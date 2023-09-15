Запрет машин с номерами РФ: в какие страны еще можно поехать на авто Какие другие страны Балтики ввели ограничения для машин с российскими номерами

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Пограничный пункт «Торфяновка» на границе РФ и Финляндии

С 16 сентября 2023 года Финляндия вводит запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Исключение будет сделано только для граждан Евросоюза (ЕС), которые постоянно проживают на территории России (и членов их семей), а также для дипломатов и приравненных к ним лиц. Ранее похожие ограничения ввели Латвия, Литва и Эстония. Что будет, если поехать на машине с российскими номерами в эти государства, как быть тем, кто уже находится там, и в какие страны россияне еще могут въехать на автомобиле — в материале NEWS.ru.

Почему страны ЕС вводят ограничения

За последние несколько дней сразу несколько государств заявили, что они больше не будут пускать к себе машины с российскими номерами. Причем даже в том случае, если у водителей есть шенгенская виза и весомая причина для въезда (например, посещение родственников или наличие недвижимости в стране). Сначала о таком решении заявили Латвия, Литва и Эстония, а в Финляндии говорили, что будут пускать машины. Но затем власти Хельсинки изменили свое мнение. С 16 сентября 2023 года будет введен запрет на въезд машин с российскими номерами в эту страну.

Еще летом появились сообщения о том, что в Германии у некоторых россиян на таможне стали арестовывать автомобили. При этом таможенные органы ссылались на ст. 3i Регламента 833/2014, где сказано, что под эмбарго в отношении России подпадает любое перемещение товаров, в том числе и автомобилей. После этого у Еврокомиссии (ЕК) было запрошено разъяснение, правильно ли поступают немецкие таможенники

8 сентября ЕК опубликовала свою интерпретацию санкционного законодательства в отношении России. Оказалось, что въезд на личных автомобилях с российскими номерами можно рассматривать, как запрещенный импорт. «Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в документе.

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press Контрольно-пропускной пункт в Германии

В какие страны можно на машине с российскими номерами

Пока официально о запрете на въезд легковых машин с российскими номерами объявили пять стран: Германия, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия. Возможно, скоро к ним присоединится еще и Польша. Однако пока никакой информации по этому поводу нет.

Стоит отметить, что ранее эти страны уже запрещали въезд в страну россиянам по шенгенской визе без веских оснований. Таким образом, данный запрет никак не повлияет на туристов — их не пускали и раньше. А вот россияне, имеющие в Финляндии, Латвии, Литве или Эстонии вид на жительство, квартиры или близких родственников, за которыми надо ухаживать, могут столкнуться с серьезными проблемами.

На данный момент единственной европейской страной, куда можно на машине приехать по сухопутной границе с обычной туристической шенгенской визой, является Норвегия (погранпереход находится в Мурманской области. — NEWS.ru).

Что делать тем, кто сейчас в Европе

Если машина находится сейчас на территории Финляндии, то у нее будет еще полгода, чтобы покинуть страну. В противном случае автомобиль будет арестован и помещен на штрафстоянку. Власти Латвии, Литвы и Эстонии сроков пока не называли.

Однако многие европейские страны никак не комментируют возможное введение запрета на автомобили с российскими номерами. Например, по Греции, Испании, Франции и многим другим странам пока можно ездить без проблем.

Какие машины пропускают в Европу

В своем разъяснении Европейская комиссия позволила каждому государству самостоятельно решать, какие автомобили можно пропускать в страну, а какие — нет. Например, в Эстонию не пускают сейчас только легковые автомобили с российскими номерами, а вот автобусы и мотоциклы пускают.

Латвия сделала исключение для автомобилей юридических лиц, которые осуществляют перевозку грузов между Калининградской областью и Россией.

Литва также делает исключение для машин, которые следуют в Калининград и обратно (но нужно будет предоставить документы, которые это подтверждают).

Фото: Frauke Scholz/imageBROKER.com/Global Look Press Российско-эстонская граница

Что будет, если поехать на машине в Прибалтику или Финляндию

Если водитель на машине с российскими номерами все-таки попытается пересечь границу (при этом у него нет оснований для проезда, например, он не следует в Калининград по территории Литвы), то он должен будет вернуться вместе с автомобилем обратно. Пассажиры автомобиля при желании смогут пересечь границу, но уже пешком. Правда, такой вариант возможен только при наличии пешеходного погранперехода. При этом никаких арестов не предусмотрено, и штрафов выписывать не будут.

Как уехать обратно в Россию

Никаких проблем с тем, чтобы приехать обратно в Россию, не будет. Но лишь пока — в Финляндии уже отметили, что ездить на российских номерах можно будет только до 16 марта 2024 года. Именно до этой даты нужно будет покинуть страну. Власти Эстонии, Латвии и Литвы пока конкретных чисел не называли.

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