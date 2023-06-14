ГИБДД будет штрафовать за «неправильные» шины: когда начнут, какой тариф Машину могут забрать на штрафстоянку?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правительство России опубликовало постановление о внесении изменений в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации, которое позволит инспекторам ГИБДД штрафовать водителей за езду зимой на летних шинах. Как будет работать новый штраф — в материале NEWS.ru.

Когда начнут штрафовать за шины не по сезону

В ГИБДД уже давно говорили о необходимости вводить штраф за езду зимой на летних шинах. Долгое время это решение откладывалось по разным причинам. Подписанное постановление вводит новый перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Среди них — использование покрышек не по сезону.

Норма начнет действовать уже 1 сентября 2023 года, так что ближайшей зимой инспекторы ГИБДД смогут останавливать автомобили для проверки шин.

Какой будет штраф за «неправильные» шины

Согласно статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), эксплуатация автомобилей, которые имеют неисправности из перечня, наказывается штрафом в размере 500 рублей либо вынесением предупреждения. Если заплатить штраф в течение первых 20 дней с момента вынесения, можно получить скидку 50%.

Заберут ли автомобиль на штрафстоянку

Согласно новому постановлению, шины не по сезону относятся к категории неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля, но не движение по дороге. То есть если вы прокололи зимой шипованную покрышку, поменяли ее на запаску (а она, как правило, летняя), то инспектор ГИБДД имеет право выписать вам штраф 500 руб. или сделать предупреждение. Но при этом затем он должен дать водителю возможность доехать до шиномонтажа. Никакой принудительной эвакуации в данном случае быть не может.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Однако не исключено, что инспекторы ГИБДД будут одновременно со штрафом за шины не по сезону выписывать еще и «требование об устранении неисправности». В этому документе указывается срок выполнения требования (часто это 10 дней). И если на 11-й день инспектор ГИБДД остановит автомобиль с «неправильными» шинами, то водителя привлекут уже не по статье 12.5 КоАП (500 руб. или предупреждение), а по более серьезной статье 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел.

Данная статья подразумевает не только штраф в 2000–4000 руб., но и административный арест до 15 суток (либо обязательные работы на срок 40–120 часов). Статья 19.3 уже используется инспекторами ГИБДД для борьбы с водителями, которые тонируют передние стекла своих машин. Подробнее — в материале «Как тонировать автомобиль и не сесть в тюрьму».

Сколько месяцев действует правило

Получить штраф в 500 руб. за «неправильные» шины можно будет лишь шесть месяцев в году, причем наказывать будут водителей не всех автомобилей. Так, запрет на летние покрышки будет действовать только в декабре, январе и феврале. А вот 1 марта инспектор ГИБДД уже не сможет оштрафовать водителя, даже несмотря на то, что на дорогах будет снег и лед. При этом в постановлении нет пояснения о том, что каждый регион может корректировать время запрета. А значит, он будет един для всей страны: и для теплого Сочи, и для северных регионов.

Что касается запрета зимних шин в летнее время, то он также будет работать только три месяца: июнь, июль и август. Причем запрет будет касаться только покрышек с «шипами противоскольжения». А если нет шипов — не будет и штрафа.

Отдельно сказано, что зимние шины должны быть установлены на всех четырех колесах (иногда водители в целях экономии устанавливают шипованные шины только на одной оси).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наказывать за шины будут только водителей транспортных средств категорий M1 и N1. Это легковые автомобили и легкие грузовики с допустимой максимальной массой не более 3,5 т.

Кроме того, по-прежнему будет действовать запрет на эксплуатацию изношенных покрышек (за это также будет штраф в 500 руб.). Для летних шин легковых автомобилей остаточная глубина протектора должна быть не менее 1,6 мм, а для зимних — 4 мм.

Нельзя будет ездить и на поврежденных шинах, у которых торчит корд или есть расслоения, а также если ставить на одну ось покрышки разной размерности или конструкции (делается исключение для запаски — с ней можно доехать до шиномонтажа). В запрещенном списке также указаны такие пункты, как отсутствие хотя бы одной гайки или болта для крепления дисков и повреждение самих дисков (трещины, склейка, сварка).

За что еще будут штрафовать

В перечне неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля, значится и такой пункт, как поломка антиблокировочной системы тормозов (АБС). Правда, проводить на дороге испытания системы инспекторы ГИБДД ну будут. Как сказано в постановлении, указанную неисправность будут выявлять при помощи светового индикатора, который загорается на доске приборов. При этом часто подобный индикатор горит при любой неисправности тормозной системы, в том числе при недостатке уровня тормозной жидкости в системе.

Кроме того, инспектор может выписать штраф в 500 руб. если он заметит течи тормозной жидкости или при неработающем ручном стояночном тормозе. Все эти поломки инспектор сможет выявлять визуально. Также могут оштрафовать за течь из системы рулевого управления, если не работает усилитель руля или есть другие существенные повреждения механизма.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдельно в постановлении прописаны нормы работы световых приборов. Например, количество фар и фонарей должно соответствовать требованиям, которые предусмотрел автопроизводитель (то есть вешать дополнительные фары нельзя). Также нельзя ставить нештатные лампочки, например вместо галогеновых фар монтировать ксеноновые.

Есть ограничения и на установку навигаторов, видеорегистраторов и прочего. Формального запрета на монтаж этих приборов в постановлении нет. Однако сказано, что они не должны ограничивать обзор водителя. Если же они мешают видеть дорогу, можно будет получить штраф в 500 руб.

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