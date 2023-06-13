В Россию могут вернуться машины легендарной советской марки Мантуров: Минпромторг готов рассмотреть вопрос возрождения автобренда «Ока»

Фото: shutterstock

Автомобиль «Ока»

В России могут возобновить производство автомобилей «Ока», заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума. Он также отметил, что в стране уже стали возрождать бренды «Лада» и «Москвич», также планируется вернуть марку «Волга».

Минпромторг поддерживает возрождение советских брендов в автопроме, вслед за «Ладой» и «Москвичом» появятся «Волга» и, возможно, «Ока», — сказал он.

1 июня Мантуров уже сообщал, что в 2024 году Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может начать производство автомобилей под брендом «Волга». По его словам компании следует в ближайшее время определиться с технологическим партнером.

Ранее гендиректор «Москвича» Дмитрий Пронин рассказал, что автомобили возрожденного отечественного бренда стоят значительно ниже конкурентов, но будущий рост цен неизбежен из-за меняющейся ситуации на рынке. Пронин также не исключал, что «Москвичи» включат в программу льготного автокредитования, что позволит снизить их стоимость для покупателей.

Он рассказал, что стоимость «Москвич 3» начинается от 1,97 млн рублей за версию с механической трансмиссией и с 2,035 млн рублей — за автоматическую версию. Электромобиль «Москвич 3е» доступен по цене 3,5 млн рублей.