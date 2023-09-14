Литва развернула на границе свыше 40 автомобилей с российскими номерами

Фото: Edijs Palens/Xinhua/Global Look Press

Литовская сторона с 11 по 14 сентября вернула через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Чернышевское» в Калининградской области 41 личное транспортное средство, зарегистрированное в России, сообщили в Калининградской областной таможне. Уточняется, что три из них развернули за последние сутки.

Как отмечается, официальных разъяснений от Литвы в адрес Калининградской областной таможни при этом не поступало. С российской стороны каких-либо изменений в порядке пропуска машин с европейскими номерами нет, говорится в сообщении.

Литва не впускает на свою территорию автомобили с зарегистрированными в России номерами с 11 сентября. Как ранее заявлял старший специалист отдела коммуникаций литовской таможни Ирина Фролова-Милашене, исключения должны были составить автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область или из нее.

До этого в Еврокомиссии рассказали, что санкционные законы ЕС запрещают въезд на территорию содружества на зарегистрированных в России автомобилях. Это будет расцениваться как запрещенный импорт, вне зависимости от того, используется ли машина в личных или коммерческих целях. Под ограничения также подпали смартфоны, ноутбуки и различные средства личной гигиены вроде туалетной бумаги, шампуней или зубной пасты.