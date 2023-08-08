Автомобили под брендом «Волга» вернутся: какими будут, когда ждать

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин после предложения президента пересадить чиновников в России на отечественные автомобили сообщил о возрождении «Волги», говорится на сайте Госдумы. Что известно об обновленной модели?

Что известно о производстве новой «Волги»

О планах возродить в России «Волгу» еще в 2022 году заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Производством машин под прежним брендом займется Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). Запуск может состояться летом 2024 года. Создавать авто планируется по аналогии с «Москвичом» — с привлечением техпартнера.

«Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев. Но берем еще дополнительный какой-то резервный период времени: в ближайшее время планируется определиться с партнером. Берите год, скажем», — сообщил Мантуров.

По предположению главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, обновленная «Волга» внешне может быть похожа на среднеразмерный автомобиль класса Toyota Camry, с габаритной длиной около 4,9 метров. Сделать «Волгу» на платформе Aurus не удастся, заявил один из источников в НАМИ. По его словам, под новую модель можно адаптировать электронику машин проекта «Кортеж», но под кузовные решения — нет.

«Можно использовать некоторые узлы, но большинство платформенных решений рассчитано на автомобили более высокого класса. Если мы, конечно, продолжаем думать, что „Волга“ не превысит в длину 5 метров и останется на стыке европейских D и Е классов», — заявил он.

Автоэксперт Иван Зенкевич уверен, что стоимость новой «Волги» будет на уровне премиального класса, что не ответит запросу общества.

«Мне кажется, конечно, „Ока“ и „Волга“ не будут стоить дешево, вот это самое обидное. Может, и благая идея, но все мы знаем, что благими намерениями вымощена дорога в ад», — отметил специалист.

Что говорят эксперты о возрождении «Волги»

Возобновление производства советских брендов требует возрождения инфраструктуры заводов, чтобы машина не была копией какой-нибудь китайской модели, считает автоэксперт Иван Зенкевич.

«Возрождение брендов — всегда хорошо, но параллельно с этим еще нужно возрождать непосредственно инфраструктуру заводов, а то просто перелицовывание китайских производителей с надеждой на то, что мы будем переделывать китайские машины под себя и доводить какие-то истории до ума. Нужно уже выпустить что-то свое, по крайней мере на 30–50% чтобы было наше, потому что разработок много и еще не все продано и потеряно», — заявил он.

Автоэксперт Алексей Аксенов отметил, что спрос на отечественный автопром, в том числе новую «Волгу», будет зависеть в первую очередь от цены. Соотечественники ожидают появления доступной модели на рынке. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает бессмысленной подобную идею. В беседе с «Радиусом» он напомнил о неудачном опыте выпуска обновленных моделей.

«Если, например, говорить о „молодежно-инвалидном автомобиле“ „Ока“, то это просто без слез на память не приходит. В любом случае два раза в одну реку не войдешь. С „Москвичом“ получилось, реинкарнировать „Волгу“ пару раз уже пытались, но она не появлялась, „Лада“ у нас существует, а про „Оку“ надо благополучно забыть», — высказал мнение эксперт.

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