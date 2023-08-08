5 самых дешевых седанов в РФ: сколько они стоят, что входит в комплектацию Эти автомобили покупают при ограниченном бюджете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Lada Granta в автосалоне дилерского центра Lada

В первом полугодии 2023 года средняя стоимость новых автомобилей в России составила 2 680 000 руб. Это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года, передает агентство «Автостат». Цены на машины растут все последние годы: в 2020 году они увеличились на 7%, в 2021-м — на 18%, а в 2022-м — на 20%. NEWS.ru расскажет о пяти автомобилях в кузове седан, которые покупают при ограниченном бюджете. Сколько сейчас стоят самые дешевые седаны и какие комплектации предлагают дилеры — в материале.

Lada Granta

Цена: от 692 300 руб.

Самый дешевый автомобиль на российском авторынке — это Granta. В настоящий момент Lada Granta занимает большую долю рынка новых моделей — за первые шесть месяцев 2023 года было продано 98 тыс. штук. Для сравнения, на втором месте идут две «Нивы» с результатом 38 тыс. штук, а продажи самой популярной иномарки в России — кроссовера Chery Tiggo 7 Pro — не достигли 21 тыс. автомобилей.

Формально Lada Granta стоит меньше 700 тыс. руб. Согласно официальному прайс-листу, стартовая цена модели начинается с отметки 692 300 руб. В минимальной комплектации идет только электропривод передних стекол. Системы АБС, подушек безопасности, кондиционера и аудиосистемы в машине не будет. Кроме того, стоковых автомобилей за 692 300 руб. в продаже практически не бывает.

Потенциальным покупателям Lada Granta лучше всего ориентироваться на комплектацию «Classic’23 Кондиционер» — от 825 900 руб. Она включает кондиционер, АБС и одну подушку безопасности. Комплектация Comfort’23 с двумя подушками безопасности и аудиосистемой обойдется в 855 900 руб.

Двигатель на большинстве моделей Lada Granta — 8-клапанный объемом 1,6 л, который выдает 90 л. с. Хотя есть версии и с 16-клапанным агрегатом мощностью 106 л. с. — седаны с таким мотором стоят от 885 900 руб. Коробка передач — только механическая, версии с автоматом прекратили собирать в 2022 году.

Lada Vesta

Цена: от 1 239 900 руб.

АвтоВАЗ в феврале 2022 года планировал начать выпуск обновленных Lada Vesta. Вскоре сборку остановили из-за отсутствия комплектующих. Новая попытка состоялась весной 2023 года — она была успешнее первой, автомобили начали поступать к дилерам. По данным паблика Avtograd News, проблемы с комплектующими не исчезли — на территории завода в Тольятти сейчас находится 12,3 тыс. некомплектных Vesta NG, которые требуют доработки, отмечают авторы. И все же Vesta у дилеров пока еще есть.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Автомобиль Lada Vesta в автосалоне дилерского центра Lada

Автомобили Lada Vesta продают по рекомендованным заводом ценам. Корреспонденту NEWS.ru не удалось найти в продаже Vesta NG с 8-клапанным мотором объемом 1,6 л (90 л. с.) по минимальной цене 1 239 900 руб. Но у дилеров есть машины в комплектации Comfort с 16-клапанным двигателем 1,6 л (106 л. с.) за 1 338 900 руб. Также доступны седаны во «внедорожной» версии Cross, которые обладают увеличенным дорожным просветом и имеют другой аэродинамический обвес. LADA Vesta Cross стоит 1 542 900 руб., а в оснащение входят две подушки безопасности, АБС, кондиционер, аудиосистема, 17-дюймовые легкосплавные диски. Коробка передач на Vesta сейчас только механическая — автомата нет, и в этом году он точно не появится.

Отметим, что АвтоВАЗ сейчас ведет активную борьбу с дилерами, которые устанавливают на автомобили ненужное покупателю допоборудование и заставляют его покупать за большие деньги. «В настоящее время нами инициированы жесткие служебные проверки всей дилерской сети на предмет нарушения условий договора в части соблюдения ценовой политики. В случае выявления нарушений мною дано четкое указание незамедлительно сокращать отгрузки в адрес компаний, которым принадлежат эти дилерские центры, и оперативно рассматривать вопрос о полном прекращении дилерского договора вне зависимости от любых „старых заслуг“», — заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов в обращении, которое было направлено всем дилерам.

Если дилер все равно будет продавать машину дороже, чем рекомендовано заводом, то можно позвонить в АвтоВАЗ или написать жалобу. Завод гарантирует продать автомобиль по рекомендуемой розничной цене в течение 24 часов после обращения при условии, что модель есть на складе.

Chevrolet Cobalt

Цена: от 1 450 000 руб.

Cеданы под именем Chevrolet Cobalt собираются в Узбекистане и поставляются в Россию по параллельному импорту. Официального представительства Chevrolet в России нет, а гарантийным обслуживанием машин будет заниматься дилер, который ввез авто в страну. Московские дилеры продают Cobalt от 1 450 000 до 1 680 000 рублей без учета скидок, которые обещают дать при приобретении автомобиля в кредит или при сдаче старой машины в трейд-ин.

Фото: Пресс служба Chevrolet Chevrolet Cobalt

Chevrolet Cobalt производят с 2013 года. Длина машины равна 4479 мм, то есть она чуть крупнее Lada Vesta NG (4440 мм). Под капотом «Кобальта» стоит бензиновый двигатель объемом 1,5 л, который выдает 106 л. с. При этом важно, что Chevrolet Cobalt оснащается не только механической, но и автоматической коробкой передач (от 1 488 783 руб.). То есть это самый дешевый на данный момент седан с автоматом. В оснащение Chevrolet Cobalt входят кондиционер, электропривод зеркал, центральный замок, антиблокировочная система и другие опции.

Changan Alsvin

Цена: 1 649 900 руб.

На российский рынок китайский седан Changan Alsvin вышел лишь в мае этого года. Хотя в Поднебесной он продается еще с 2018-го. В отличие от Chevrolet Cobalt, поставки этой модели идут официальным путем, у Changan в России есть сеть дилеров, которые занимаются гарантийным обслуживанием и поставкой запчастей.

Changan Alsvin — это седан, который по своим габаритам можно сравнить с той же Lada Vesta. Автомобиль приводится в движение атмосферным бензиновым мотором объемом 1,5 л (107 л. с.), который работает с пятиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

Комплектации всего две, но обе имеют неплохой набор. Стартовая LX — это две подушки, система стабилизации, кондиционер, медиасистема с 7-дюймовым экраном, камера заднего вида, задний парктроник, электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, датчик света и 15-дюймовые легкосплавные колеса. Стоит такой автомобиль 1 649 900 рублей. Нам не удалось найти в продаже машин в базовой версии. Зато есть машины в комплектации DLX за 1 709 900 руб. — она включает люк, камеру бокового обзора в правом зеркале, контроль за давлением в шинах, систему старт-стоп и все опции стартовой версии.

BAIC U5 Plus

Цена: от 1 766 900 руб.

Сборка китайского седана BAIC U5 Plus началась в Калининграде в апреле 2023 года. Машины начали поступать в дилерские центры недавно. Этот автомобиль был представлен в Китае еще в 2017 году и изначально продавался под маркой Senova, а затем Beijing.

BAIC U5 Plus — это относительно крупный седан длиной 4660 мм. То есть он на 220 мм больше, чем Lada Vesta NG. Под капотом стоит мотор объемом 1,5 л, который выдает 113 л. с., а в паре с ним работает механика или вариатор.

Фото: Пресс служба BAIC Group BAIC U5 Plus

Комплектаций две. Стартовая называется Luxury: две подушки, система стабилизации, кондиционер, обивка сидений кожзамом, медиасистема с экраном 12,3 дюйма, камера заднего вида, задний парктроник, кнопка запуска двигателя, 16-дюймовые легкосплавные колеса. Цена таких машин в версии с механикой составляет 1 766 900 руб., а модель с автоматом обойдется в 1 901 900 руб.

Более дорогая версия Honor имеет уже четыре подушки безопасности, климат-контроль, светодиодные фары, камеры кругового обзора, люк, круиз-контроль. Стоимость такой машины с автоматом составляет 1 963 900 руб.



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