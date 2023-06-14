Новый российский представительский седан показали на ПМЭФ-2023 АвтоВАЗ представил новый седан Lada Aura на ПМЭФ-2023

Фото: NEWS.ru

Представительский седан Lada Aura

АвтоВАЗ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представил новый представительский седан Lada Aura. Как сообщил NEWS.ru руководитель спецпроекта компании Николай Коршунков, автомобиль оснащен двигателем объемом 1,8 л и мощностью 122 л. с., автоматической коробкой передач.

Автомобиль был создан для удобного передвижения деловых людей, — заявил Коршунков.

По его словам, автомобиль получил увеличенную на 25 см колесную базу и много места сзади, а улучшенная шумоизоляция, выдвижной подлокотник, отделка из натуральной кожи и премиальная аудиосистема обеспечивают дополнительный комфорт. Большинство деталей автомобиля российские, добавил Коршунков.

АвтоВАЗ может начать производство нового удлиненного седана Lada Aura на базе Vesta уже в 2024 году. О цене автомобиля говорить пока рано, сказал Коршунков. Он также сообщил, что название Aura придумала специальная группа. По его словам, требовалось, чтобы название несло какой-то смысл и не было похожим на другие.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что новая модель Lada Granta будет представлена в летний период 2024 года. Подготовка к запуску производства проходит в соответствии с запланированным расписанием. Кроме того, Соколов пообещал, что будет выпущено целое семейство автомобилей под новым наименованием, которое пока держится в секрете.