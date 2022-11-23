Автозавод «Москвич» возобновил работу

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Московский автомобильный завод «Москвич»

Автозавод «Москвич» возобновил свою работу, передает РИА Новости. На открытии присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. Отмечается, что на заводе запустили серийное производство нового городского кроссовера «Москвич 3». Продажи автомобиля начнутся в Москве в январе, а по всей России — в марте.

Приоритетом завода станет производство электрических автомобилей на своей собственной платформе с постепенным повышением уровня локализации автокомпонентов, — отметил Мантуров.

В середине мая правительство Москвы полностью выкупило завод «Renault Россия»: предполагается, что первоначально автомобили будут производиться на базе Renault Logan. Руководитель дептранса столицы Максим Ликсутов заявил, что машины будут поставлять в автопарки служб такси и каршеринга.

На заводе «Москвич» 6 июля прошла презентация примерного модельного ряда возрождаемого бренда. Мэр столицы Сергей Собянин торжественно пообещал, что к 2024 году в России будет разработана новая собственная платформа для электромобилей, а в ближайшей перспективе завод сосредоточится на машинах с традиционными двигателями внутреннего сгорания. На презентации журналисты увидели фото автомобилей, которые будут собирать в Москве. Они оказались почти неотличимы от легковушек китайского бренда JAC.