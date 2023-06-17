«Оку» и «Волгу» хотят возродить: что хорошего можно взять от советских авто Автомобили марки «Москвич» уже выпускают. Этим дело не ограничится

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров допустил, что в России начнут выпускать модернизированные автомобили «Ока». Ранее стало известно, что «Группа ГАЗ» планирует возродить производство «Волги» к лету 2024 года. Какие еще советские модели могут появиться в ближайшем будущем на наших дорогах — в материале NEWS.ru.

«Ока»

Перспективы начала производства: низкие

«Ока» — так называли небольшой автомобиль класса А по европейской классификации, который выпускали сразу на трех заводах: Волжском, Серпуховском автомобильном и мощностях КамАЗа в Татарстане. Выпуск «Оки» продолжался 20 лет: впервые модель появилась в 1988 году, а закончили ее сборку лишь в 2008-м.

Интересно, что в свое время АвтоВАЗ думал над выпуском второго поколения «Оки» и даже показывал несколько концептов. Выпуск этой модели хотели наладить в Москве на мощностях простаивающего ЗИЛа.

Какой автомобиль будут выпускать под брендом «Ока», сказать сложно. Это должна быть небольшая машина класса А, которая заметно меньше, например, Lada Granta (класс В). Не только меньше, но и дешевле, лишь в этом случае можно рассчитывать на хороший спрос. Сделать с нуля новый автомобиль дешевле старой «Гранты» будет непросто: себестоимость выпуска маленьких машин почти такая же, как и машин более высокого класса.

Единственный шанс для «Оки» возродиться — превратиться в небольшой электромобиль для города. У китайских компаний есть много вариантов таких машин: бренды Wuling, Chery и многие другие предлагают небольшие авто с электрическим двигателем. Их можно купить в России по довольно высоким ценам: например, за электрический кабриолет Wuling Mini EV просят 1 610 000 руб., а хетчбэк оценивается в 1 190 000 руб. Для сравнения: Lada Vesta сейчас стоит от 1 239 900 руб., а Granta в средней комплектации можно купить за 800–900 тыс. руб. Подробнее — в материале NEWS.ru «Купить машину в России и не разориться: девять вариантов до миллиона рублей».

Фото: CC BY-SA 3.0/Kirill Borisenko/Wikimedia Автомобиль «Ока»

«Волга»

Перспективы начала производства: высокие

Впервые о планах возрождения автомобилей «Волга» заговорили в прошлом году: во время проведения ПМЭФ-2022 Денис Мантуров рассказал, что новые «Волги» могут появиться в 2024-м.

Первое поколение «Волги» начали делать в октябре 1956 года. При этом название «Волга» получили сразу шесть моделей: ГАЗ 21, ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3110, ГАЗ 3111 и Volga Siber (последняя представляла собой американский Chrysler Sebring, который собирали в Нижнем Новгороде с 2008 по 2010 годы). После неудачи с ГАЗ 3111 и Volga Siber, которые принесли предприятию одни убытки, в Нижнем Новгороде долгое время отказывались обсуждать перспективы выпуска новых легковых автомобилей.

Однако в новых реалиях «Волга» имеет неплохие шансы на возрождение. Сейчас на рынке есть дефицит в сегменте автомобилей так называемого бизнес-класса, которые смогли бы сталь альтернативой Toyota Camry, Kia K5 и другим. Эти модели востребованы рынком — не только частными лицами, но корпоративным парком и такси. Например, в качестве служебных машин для российских чиновников. Недавно Владимир Путин дал поручение правительству проработать вопрос об использовании в такси и каршеринге исключительно российских автомобилей.

Новая «Волга» может быть выпущена в партнерстве с одним из китайских автопроизводителей: вариантов много, есть модели с бензиновыми и электрическими моторами. Не исключено, что Горьковский автозавод, который имеет свою конструкторскую школу и все необходимое оборудование, может начать самостоятельный выпуск легковых машин. Это потребует больших инвестиций и нескольких лет работы.

Фото: С. Лидов/РИА Новости Завершающий этап сборки автомобиля «Волга» на Горьковском автомобильном заводе, 1986 год

«Победа»

Перспективы начала производства: средние

В 2022 году Денис Мантуров также заявил, что в будущем может начаться выпуск обновленных автомобилей «Победа».

Работа над «Победой» началась во время Великой Отечественной войны в 1943 году, первые машины сошли с конвейера Горьковского автозавода 28 июня 1946 года. «Победа» была очень современным, даже прогрессивным автомобилем. На этой машине были электрические указатели поворотов и стоп-сигналы, электрические стеклоочистители и даже отопление салона.

Какой будет новая «Победа», сказать сложно. Можно предположить, что если название «Волга» получат седаны бизнес-класса, то имя «Победа» отдадут новому семейству кроссоверов. Историческое обоснование для этого есть: первый советский легковой автомобиль с полным приводом и увеличенным дорожным просветом (сейчас так называют кроссоверы) делали именно из «Победы» — модель «ГАЗ М72» выпускали с 1955 по 1958 годы.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Автомобиль «Победа»

ЗИМ (ГАЗ-12)

Перспективы начала производства: низкие

Пока о возрождении ЗИМ никто из российских чиновников не говорил. Однако в контексте общего тренда это было бы логично. ЗИМ — первый в мире шестиместный легковой автомобиль с тремя рядами сидений и несущей конструкцией кузова (ранее подобные машины были только рамной конструкции).

ЗИМ, выпускавшийся с 1949 по 1960 годы, был очень приличным для своего времени автомобилем: солидная внешность, которая была ничуть не хуже, чем у мировых конкурентов, по-настоящему просторный салон, высокая плавность хода. Кстати, многие ЗИМ (с 1957 года — ГАЗ-12) использовали как такси, причем часто в качестве междугородних маршруток.

Перспективы увидеть возрожденный ЗИМ довольно низкие. Бренд подойдет только представительским моделям. А здесь уже представлен Aurus.

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