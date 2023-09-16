Почему запрет на въезд машин с российскими номерами — одна из глупейших мер С 16 сентября в Финляндию запрещен въезд легковых машин, которые зарегистрированы в России. А с 17 сентября — и в Польшу

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Пограничный пункт «Торфяновка» на границе РФ и Финляндии

Финляндия и Польша вслед за Латвией, Литвой и Эстонией решили, что машинам с российскими номерами не место в их странах. А уже въехавшие автомобили должны будут уехать в ближайшие полгода. Но вам не кажется, что подобная мера — это полная глупость?

Удар по тем, кто лоялен к Европе и США

Кто готов оторваться от друзей, семьи, своего рабочего места и окружения? Кто сейчас готов уехать в другую страну, лишившись всего? Это как раз те люди, которые так или иначе не согласны с проводимой Россией политикой.

Несогласие со страной — это нормальное явление. В каждой стране что-то меняется, и часть людей в какой-то момент понимает, что им хочется жить в другом месте и с другими законами. И те немногие, для кого это слишком важно, уезжают.

И вот Литва, Латвия, Эстония и теперь вот Финляндия с Польшей приняли решение не пускать к себе россиян и еще сильнее осложнить им возможный переезд. У меня один вопрос. Зачем? Это же близкие вам по духу люди. С деньгами. Что вы творите? Вы хотите кого-то наказать? Так люди, которые влияли на решения, принятые в последние полтора года, уже давно обзавелись двойным гражданством. И у них есть машины, зарегистрированные в странах Евросоюза.

Или финны и поляки хотели сделать подарок телеведущему Владимиру Соловьеву, который ругает Европу? В этом случае ход шикарный, не спорю. У него теперь одним поводом больше вас ненавидеть. И вы не сможете сказать людям, что это просто пропаганда и искажение фактов. Тут и искажать ничего не надо.

Кто пострадает на самом деле

Если власти Финляндии и Польши думают, что, принимая решение о запрете проезда машин с российскими номерами, они как-то повлияют на политику в России, то это бред. Пострадают не чиновники, не министры, не генералы, а простые люди.

Причем в большинстве своем — лояльные к Европе. Не туристы (им запретили въезд уже давно), а те, кто имеет в Финляндии родственников, у кого дети учатся в финских университетах и так далее. Это они — дружественные к Финляндии и Польше люди — не смогут больше приезжать на своих автомобилях. Будут ездить на автобусах (их пока не запретили) и при этом ругать европейские власти. И кому от этого будет хорошо?

Фото: IMAGO/Sasu Mäkinen/Global Look Press Российско-финляндская граница

Это банальное лицемерие

А знаете, что самое интересное... Запрет на въезд машин с российскими номерами основан не на «новых» санкциях, которые ввели в 2022 или 2023 году. А на «старых», от 2014 года, которые приняли после присоединения Крыма к России! То есть еще в 2014 году можно было бы запретить въезд на машинах с российскими номерами. Но почему-то тогда этого никто не сделал.

Да и после 2014 года Финляндия не портила с нами отношений и не прекращала торговлю. В 2017 и 2018 годах Россия вообще была для Финляндии третьей по уровню товарооборота страной. Сейчас торговля тоже не прекращается.

Кто сохранит холодную голову

У нас, конечно, уже успели озвучить предложения в стиле «нужно ввести контрмеры». Для чего нам это — непонятно. Но, по счастью, новостей о разработке законопроектов о запрете автомобилей с иностранными номерами пока не слышно.

Будем надеяться, что так оно и останется. Но я пессимистично жду обратного. На оптимизм сил как-то не остается. Так что с грустью ждем очередных новостей и заявлений, тексты которых будут органично звучать разве что под цирковую музыку.

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