площадке «Сириуса» в Сочи.

«Очень комфортабельная машина, удобный салон. Автомобиль, у которого цена соответствует качеству», — заявил политик.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ-2023 протестировал Lada Aura, доехав до площади форума за рулем. Министр остался доволен машиной и выделил недочеты. Он заявил, что российские автомобили должны быть оборудованы подогревом не только переднего, но и заднего сиденья, и порекомендовал улучшить форму подлокотника.

«Будет достойный продукт — государство обеспечит спрос», — заявил Силуанов.

Читайте также:

Приказ Путина: на какие российские автомобили могут пересесть чиновники

Песков рассказал, когда может пересесть на новую Lada Vesta

«Наклеят шильдик»: автоэксперт объяснил, на чем будут ездить чиновники в РФ