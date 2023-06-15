Volkswagen, Nissan, Toyota: кому достались автозаводы, что будут выпускать Автосборочные предприятия не остались без хозяев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сборка автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода «Москвич»

Большинство иностранных автопроизводителей продали свои заводы и покинули российский рынок. Автосборочные предприятия не остались без хозяев — новые собственники планируют начать выпуск других моделей и заполнить освободившиеся на рынке ниши. Кому достались автомобильные заводы, что там будут выпускать и когда с конвейера сойдут новые российские автомобили — в материале NEWS.ru.

Renault

Где: Москва

Потенциальная мощность: 180 тыс. автомобилей в год

Что делали раньше: Renault Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano

Новый владелец: правительство Москвы

Что будут выпускать: автомобили возрожденной марки «Москвич», в том числе электрокары

Французская компания Renault была первым автопроизводителем, который заявил о продаже завода в России. В мае 2022 года предприятие, которое выпускало в российской столице кроссоверы Renault Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano, перешло в собственность правительства Москвы. Столичные власти объявили о возрождении марки «Москвич».

Уже 23 ноября 2022 года началась сборка первой модели — кроссовера «Москвич-3» на базе китайского JAC JS4. Кроме того, начался выпуск электрической версии «Москвич-3е». Во второй половине этого года стартует сборка седана «Москвич-6» (китайский Sehol Yao с эмблемой российской марки).

Согласно заявлениям руководства, в 2023 году завод выпустит 50 тыс. автомобилей, причем 10 тыс. из них будут иметь электромотор. План на 2024 год — 100 тыс., а с 2025 года обещают выпускать 120 тыс. «Москвичей» ежегодно, причем из них 20 тыс. — это электрокары. По данным РБК, с момента возобновления производства в 2022 году в России было продано лишь около 2,5 тыс. «Москвичей». Продажи за май составили 860 кроссоверов. Пока рано говорить, что «Москвич» в этом году сделает 50 тыс. машин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль «Москвич-3»

Nissan

Где: Санкт-Петербург

Потенциальная мощность: 100 тыс. автомобилей в год

Новый владелец: АвтоВАЗ

Что делали раньше: кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail, Murano

Что будут выпускать: кроссовер Lada X-Cross 5 и другие модели под маркой Lada

Предприятие Nissan в Санкт-Петербурге заработало в 2009 году. Изначально завод был рассчитан на выпуск 50 тыс. машин в год, но позднее японцы увеличили инвестиции и расширили мощности в два раза.

В ноябре 2022 года Nissan покинул российский рынок и передал все свои российские активы, включая завод, в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ», а тот перевел 99% акций компании Волжскому автомобильному заводу.

Предполагается, что уже в июне 2023 года на бывшем заводе Nissan начнется сборка кроссовера Lada, который, как ожидается, получит имя X-Cross 5. Этот автомобиль будет представлять собой немного перелицованный китайский кроссовер FAW Bestune T77.

Судя по всему, Lada X-Cross 5 получит бензиновый двигатель с турбонаддувом объемом 1,5 л, который выдает 160 л. с. В этом случае X-Cross 5 станет самой мощной серийно выпускаемой Lada в истории (не считая гоночных машин и автомобилей единичной сборки). И самой дорогой — оригинальный FAW Bestune T77 стоит в России от 2 169 000 руб.

На бывшем заводе Nissan планируют выпускать и другие модели: ожидается, что там начнут делать еще два кроссовера, а также седан класса С или D по европейской классификации.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Lada X-Cross 5

Toyota

Где: Санкт-Петербург

Потенциальная мощность: 100 тыс. автомобилей в год

Что делали раньше: Toyota Camry и RAV4

Новый владелец: ФГУП НАМИ

Что будут выпускать: электрический кроссовер E-Neva и грузовик БАЗ-S36A11

Toyota заявила об уходе из России в сентябре 2022 года, однако судьба автомобильного завода в Санкт-Петербурге несколько месяцев была неизвестна. Но в конце марта 2023 года предприятие было отдано ФГУП «НАМИ», причем без опциона на обратный выкуп (Renault и Nissan имеют возможность выкупить обратно свои мощности в течение шести лет).

Управляющей компанией бывшего завода Toyota сделали Обуховский завод, который входит в концерн «Алмаз-Антей». Заявлено, что вместо Camry и RAV4 в Санкт-Петербурге будут делать тяжелые полноприводные грузовые автомобили БАЗ-S36A11, а в будущем там хотят наладить выпуск нового электромобиля E-Neva.

E-Neva — это новый кроссовер длиной 4,5 метра, который был разработан инженерами «Алмаз-Антея». Пока показан лишь концепт, который имеет два электрических двигателя суммарной мощностью 435 л. с. и батарею на 90 киловатт-часов. Ожидается, что E-Neva сможет проезжать на одном заряде аккумуляторов до 463 км, а время разгона 0–100 км/ч займет у модели лишь 2,7 секунды.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Электромобиль Neva

Volkswagen

Где: Калужская область

Потенциальная мощность: 225 тыс. автомобилей в год

Что делали раньше: Volkswagen Polo и Tiguan, Skoda Rapid

Новый владелец: «Авилон»

Что будут выпускать: возможно, автомобили концерна Chery

В свой завод в Калуге, который существовал с 2007 года, немецкий концерн инвестировал около 1 млрд евро, но в мае 2023 года было объявлено о том, что имущество заводов по сборке машин и автомобильных двигателей продано компании «Авилон» за 125 млн евро.

Предполагается, что компания «Авилон», которая является одним из крупнейших в России автомобильных дилеров, организует сборку в Калуге моделей китайского концерна Chery. Однако пока эту информацию официально не подтверждали.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Chery Tiggo

Mercedes-Benz

Где: Московская область

Потенциальная мощность: 25 тыс. автомобилей в год

Что делали ранее: Mercedes-Benz E-класса, внедорожники GLE, GLC и GLS

Новый владелец: «Автодом»

Что будут выпускать: возможно, автомобили марки Hongqi

Mercedes-Benz открыл свой завод позже других компаний — предприятие в индустриальном парке «Есипово» (Солнечногорский район Подмосковья) заработало только в 2019 году. Там делали седаны Е-класса и внедорожники GLE, GLC и GLS.

В апреле 2023 года Mercedes-Benz продал завод компании «Автодом», которая ранее занималась продажей автомобилей (в том числе и Mercedes-Benz). Предполагается, что вместо Mercedes-Benz в скором времени начнется выпуск автомобилей китайской марки Hongqi, которая специализируется на производстве роскошных представительских моделей.

В настоящий момент на российском сайте Hongqi представлены четыре модели бренда: седаны H5 и H9, а также кроссоверы HS5 и E-HS9. Последняя выпускается исключительно с электрическими двигателями.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Hongqi E-LS

Mazda

Где: Владивосток

Потенциальная мощность: 100 тыс. автомобилей в год

Что делали ранее: кроссоверы Mazda CX-9 и CX-5, седан Mazda 6

Новый владелец: «Соллерс»

Что будут выпускать: автомобили китайской марки (бренд пока неизвестен)

Mazda выпускала во Владивостоке кроссоверы и седаны, но осенью прошлого года японская компания передала свою долю в совместном предприятии ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» своему партнеру — компании «Соллерс» (владеет также Ульяновским автомобильным заводом). Что будут выпускать во Владивостоке, пока неизвестно. Ранее говорилось лишь, что это будут «китайские автомобили».

Hyundai

Где: Санкт-Петербург

Потенциальная мощность: 240 тыс. автомобилей в год

Что делали ранее: Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio

Завод Hyundai на севере Петербурга является последним крупным автомобильным иностранным предприятием, которое пока не сменило собственника. В настоящий момент неизвестны планы корейской компании на будущее этого завода. Ранее ходили слухи, что предприятие в Петербурге достанется казахстанской компании «Астана Моторс».

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