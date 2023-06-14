Названо условие для роста спроса на отечественные автомобили Автоэксперт Аксенов: при возрождении отечественного автопрома спрос будет зависеть от цены

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При возрождении отечественного автопрома, будь то производство «Волги» или «Оки», спрос в первую очередь будет зависеть от цены, заявил автоэксперт Алексей Аксенов. В разговоре с журналом «Компания» он пояснил, что потенциальные покупатели будут ожидать от российских марок адекватной стоимости. Так, современные аналоги «Оки» — Kia Picanto, Peugeot 107 и Citroën C1 — не были популярны из-за дороговизны, а локализовывать производство не планировалось.

Поэтому если на новую «Оку» цена будет низкая, адекватная — будет спрос. Но в то же время, выбирая, условно, между такой моделью-малолитражкой класса «А» и той же Lada Granta, большинство пользователей предпочтут последнюю, — отметил эксперт.

По словам Аксенова, на данный момент вопрос стоит о крупноузловой сборке на территории России. Он пояснил на примере «Москвича», что автомобили будут больше соответствовать китайским моделям, сохраняя от первоначального бренда только название и логотип. В России сейчас нет платформ для выпуска «Волги» или «Оки», добавил эксперт. В связи с этим существует вероятность партнерства с Китаем. При этом он подчеркнул, что необходимости возвращаться к советской модели, когда все детали производились на территории одной страны, нет. Это будет экономически невыгодно.

Мнение о невозможности быстро наладить производство внутри страны поддержал автоэксперт Михаил Колодочкин. Он пояснил, что возрождение подразумевает самостоятельный выпуск компонентов автомобилей. Эксперт назвал примером реального внутреннего производства создание легковых автомобилей в СССР на Горьковском заводе. Тогда автопром был независим, а сейчас он будет полностью полагаться на экспорт, уточнил Колодочкин.

Когда мы будем сами делать подвески, двери, светотехнику — тогда будет здорово. А пока что из того, что мы будем делать сами, я могу назвать только коврики и, может быть, стекла, — заключил эксперт.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в России могут возобновить производство автомобилей «Ока». Он также отметил, что в стране уже стали возрождать бренды «Лада» и «Москвич», также планируется вернуть марку «Волга».