Возрожденная «Волга» может стать электромобилем Минпромторг рассматривает возможность перезапуска производства «Волги» и «Победы». Источник NEWS.ru в НАМИ рассказал о перспективах этого решения

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минпромторга проговорился, что ведомство рассматривает вопрос возрождения производства автомобилей «Волга» и «Победа». Также на ПМЭФ президент Владимир Путин призвал обеспечить россиян доступными авто и поручил до 1 сентября разработать новую стратегию развития автопрома. NEWS.ru поговорил с компетентными специалистами и оценил перспективы возвращения на рынок легендарных отечественных марок. По мнению одного из источников в НАМИ, сегодня имеет смысл вкладываться в разработку и производство электромобилей, но многое зависит от объемов инвестиций.

Свято место санкций не боится

Мысли о возрождении «Волги» — одной из самых престижных в СССР марок автомобилей — возникли буквально на пустом, вернее, пустующем месте: в начале лета стало известно, что Volkswagen, ранее занимавший часть производственных мощностей на заводах Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде, не собирается возобновлять там выпуск своих автомобилей. Напомним: там собирали кроссоверы Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбек Skoda Octavia.

Фото: gazautomobiles/vk.com

Отказ немецкого концерна от производства на ГАЗе объясняется тем, что российский автоконцерн, принадлежащий Олегу Дерипаске, попал в санкционный список США из-за военной спецоперации на Украине. Руководство Volkswagen свои социальные обязательства выполняет, но простой предприятия им невыгоден. Уже известно, что сотрудникам сборочных линий VW в Нижнем Новгороде предложили написать заявления «по собственному желанию» с обещанием щедрых компенсаций.

Компетенции есть

Опыт создания автомобилей в новейшей истории России есть: у всех на слуху Aurus, на котором уже ездит президент и некоторые министры. За разработку семейства автомобилей отвечал Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). Платформа, на которой построены три версии Aurus — седан Senat, внедорожник Komendant и минивэн Arsenal, по идее, является модульной, то есть, масштабируемой. Это следует из официального обозначения ЕМП — Единая модульная платформа. То есть в теории ее можно адаптировать и под более компактные автомобили, в таком случае «Волга» (или «Победа», или обе) должна относиться к бизнес-классу.

Однако, как выяснилось, платформа Aurus в итоге получилась немасштабируемой. Это следует из слов одного из источников в НАМИ, пожелавшего остаться неназванным. Он прокомментировал NEWS.ru вероятность появления новой «Волги» на базе ЕМП. По его словам, сделать «Волгу» из Aurus не получится.

Можно использовать некоторые узлы, но большинство платформенных решений рассчитано на автомобили более высокого класса. Если мы, конечно, продолжаем думать, что «Волга» не превысит в длину 5 метров и останется на стыке европейских D и Е классов. Довольно легко под автомобиль класса «Волги» адаптируется электроника, гибридный привод и семейство четырёхцилиндровых двигателей ЕМП L4 объёмом 2,2 литра. Если «Волга» сохранит задний привод (что целесообразно), тогда масштабирование силовой установки не составит проблем. Но кузовные решения перенести невозможно, да и не нужно, — сказал источник.

Тут следует пояснить: проект ЕМП «Кортеж» изначально был рассчитан на разработку большого семейства автомобилей. Была спроектирована модульная линейка турбированных бензиновых двигателей трех конфигураций — V12 (6,6 литра, 830 л. с.), V8 (который и стал серийным) и L4 (рядный, четырехцилиндовый объемом 2,2 литра. В основе конструкции всех трех вариаций лежит рабочий объем отдельно взятого цилиндра — 550 см³. Опытный образец самого компактного представителя линейки ДВС был изготовлен и испытан ФГУП НАМИ: мощность составила 245 л. с., крутящий момент — 380 Нм. Показатели по современным меркам более чем достойные. В теории возможно появление и более демократичной версии без турбонаддува, но ее характеристики выяснить не удалось.

Изначально платформу ЕМП планировали использовать даже на УАЗе, но, как показало время, этим планам не суждено было сбыться:

Эти планы высказывались ещё в тот период, когда разработка платформы ЕМП не была закончена и непонятно было, что в итоге получится. Предполагалось, что часть решений перейдёт на кроссовер УАЗ 3170, но по факту это сочли нецелесообразным. Для УАЗа готовились версии ADAS, мультиплексной проводки и других электронных компонентов ЕМП. Возможно, они и были бы внедрены, но проект 3170 УАЗ закрыл, — сообщил разработчик семейства «Кортеж».

ДВС нецелесообразен

На вопрос о целесообразности использования сторонней, в частности китайской, платформы для производства новой «Волги» собеседник NEWS.ru отметил, что это вопрос не техники, а скорее экономики.

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Можно купить чужую платформу (не обязательно китайскую, даже лучше не китайскую), можно разработать оригинальную. НАМИ может сделать как полную разработку, так и предоставить лицензии на использование отдельных узлов и компонентов. Представляется, что вкладываться в автомобиль с ДВС на сегодняшнем этапе нецелесообразно, выгоднее сразу проектировать электромобиль. В любом случае техническое задание на такой автомобиль должно отталкиваться от возможностей производителя и размера предполагаемых инвестиций, — сказал он.

Слова представителя НАМИ, что электрическая «Волга» выглядит более целесообразной, вполне логичны. Автомобили на батарейках действительно многим представляются более перспективными: ряд крупнейших западных стран уже объявили о скором отказе и даже запрете выпуска ДВС в перспективе 2025–2030 годов. Электрокары технически намного проще традиционных машин на углеводородном топливе: мотор, по сути, представляет из себя проволочную катушку с магнитами, нет необходимости в сложной системе смазки, охлаждение нужно только батарейному блоку. Кроме того, год назад премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию развития электротранспорта в России, согласно которой к 2024 году планируется выпустить не менее 25 000 электромобилей и запустить в работу 9400 зарядных станций по всей стране. К 2030 году каждый десятый выпускаемый в РФ автомобиль должен быть электрическим, а число зарядок в стране должно составить не менее 72 000. Госкорпорация «Росатом» уже объявила, что будет создано полностью локализованное производство литийионных аккумуляторов. Всего кабмин планирует затратить на электрификацию транспорта 591 млрд рублей до 2030 года.

Под эту концепцию уже собираются ориентировать возрождаемый «Москвич»: столичный мэр Сергей Собянин лично пообещал, что в обозримом будущем на бывшем заводе «Рено» будут собирать именно электромобили. КамАЗ, назначенный главным технологическим партнером «Москвича», уже намеревался поставить на конвейер микрокар «Кама-1», но проект свернули. Теперь одним из потенциальных доноров технологий называют китайский JAC, который давно работает с КамАЗом.