Купить машину в России и не разориться: девять вариантов до миллиона рублей В сегменте легковых моделей стоимостью до 1 млн руб. выбор сейчас очень небольшой. И если Lada вам не нравится, то придется брать авто с пробегом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Lada Granta в автосалоне дилерского центра

Ситуация на российском автомобильном рынке такова, что даже небольшой новый китайский кроссовер стоит больше 2 млн руб. Но что делать, если на счету всего 1 млн, а связываться с кредитом не хочется? NEWS.ru нашел девять легковых моделей, на которые стоит обратить внимание весной 2023 года при выборе машины за 1 млн руб.

Lada Granta

Когда Lada Granta появилась в продаже в 2011 году, она стоила 219 000 руб. Однако весной 2023 года дешевле 678 300 руб. «Гранту» уже не найти. За эти деньги обещают машину в минимальной комплектации без кондиционера, подушек безопасности и «музыки». Но самое интересное, что купить такой автомобиль с 99% долей вероятности вы не сможете — их просто не будет в наличии. Если вы сейчас придете в автосалон Lada, то вам предложат модель в средних или богатых комплектациях (Comfort или Comfort Light) с кондиционером, электроприводом зеркал, подогревом передних кресел и пр. Плюс наверняка будет какое-то дополнительное оснащение, которое устанавливает автосалон. Поэтому ориентируйтесь на то, что «живые» машины обойдутся в 850–950 тыс. руб.

Lada Granta имеет довольно скромный интерьер. Есть проблемы и с надежностью — можно предположить, что ресурс «Гранты» будет меньше, чем у какого-нибудь «японца» или «европейца». Кроме того, Granta сейчас оснащается только механической коробкой передач — версий с автоматом АвтоВАЗ пока не выпускает. Нельзя выбрать и среди двигателей: на новые «Гранты» в настоящий момент ставят лишь агрегат объемом 1,6 л мощностью 90 л. с.

Однако у «Гранты» есть одно важное преимущество перед другими моделями стоимостью до 1 млн руб. Она новая! И с трехлетней гарантией (или 100 тыс. км). Других новых легковых моделей в данном ценовом сегменте просто нет (если вам нужен внедорожник, то у дилеров Lada есть трехдверные «Нивы», которые также стоят дешевле 1 млн).

Покупая машину, вы можете выбрать из нескольких типов кузова: седан, хэтчбек или универсал. Также среди плюсов «Гранты» отметим дешевизну и доступность расходных материалов.

Плюсы: новый автомобиль с гарантией, недорогое обслуживание, три типа кузова

Минусы: недостаточная надежность, огрехи в сборке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Автомобиль Lada Granta

Kia Rio и Hyundai Solaris

Обе модели хорошо знакомы жителям России — с 2010 года их делали на заводе в Санкт-Петербурге. Однако в 2022 году сборка была остановлена (и пока конвейер стоит). Кстати, некоторые дилеры все еще продают Rio и Solaris, однако цены на них кусаются — обычно за машины просят более 2 млн руб. Поэтому в категорию «до 1 млн» попадают только модели со вторичного рынка. Благо выбор тут большой: есть варианты с мотором 1,4 или 1,6 л, с автоматическими или механическими коробками передач.

Корейская парочка заслужила имидж простых и надежных моделей. При регулярном техобслуживании они могут служить более 300 тыс. км и не доставлять своим владельцам больших хлопот. К тому же запчастей для Rio и Solaris много, в том числе и неоригинальных (а значит, и более дешевых).

За 1 млн руб. можно купить Kia Rio или Hyundai Solaris в возрасте 3–5 лет с пробегом до 100 тыс. км. Однако перед покупкой обязательно проведите тщательную проверку автомобиля. Многие Rio/Solaris ранее работали в такси (а скрутить пробег у этих машин просто).

Плюсы: современный дизайн, хорошая управляемость, высокая надежность.

Минусы: на вторичном рынке много машин, которые ранее работали в такси.

Фото: Пресс-служба kia Автомобиль Kia Rio

Skoda Rapid и Volkswagen Polo

Эти модели тоже собирали на одном заводе (но не в Санкт-Петербурге, а в Калуге). И технически они одинаковы: построены на одной платформе и оснащаются одинаковым набором двигателей и коробок передач.

Идеально было бы купить последнее поколение Rapid или Polo, их начали выпускать в России в 2020 году (тогда Polo стал уже не седаном, а так называемым лифтбеком — вместе с крышкой багажника поднимается и заднее стекло). Однако такие модели в хорошем состоянии и с небольшим пробегом стоят на вторичном рынке дороже 1 млн руб.

Polo и Rapid надежны и имеют неплохой набор оборудования. Как и в случае с Rio/Solaris при выборе этих машин нужно очень внимательно изучать историю конкретного экземпляра — риск нарваться на авто из такси или корпоративных парков велик.

Плюсы: просторный салон, высокая остаточная стоимость.

Минусы: популярна в такси, цены как правило выше конкурентов.

Фото: Пресс-служба Skoda Автомобиль Skoda Rapid

Renault Logan и Sandero

За 1 млн руб. можно приобрести подержанный седан Logan или хэтчбек Sandero последнего поколения c пробегом менее 60–80 тыс. км. Причем речь идет уже о рестайлинговых моделях второго поколения, которые выпускались в России с 2018 по 2022 год (в прошлом году французская компания объявила об уходе с нашего рынка).

Logan/Sandero машины скромные, но надежные и неприхотливые. К тому же модели отличаются комфортабельной подвеской, способной справляться с ямами, которых так много на наших дорогах.

Плюсы: всеядная надежная подвеска, большой багажник, невысокая цена.

Минусы: скромный салон.

Фото: Пресс-служба Renault Автомобиль Renault Logan

Lada Largus

Если смотреть на «Ладу» на вторичном рынке, то на наш взгляд лучше обратить внимание именно на «Ларгус», а не на «Весту» или XRAY. Дело в том, что Lada Largus, который построен на той же платформе, что и Renault Logan, является уникальным для нашего рынка автомобилем: относительно надежным, недорогим, но при этом очень практичным. В багажник этой модели влезет, кажется, все что угодно. Кроме того, Largus можно купить с тремя рядами кресел, то есть эта машина будет семиместной!

Если вы найдете за 1 млн руб. обновленный Largus в хорошем состоянии и небольшим пробегом (такие модели АвтоВАЗ начал делать в 2021 году), то это будет большой удачей. Чаще всего в продаже в данной ценовой категории встречаются дорестайлинговые модели.

Плюсы: огромный багажник, возможность купить семиместную версию.

Минусы: скромный салон, дешевые материалы отделки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Автомобиль Lada Largus Cross в автосалоне дилерского центра Lada в Москве

Kia Picanto

На Picanto вы не сможете перевести за один раз много рассады на дачу, но зато этот автомобиль удобен в городе, на нем легко парковаться, а благодаря небольшой массе мощности двигателя (обычно это 1 л и 67 л. с.) хватает, чтобы со светофора обгонять более крупные автомобили. Да и с надежностью у Picanto все в порядке.

Покупать лучше всего автомобили с пробегом до 50 тыс. км. Кстати, за 1,6 млн руб. вы можете найти новый Kia Picanto, который пока еще есть у дилеров. Подробнее в материале NEWS.ru «Пять самых дешёвых авто, которые можно купить прямо сейчас».

Плюсы: современный дизайн, удобен в городе, невысокая цена.

Минусы: имидж «несерьезной машинки», маленький багажник.

Фото: Пресс-служба Kia Picanto Автомобиль Kia Picanto

А что еще?

В данном материале мы не рассматривали кроссоверы, хотя на вторичном рынке их выбор широк: например, за 1 млн руб. можно найти такие модели как Hyundai Creta или Renault Duster в хорошем состоянии. Не учитывали мы большие седаны и модели премиум-класса. Но выбирая последние машины в ценовой категории до 1 млн руб. нужно быть предельно внимательным (а лучше даже отказаться от их покупки). Ведь купив недорогой премиум, можно нарваться на серьезные проблемы.