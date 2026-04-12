Мантуров вручил награды сотрудникам ракетно-космической отрасли

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров вручил государственные награды сотрудникам ракетно-космической отрасли на торжественной церемонии в Кремле, передает ТАСС. Почетный знак РФ «За успехи в труде» присвоен коллективу Роскосмоса, награду получил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил гендиректор «Центра тренажеростроения и подготовки персонала» Валентина Шукшунова. Медаль «За храбрость» II степени вручили гендиректору НПО «Орион», ветерану боевых действий Игорю Головатику. Орден Мужества получил специалист Центра информационной безопасности ФГУП «НТЦ „Заря“», ветеран боевых действий Иван Дегтярев, уточнили в агентстве.

Отмечается, что в 2026 году 12 апреля отмечается 65-летняя годовщина первого полета в космос в истории человечества. Это сделал летчик-космонавт Юрий Гагарин.

Ранее торжественные мероприятия, приуроченные к 65-летию полета Юрия Гагарина, прошли в Байконуре. В городе запустили десятки моделей ракет. Как уточнили местные власти, праздничный день начался с традиционного митинга в сквере Гагарина.