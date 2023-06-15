Большинство иностранных автопроизводителей продали свои заводы и покинули российский рынок. Автосборочные предприятия не остались без хозяев — новые собственники планируют начать выпуск других моделей и заполнить освободившиеся на рынке ниши. Кому достались автомобильные заводы, что там будут выпускать и когда с конвейера сойдут новые российские автомобили — в материале NEWS.ru.
Renault
- Где: Москва
- Потенциальная мощность: 180 тыс. автомобилей в год
- Что делали раньше: Renault Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano
- Новый владелец: правительство Москвы
- Что будут выпускать: автомобили возрожденной марки «Москвич», в том числе электрокары
Французская компания Renault была первым автопроизводителем, который заявил о продаже завода в России. В мае 2022 года предприятие, которое выпускало в российской столице кроссоверы Renault Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano, перешло в собственность правительства Москвы. Столичные власти объявили о возрождении марки «Москвич».
Уже 23 ноября 2022 года началась сборка первой модели — кроссовера «Москвич-3» на базе китайского JAC JS4. Кроме того, начался выпуск электрической версии «Москвич-3е». Во второй половине этого года стартует сборка седана «Москвич-6» (китайский Sehol Yao с эмблемой российской марки).
Согласно заявлениям руководства, в 2023 году завод выпустит 50 тыс. автомобилей, причем 10 тыс. из них будут иметь электромотор. План на 2024 год — 100 тыс., а с 2025 года обещают выпускать 120 тыс. «Москвичей» ежегодно, причем из них 20 тыс. — это электрокары. По данным РБК, с момента возобновления производства в 2022 году в России было продано лишь около 2,5 тыс. «Москвичей». Продажи за май составили 860 кроссоверов. Пока рано говорить, что «Москвич» в этом году сделает 50 тыс. машин.
Nissan
- Где: Санкт-Петербург
- Потенциальная мощность: 100 тыс. автомобилей в год
- Новый владелец: АвтоВАЗ
- Что делали раньше: кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail, Murano
- Что будут выпускать: кроссовер Lada X-Cross 5 и другие модели под маркой Lada
Предприятие Nissan в Санкт-Петербурге заработало в 2009 году. Изначально завод был рассчитан на выпуск 50 тыс. машин в год, но позднее японцы увеличили инвестиции и расширили мощности в два раза.
В ноябре 2022 года Nissan покинул российский рынок и передал все свои российские активы, включая завод, в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ», а тот перевел 99% акций компании Волжскому автомобильному заводу.
Предполагается, что уже в июне 2023 года на бывшем заводе Nissan начнется сборка кроссовера Lada, который, как ожидается, получит имя X-Cross 5. Этот автомобиль будет представлять собой немного перелицованный китайский кроссовер FAW Bestune T77.
Судя по всему, Lada X-Cross 5 получит бензиновый двигатель с турбонаддувом объемом 1,5 л, который выдает 160 л. с. В этом случае X-Cross 5 станет самой мощной серийно выпускаемой Lada в истории (не считая гоночных машин и автомобилей единичной сборки). И самой дорогой — оригинальный FAW Bestune T77 стоит в России от 2 169 000 руб.
На бывшем заводе Nissan планируют выпускать и другие модели: ожидается, что там начнут делать еще два кроссовера, а также седан класса С или D по европейской классификации.
Toyota
- Где: Санкт-Петербург
- Потенциальная мощность: 100 тыс. автомобилей в год
- Что делали раньше: Toyota Camry и RAV4
- Новый владелец: ФГУП НАМИ
- Что будут выпускать: электрический кроссовер E-Neva и грузовик БАЗ-S36A11
Toyota заявила об уходе из России в сентябре 2022 года, однако судьба автомобильного завода в Санкт-Петербурге несколько месяцев была неизвестна. Но в конце марта 2023 года предприятие было отдано ФГУП «НАМИ», причем без опциона на обратный выкуп (Renault и Nissan имеют возможность выкупить обратно свои мощности в течение шести лет).
Управляющей компанией бывшего завода Toyota сделали Обуховский завод, который входит в концерн «Алмаз-Антей». Заявлено, что вместо Camry и RAV4 в Санкт-Петербурге будут делать тяжелые полноприводные грузовые автомобили БАЗ-S36A11, а в будущем там хотят наладить выпуск нового электромобиля E-Neva.
E-Neva — это новый кроссовер длиной 4,5 метра, который был разработан инженерами «Алмаз-Антея». Пока показан лишь концепт, который имеет два электрических двигателя суммарной мощностью 435 л. с. и батарею на 90 киловатт-часов. Ожидается, что E-Neva сможет проезжать на одном заряде аккумуляторов до 463 км, а время разгона 0–100 км/ч займет у модели лишь 2,7 секунды.
Volkswagen
- Где: Калужская область
- Потенциальная мощность: 225 тыс. автомобилей в год
- Что делали раньше: Volkswagen Polo и Tiguan, Skoda Rapid
- Новый владелец: «Авилон»
- Что будут выпускать: возможно, автомобили концерна Chery
В свой завод в Калуге, который существовал с 2007 года, немецкий концерн инвестировал около 1 млрд евро, но в мае 2023 года было объявлено о том, что имущество заводов по сборке машин и автомобильных двигателей продано компании «Авилон» за 125 млн евро.
Предполагается, что компания «Авилон», которая является одним из крупнейших в России автомобильных дилеров, организует сборку в Калуге моделей китайского концерна Chery. Однако пока эту информацию официально не подтверждали.
Mercedes-Benz
- Где: Московская область
- Потенциальная мощность: 25 тыс. автомобилей в год
- Что делали ранее: Mercedes-Benz E-класса, внедорожники GLE, GLC и GLS
- Новый владелец: «Автодом»
- Что будут выпускать: возможно, автомобили марки Hongqi
Mercedes-Benz открыл свой завод позже других компаний — предприятие в индустриальном парке «Есипово» (Солнечногорский район Подмосковья) заработало только в 2019 году. Там делали седаны Е-класса и внедорожники GLE, GLC и GLS.
В апреле 2023 года Mercedes-Benz продал завод компании «Автодом», которая ранее занималась продажей автомобилей (в том числе и Mercedes-Benz). Предполагается, что вместо Mercedes-Benz в скором времени начнется выпуск автомобилей китайской марки Hongqi, которая специализируется на производстве роскошных представительских моделей.
В настоящий момент на российском сайте Hongqi представлены четыре модели бренда: седаны H5 и H9, а также кроссоверы HS5 и E-HS9. Последняя выпускается исключительно с электрическими двигателями.
Mazda
- Где: Владивосток
- Потенциальная мощность: 100 тыс. автомобилей в год
- Что делали ранее: кроссоверы Mazda CX-9 и CX-5, седан Mazda 6
- Новый владелец: «Соллерс»
- Что будут выпускать: автомобили китайской марки (бренд пока неизвестен)
Mazda выпускала во Владивостоке кроссоверы и седаны, но осенью прошлого года японская компания передала свою долю в совместном предприятии ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» своему партнеру — компании «Соллерс» (владеет также Ульяновским автомобильным заводом). Что будут выпускать во Владивостоке, пока неизвестно. Ранее говорилось лишь, что это будут «китайские автомобили».
Hyundai
- Где: Санкт-Петербург
- Потенциальная мощность: 240 тыс. автомобилей в год
- Что делали ранее: Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio
Завод Hyundai на севере Петербурга является последним крупным автомобильным иностранным предприятием, которое пока не сменило собственника. В настоящий момент неизвестны планы корейской компании на будущее этого завода. Ранее ходили слухи, что предприятие в Петербурге достанется казахстанской компании «Астана Моторс».
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