«Китайская подделка»: автоэксперт о новом «Москвиче» Автоэксперт Субботин назвал новый «Москвич» подделкой, которая не станет популярной у россиян

Фото: АГН «Москва»

Открытие серийной сборки автомобилей на столичном заводе «Москвич»

Новый автомобиль «Москвич» — это «китайская подделка», у которой нет никаких конкурентных преимуществ, рассказал НСН автоэксперт Вячеслав Субботин. По его словам, кроссовер не станет популярным у россиян, потому что они «не дураки». Специалист считает, что перспектив у этих машин в России немного.

Это ничем не выдающийся автомобиль <...> Эта машина не будет пользоваться популярностью у россиян, потому что россияне — не дураки. Люди знают качество китайской продукции и уже поездили на хороших машинах. Перспектива у этих машин не велика, не важно, столица это или регион, — сказал Субботин.

Новый «Москвич» не имеет ничего общего с советской маркой авто и произведена китайской компанией JAC, уточнил автоэксперт. Цена на него будет начинаться от 2,5 млн рублей, полагает специалист. При этом он отметил, что «Москвич» не терпит конкуренции ни с корейскими авто, ни даже с другими марками китайских машин.

Автозавод «Москвич» ранее возобновил свою работу. На открытии присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. Отмечается, что на заводе запустили серийное производство нового городского кроссовера «Москвич 3». Продажи автомобиля начнутся в Москве в январе, а по всей России — в марте.