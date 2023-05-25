Названа цена Lada Vesta NG: стоит ли она этих денег Обновленный флагман российского автопрома может быстро стать дефицитным товаром

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗ

Vesta NG

Волжский автозавод официально объявил базовую цену модернизированной Lada Vesta NG — седан будет стоить от 1 239 900 руб. до 1 569 900 руб., а самые дорогие седаны в версии Cross обойдутся в 1 689 900 руб. Чем отличается новый автомобиль, что будет входить в оснащение «Весты» и стоит ли она своих денег — в материале NEWS.ru.

В настоящий момент АвтоВАЗ является безусловным лидером российского авторынка — по итогам первых четырех месяцев 2023 года в России было продано 91 875 машин марки Lada. Для сравнения, идущий на втором месте китайский Haval смог реализовать лишь 23 991 автомобиль. Причем сейчас в Тольятти выпускают лишь три модели: два внедорожника «Нива» различных поколений и легковую Granta. Поэтому старт продаж обновленной «Весты» стал для авторынка столь важным событием.

Автомобиль теперь называется не просто Vesta, а Vesta NG. Последние буквы переводятся как New Generation, хотя ничего принципиально нового в модели нет. Lada Vesta NG — это лишь модернизация предыдущей модели: сохранена силовая структура кузова, без изменений остались все основные кузовные элементы и стекла, а моторы тут от «просто» Vesta.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗ Vesta NG

Салон стал богатым

Машина немного отличается от старой версии по внешнему виду: новая решетка радиатора, немного другие фары, больше хрома в передней части. Но главное, что у Vesta NG салон стал заметно «богаче».

Уже в базе Vesta NG за 1 239 900 руб. есть чем похвастаться. Так, машины получат кондиционер, полностью светодиодную оптику спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, регулируемую по высоте и вылету рулевую колонку, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, охлаждаемый перчаточный ящик. Vesta NG будет заводиться не стандартным ключом, а кнопкой.

На передней панели и подлокотниках использовано мягкое покрытие. Кнопки и органы управления были немного изменены. Пассажиры передних мест найдут в машине нишу для мобильного телефона и дополнительный USB-разъем, а на обивке задних дверей появились карманы под стаканы. Ну и как вишенка на торте — мультимедийная система с большим красивым 10-дюймовым экраном. Правда, в машине за 1 239 900 руб. ее не будет — новая мультимедиа достанется лишь дорогим комплектациям за 1 569 900 руб.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗ

Vesta NG получила два двигателя, но только одну коробку

Под капотом Vesta NG будет находиться двигатель объемом 1,6 л одного из видов. У дешевых машин его мощность составит 90 л.с., как на Lada Granta, а у более дорогих моделей мощность достигнет 109 л.с. Разница в цене на такие автомобили — 99 тыс. руб.

При этом коробка передач у Vesta NG будет только механическая 5-ступенчатая. Ни вариатора, ни традиционного гидротрансформаторного автомата пока не предусмотрено — подобные коробки могут появиться, но не раньше 2024 года. Причем ожидается, что автомат появится вместе с двигателем объемом 1,8 л и мощностью 122 л.с. — «Весте» очень не хватает приличного и относительно мощного мотора.

Кто является конкурентом Vesta NG и стоит ли она своих денег

Еще пару лет назад главными соперниками Lada Vesta на российском рынке были такие модели, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Renault Logan и Skoda Rapid. Причем даже на фоне таких соперников российская модель выглядела достойно — надо сказать спасибо симпатичному дизайну и тому, что «Веста» продавалась не только в кузове седан, но и как универсал (чего конкуренты предложить не могли).

Однако в 2023 году ситуация на рынке серьезно поменялась: компании из Южной Кореи и Европы приостановили продажи своих машин в России или вообще покинули наш рынок, но зато появились бренды из Китая. Однако если раньше «Веста» стоила почти столько же, сколько и конкуренты, то сейчас российская модель оказалась заметно дешевле машин из Поднебесной (тем более что китайские компании в основном продают в России кроссоверы).

Поэтому сейчас ближайшими соперниками Vesta NG на рынке являются собираемые в Калининграде китайские BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. Однако первая модель в стартовой комплектации с механической коробкой передач стоит от 1 699 000 руб., то есть почти на 460 тыс. руб. дороже «Лады». Ну а цена Kaiyi E5 составляет 1 959 000 руб. (справедливости ради отметим, что BAIC U5 Plus и Kaiyi E5 заметно крупнее Lada Vesta NG). В список потенциальных соперников Lada Vesta NG можно записать и собираемый в столице кроссовер «Москвич 3», но он даже в самой простой версии с механикой стоит 1 970 000 руб.

Поэтому можно предположить, что спрос на Lada Vesta NG может быть таким, что в автосалонах возникнет дефицит. А значит, дилеры АвтоВАЗа начнут накручивать цены и продавать автомобиль не за рекомендованные 1 239 900 руб., а гораздо дороже.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗ Vesta NG

Как создавался флагман

Lada Vesta имеет долгую историю. Впервые о том, что заводу нужно выпустить принципиально новый седан, в Тольятти заговорили еще в 2001 году. Причем изначально в компании хотели выйти в сегмент D по европейской классификации. Однако к 2004 году проект был пересмотрен: решили делать модель менее крупного сегмента С (так называемый «гольф-класс»). Так появился проект «ВАЗ-2116» и прототип «Силуэт».

Однако затем про ВАЗ-2116 в Тольятти забывают. Мало того, в 2010 году говорят, что от идеи выпуска оригинального по конструкции седана под маркой Lada отказываются (как раз в это время акционером Lada стал концерн Renault).

Но произошло чудо. В 2012 в Тольятти приходит новый главный дизайнер Стив Маттин, который ранее работал в Mercedes-Benz и Volvo, а в 2014 году главой АвтоВАЗа стал швед Бу Андерссон. Именно благодаря ему Vesta и встала на конвейер. В августе 2014 года на Московском автосалоне был показан концепт Lada Vesta, а уже в 2015 году появились первые серийные автомобили. Причем выпускать автомобиль начали не в Тольятти, а на заводе компании в Ижевске. На старте продаж цена на Vesta с 1,6-литровым двигателем составляла 514 тыс. руб.

В 2017 году были представлены универсал Lada Vesta SW и его внедорожная версия Vesta SW Cross, которая получила дорожный просвет в 203 мм.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗ

Ну а в феврале 2022 года состоялся торжественный запуск производства обновленной Vesta NG. Правда, из-за санкций наладить серийный выпуск модели не удалось. В 2022 году завод смог отгрузить дилерам лишь около 800 Vesta NG, причем некоторые компании продавали их дороже 2 млн руб.

В 2022 году АвтоВАЗ перенес производство Vesta из Ижевска в Тольятти, а в марте 2023 года состоялась церемония «перезапуска» производства. И вот в конце мая объявлена цена модели.

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