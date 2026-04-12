Мантуров вручил награды сотрудникам ракетно-космической отрасли

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров вручил государственные награды сотрудникам ракетно-космической отрасли на торжественной церемонии в Кремле, передает ТАСС. Почетный знак РФ «За успехи в труде» присвоен коллективу Роскосмоса, награду получил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил гендиректор «Центра тренажеростроения и подготовки персонала» Валентина Шукшунова. Медаль «За храбрость» II степени вручили гендиректору НПО «Орион», ветерану боевых действий Игорю Головатику. Орден Мужества получил специалист Центра информационной безопасности ФГУП «НТЦ „Заря“», ветеран боевых действий Иван Дегтярев, уточнили в агентстве.

Отмечается, что в 2026 году 12 апреля отмечается 65-летняя годовщина первого полета в космос в истории человечества. Это сделал летчик-космонавт Юрий Гагарин.

Ранее торжественные мероприятия, приуроченные к 65-летию полета Юрия Гагарина, прошли в Байконуре. В городе запустили десятки моделей ракет. Как уточнили местные власти, праздничный день начался с традиционного митинга в сквере Гагарина.

Компания Пельша «погорела» впервые за 13 лет
Инспектор ДПС спас мужчину с инфарктом
Мессенджер Илона Маска выйдет уже в этом месяце
«Это был ультиматум»: экс-подполковник США о переговорах с Ираном
Урожденного британца впервые в истории лишили паспорта за любовь к России
«Похоронить нас заживо»: выжившая на Камчатке туристка прервала молчание
Сборные России и Украины впервые с 2022-го сойдутся в командном состязании
Перемирие с Ираном прозвали величайшим провалом США со времен Вьетнама
Названа страна, которая может помочь закончить иранский кризис
«Скорости такие, что человек не успевает»: Кнутов о ПВО и новых ракетах ВСУ
«Новая эпоха в истории»: Путин указал на главное достижение Гагарина
Шведы приняли решение по задержанному судну Hui Yuan
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 10: кто снял маску 12 апреля, кто остался
Восьмилетнего ребенка эвакуировали вертолетом после ДТП
«Работает на экономику и качество»: Путин о космическом потенциале России
Названы самые страшные возможные последствия блокады Ормузского пролива
Раскрыто число самолетов США, потерянных в войне с Ираном
Трамп похвастался «компьютеризированными пулями» для «плавления» дронов
Пожар во Внуково унес жизнь одного человека
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

