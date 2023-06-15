«Полный переворот»: названы самые популярные кредитные иномарки в России Россияне чаще всего стали брать в кредит китайские автомобили Geely, Haval и Chery

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В настоящее время в России самыми популярными автомобилями, приобретаемыми в кредит, стали китайские марки Geely, Haval и Chery. Об этом РИА Новости рассказала глава Росбанка Наталья Воеводина. По ее словам, «китайцы» вытеснили популярных ранее «корейцев», а также образцы отечественного автопрома.

Если раньше среди самых популярных брендов были Kia, ВАЗ и Hyundai, то теперь это полный переворот линейки — китайские Geely, Haval и Chery, — рассказала Воеводина.

По ее словам, на три эти марки приходится 45% выдаваемых автокредитов. Среди новых авто эта доля еще выше — 69,3%.

Воеводина также отметила, что за первую половину 2023 года автокредитов было выдано в 3,6 раза больше, чем за тот же период годом ранее. При этом средний срок кредитования увеличился на пять месяцев и теперь составляет 5,8 года.

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), общий объем выданных автомобильных кредитов в 2022 году составил 432,9 млрд рублей, что на 40% ниже, чем годом ранее.

В первом квартале 2023 года выдачи кредитов на покупку автомобиля, по данным ЦБ, стали расти и за первый квартал цифра увеличилась на 3,3% в сравнении с аналогичным отрезком 2022 года. Отмечается, что это произошло в том числе благодаря продажам китайских авто.

Ранее автоэксперт Алексей Аксенов заявил, что при возрождении отечественного автопрома, будь то производство «Волги» или «Оки», спрос в первую очередь будет зависеть от цены. Он пояснил, что потенциальные покупатели будут ожидать от российских марок адекватной стоимости. Так, современные аналоги «Оки» — Kia Picanto, Peugeot 107 и Citroën C1 — не были популярны из-за дороговизны, а локализовывать производство не планировалось.