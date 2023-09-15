Еще одна страна закроет границу российским автомобилям YLE: Финляндия может закрыть границу для российских автомобилей с 15 сентября

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Финляндия может закрыть свои границы для автомобилей с российскими номерами, сообщает финская телерадиовещательная корпорация YLE. Соответствующее заявление в пятницу, 15 сентября, может сделать министр иностранных дел страны Элина Валтонен.

Хельсинки таким образом намерены поддержать общую позиции Европейского союза относительно России.

Ранее подобный запрет ввели в Эстонии, Латвии и Литве. Как и в странах Прибалтики, в Финляндии он будет касаться автомобилей, рассчитанных на девять и менее пассажиров.

Накануне стало известно, что литовская сторона с 11 по 14 сентября вернула через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Чернышевское» в Калининградской области 41 личное транспортное средство, зарегистрированное в России. При этом ранее в литовской таможне убеждали, что автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область или из нее, подвергаться ограничениям не будут.

Новые европейские санкции запрещают въезд на территорию содружества на зарегистрированных в России автомобилях. Это будет расцениваться как запрещенный импорт, вне зависимости от того, используется ли машина в личных или коммерческих целях. Под ограничения также подпали смартфоны, ноутбуки и различные средства личной гигиены вроде туалетной бумаги, шампуней или зубной пасты.