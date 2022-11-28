Завод «Москвич» выпустит полностью российский автомобиль в 2025 году

Фото: moskvich-auto.ru

Завод «Москвич» планирует начать выпуск полностью российских автомобилей в 2025 году, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. В ведомстве уточнили, что степень локализации производства на «Москвиче» будет расти максимально быстрыми темпами, а в следующем году завод произведет порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдет на обновление парка каршеринга.

В 2025 году планируем выпустить полностью отечественное авто на заводе «Москвич», — говорится в сообщении.

Автозавод «Москвич» возобновил свою работу 23 ноября. На открытии присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. На заводе запустили серийное производство нового городского кроссовера «Москвич-3». Продажи автомобиля начнутся в Москве в январе, а по всей России — в марте.

Между тем автоэксперт Вячеслав Субботин назвал новый автомобиль «Москвич» китайской подделкой, у которой нет никаких конкурентных преимуществ, подчеркнув, что кроссовер не станет популярным у россиян, потому что они «не дураки». По его словам, новый «Москвич» не имеет ничего общего с советской маркой авто и произведен китайской компанией JAC. При этом Субботин отметил, что «Москвич» не терпит конкуренции ни с корейскими авто, ни даже с другими марками китайских машин.