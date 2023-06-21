Греф не завел новую Lada: шесть автопрезентаций, пошедших не по плану Ранее Lada не завелась у Владимира Путина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф во время осмотра новой модели Lada на XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Во время презентации автомобилей иногда происходят неприятности. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Сбербанка Герман Греф не смог запустить Lada Aura, ему на помощь пришел министр финансов Антон Силуанов. В свое время Lada не заводилась и у премьер-министра Владимира Путина. О неловких ситуациях на презентациях авто — в материале NEWS.ru.

Как Герман Греф не смог завести Lada Aura

«АвтоВАЗ» привез на ПМЭФ-2023 новый седан Lada Vesta, который получил название Aura. От стандартных машин версия Aura отличается удлиненной колесной базой, благодаря чему пространство на втором ряду кресел увеличилось на 250 мм.

Именно эту машину решили осмотреть министр финансов России Антон Силуанов и глава Сбера Герман Греф. Когда Греф сел за руль и попытался завести машину, ему это не удалось. Руководитель Сбера один раз нажал на кнопку для включения мотора, второй, третий... Один из помощников порекомендовал Герману Грефу нажать на кнопку «открыть» на ключе машины и выжать педаль тормоза. Но двигатель снова не включился.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

«Не заводится?» — спросил один из журналистов.

«Подождите, это все-таки прототип», — ответил на это присутствующий на мероприятии глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. «Что-то я не так делаю», — смущенно произнес Герман Греф, покрутил баранку Aura и вышел из салона.

Позже за руль сел министр финансов Антон Силуанов и двигатель Lada завелся, причем с первого раза.

Что же произошло? По версии пресс-службы «АвтоВАЗа», автомобиль не заводился, потому что селектор трансмиссии был в режиме Drive — у Lada Aura автоматическая коробка передач. В этом случае мотор не запускается — чтобы автомобиль случайно не поехал вперед. После того как Антон Силуанов перевел коробку в режим Parking, двигатель сразу же завелся.

Как Владимир Путин познакомился с Lada Granta

Двигатель Lada не запускался на презентации в 2011 году, когда премьер-министру Владимиру Путину показывали новую Granta.

Представители «АвтоВАЗа» позже объясняли, что модель была оснащена так называемой «электронной педалью газа», поэтому при запуске мотора ее не следовало нажимать. Во время той презентации случился и другой конфуз — дверь багажника не открывалась.

Отметим, что Lada Granta в 2011 году стоила от 220 тыс. руб.

Как генерал Шевченко оторвал ручку УАЗа

В 2016 году Владимир Путин участвовал в Сочи в презентации техники, которую завод УАЗ подготовил для нужд армии. Президент попытался открыть дверь одного из внедорожников Patriot, но это оказалось не так-то просто. На помощь Владимиру Путину пришел начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Александр Шевченко. Он с такой силой дернул за ручку двери автомобиля, что попросту оторвал ее и бросил в салон машины через открытое окно.

Позже журналисты предположили, что генерал получил наказание за оторванную ручку. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту версию: «Давайте все-таки не перебарщивать с реакцией, тем более не ожидать каких-то выговоров. Конечно, эта история не имеет никакого отношения к качеству машины, поэтому давайте с юмором и доброжелательностью относиться к подобным курьезам», — сказал представитель Кремля.

Как Илон Маск потерял $720 млн

Провалы случались не только с российскими автомобилями. Один из таких случаев произошел во время премьеры нового пикапа Cybertruck от компании Tesla в 2019 году. По словам Илона Маска, эта модель должна была стать не только одним из наиболее быстрых и мощных пикапов на рынке, но и самым крепким. Cybertruck нельзя будет случайно поцарапать на парковке, уверен бизнесмен.

Главный дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен во время премьеры даже бил кувалдой по двери, а машина спокойно выдерживала такие испытания. Затем Франц фон Хольцхаузен взял тяжелый металлический шар и со всей силой бросил его в боковое стекло. Предполагалось, что шар отскочит от стекла, не повредив его. Но случилось непредвиденное — стекло треснуло. Илону Маску не оставалось ничего, кроме как выругаться.

Пытаясь спасти ситуацию, Хольцхаузен бросил шар в другое боковое стекло. Но и оно покрылось трещинами. В итоге Илон Маск заканчивал презентацию на фоне разбитой машины.

После презентации Cybertruck про разбитые стекла обсуждали больше, чем саму машину. Акции Tesla упали на рынке на 6%. Маск, по подсчетам аналитиков, потерял на этом $720 млн.

Бизнесмен уверял, что перед презентацией в стекло не раз кидали шар, и тот благополучно отскакивал. «Удар кувалдой по двери повредил структуру стекла, поэтому шар не отскочил. Надо было сначала кинуть металлический шар в окно, а потом — кувалдой по двери», — пояснил Илон.

Как Volvo врезалась в грузовик

Представители шведской компании Volvo в 2010 году собрали журналистов, чтобы показать, как работает система автоматического торможения City Safety. Она должна была самостоятельно остановить машину перед грузовиком. Седан S60 разогнался до 35 км/ч и врезался в препятствие. Позже шведские инженеры сказали, что ошибка была допущена при подготовке автомобиля к премьере.

Как глава компании упал на презентации BMW

Во время презентации новых автомобилей на автосалоне во Франкфурте в 2015 году 49-летний глава BMW Харальд Крюгер потерял сознание прямо во время своей речи и рухнул на пол. Затем представители немецкой марки сообщили, что с Харальдом Крюгером все в порядке, просто ему стало плохо из-за длительных перелетов и напряженного графика.

Читайте также:

Импорт китайских автомобилей в РФ достиг небывалых значений

«Оку» и «Волгу» хотят возродить: что хорошего можно взять от советских авто

Новые российские автомобили могут отдать в руки заключенных

Что внутри авто для кортежа Путина: уникальные фото AURUS Komendant